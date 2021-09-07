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Новости Политика Украины
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Беларусь (7522) ВР (28725) Зеленский (16519) Лукашенко (3501) Гетманцев (389)

"Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил восхищение захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В своей, как обычно, пламенной речи на Согласительном совете ВР, Пётр Алексеевич отметил, что Зеленский стремительно движется по пути Лукашенко и закончит также. Напомню, что Лукашенко при власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором, отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, принёсших Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем вследствие нечуваних реформ пятого Президента. А пенсионеры, о "жебратстве" которых так вопиет Порошенко, цинично поставленные им же за грань выживания, в Беларуси могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить. Убеждён, что в нашей стране не словами, а трудом мы определенно обеспечим и пенсионерам и учителям и медикам надлежащие стандарты жизни. Несмотря на "помощь" бывших радетелей", - заявил Гетманцев.

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Слуга народа Гетманцев восхищается Лукашенко: Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию 01

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты из-за того, что победителем президентских выборов объявили Александра Лукашенко. Результаты этих выборов не признал ряд стран, в том числе и Украина. Массовые протесты были жестоко подавлены силовиками, а в Беларуси начались репрессии.
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Топ комментарии
+66
Депортуйте оце ЧМО до Лукашенка.
Ідіот....
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07.09.2021 11:02
+61
Дебіли - це ті, хто за них голосував. А "слуги" - це бандюки, котрі дорвалися до влади, бабла і сховалися від тюрми.
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07.09.2021 11:03
+52
Не, ну они на самом деле дебилы, или прикидываются?
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07.09.2021 11:00
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Это официальные данные их госстата. 70 с копейками белрупий.
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07.09.2021 22:22 Ответить
Не довіряю язиком окупанта в Україні, пане Гетманцев!
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07.09.2021 21:15 Ответить
Ще один недоумок намалювався. Де тільки Зелепуцький їх знаходить? Хоча, яке йшло, такого й здибало...
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07.09.2021 21:20 Ответить
Сидит чмо и рассказывает, как надо жить и на что ровняться. От же очколиз хренов. Долбоклюй возомнивший себя мыслителем. Запить нечем его бред."Слуга народу" Гетманцев захоплюється Лукашенком: "Він за 27 років приніс Білорусі добробут, пенсіонери можуть прожити навіть на мінімальну пенсію" - Цензор.НЕТ 5097
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07.09.2021 21:45 Ответить
Быдло депутат полностью достойный своего быдло электората.
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07.09.2021 22:19 Ответить
Щоб ти так дожив віку, як білорус на свою мінімальну пенсію.
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07.09.2021 22:33 Ответить
Остапа несло -як говорили ільф і петров. Так і слуг після відвідин америки несе. Ось Гетьманцев - пробив рулетку. До пацанів почали "заходити" без стука. А рулеткові столи забули сертифікувати. а екзамени для крупье в Поплавського теж забули приймати ? Ну що це таке, головний теоретик (5,7,9 - очко) допустив недобор і впав у нього інтерес. Зараз просторікує про бульбофюрера. А рулетку вусатий таракан допустив у себе. Ех ти наш крепдешиновий
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07.09.2021 23:16 Ответить
Жодного адекватного в цій партії немає. Або просто розумовідсталі, як арахамія або совєцкі чєловєкобарани, як цей екземпляр
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07.09.2021 23:58 Ответить
І як це Польща так піднялася без Лукашенка, що туди пів-України українців хочуть виїхати, а в Білорусь - ніхто, окрім цього дядька. Так випріть його, хай до Лукашенка їде.
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08.09.2021 00:34 Ответить
Білорусь живе виключно на гроші Кремля.
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08.09.2021 07:24 Ответить
Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎https://timeze2019.blogspot.com
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08.09.2021 08:13 Ответить
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