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ФСБ РФ обвиняет Меджлис и ГУР МО в организации диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму

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ФСБ РФ обвиняет Меджлис и ГУР МО в организации диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму

Федеральная служба безопасности РФ заявила 7 сентября, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. 

ФСБ заявляет, что в рамках расследования арестовала трех подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2 тысяч долларов (это 54 тыс. гривен по текущему курсу).

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" с участием запрещенной в России организации" Меджлис крымскотатарского народа", - цитируют российские информагентства заявление ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов арестовал замглавы Меджлиса Джеляла на два месяца. ФОТОрепортаж

"Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский.

Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России", - отметили в ФСБ.

ФСБ РФ также показала видео якобы с места диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму и допроса якобы исполнителя подрыва. Запись опубликовал телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале.

Также читайте: Оккупационный суд арестовал отца и братьев Ахтемовых, задержанных 3-4 сентября

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.
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Топ комментарии
+9
Кацапня начинает операцию "Гляйвицкий инцидент". Продолжение следует.
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07.09.2021 11:10
+9
все точно , только наоборот , ФСБ осуществила диверсию
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07.09.2021 11:13
+5
Хотілося, щоб то дійсно була робота українських спецслужб. Та, на жаль, кацапи просто списують свої косяки на інших або готують якусь чергову мутку...
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07.09.2021 11:15
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Кацапня начинает операцию "Гляйвицкий инцидент". Продолжение следует.
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07.09.2021 11:10 Ответить
Хотілося, щоб то дійсно була робота українських спецслужб. Та, на жаль, кацапи просто списують свої косяки на інших або готують якусь чергову мутку...
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07.09.2021 11:15 Ответить
все точно , только наоборот , ФСБ осуществила диверсию
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07.09.2021 11:13 Ответить
подложат туфту под приговор...
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07.09.2021 11:17 Ответить
а що наш найвеличніший скаже з цього приводу? відос, нове розслідування бігуса про парашенка, новий фільмєц в рашу???
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07.09.2021 11:20 Ответить
ФСБ РФ обвиняет Меджлис и ГУР МО в организации диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9925
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07.09.2021 11:29 Ответить
Взрывы домов в Москве м Волгодонске в 1999г. руками фсб никто не забыл. И паскудная организация во главе с Пуйлом решила повторить те события.
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07.09.2021 11:36 Ответить
Наверное, рашосвины визитку Яроша нашли))
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07.09.2021 12:37 Ответить
ФСБ РФ звинувачує Меджліс і ГУР МО в організації диверсії на газопроводі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8573
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07.09.2021 12:37 Ответить
Нічого не відбувається, а так хочеться позачергові звання, нагороди... ну як тут не вигадати теракт?
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07.09.2021 16:05 Ответить
 
 