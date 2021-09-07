От коронавируса в Киеве за сутки умерли три человека, выздоровели - 232, выявили 304 новых случая, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 41 человека с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в столице выявили 304 новых случая коронавиурсной инфекции (всего с начала пандемии 225 999 случаев).

Среди заболевших 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 8 девушек от 20 дней до 17 лет и 16 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека (всего 5 291 умерших с начала пандемии).

В то же время, 41 человек был госпитализирован с диагнозом коронавирус, а 48 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

232 человека побороли коронавирус (всего 217 225 выздоровевших).

Большинство случаев заболевания обнаружили в районах: Подольском (53), Соломенском (45), в Святошинском и Дарницком (по 39).

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