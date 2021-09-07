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От коронавируса в Киеве за сутки умерли три человека, выздоровели - 232, выявили 304 новых случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

От коронавируса в Киеве за сутки умерли три человека, выздоровели - 232, выявили 304 новых случая, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве госпитализировали 41 человека с диагнозом коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в столице выявили 304 новых случая коронавиурсной инфекции (всего с начала пандемии 225 999 случаев).

Среди заболевших 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 8 девушек от 20 дней до 17 лет и 16 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека (всего 5 291 умерших с начала пандемии).

В то же время, 41 человек был госпитализирован с диагнозом коронавирус, а 48 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

232 человека побороли коронавирус (всего 217 225 выздоровевших).

Большинство случаев заболевания обнаружили в районах: Подольском (53), Соломенском (45), в Святошинском и Дарницком (по 39).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Как-то старательно умалчивают возраст усопших. Дело прибыльное- олигархи всех стран- соеденяйтесь!...
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07.09.2021 11:22
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Сча снова подымется вой, что это не от КОВИДа, что они просто "вышли с 9-го этажа" (с)...
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07.09.2021 11:21 Ответить
А 57 319 уже умерших от КОВИДа Украинцев - это много, или мало? А если у тебя в семье, не дай Бог, умрет пусть даже один человек - это много, или мало?
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07.09.2021 11:35 Ответить
А 14 тысяч убитых Украинцев в войне с Россией для тебя тоже не трагедия?
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07.09.2021 11:40 Ответить
"Это не трагедия" - ты уже второй раз так феерично палишься.
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07.09.2021 11:47 Ответить
Ты и так всем показываешь свою латентную кацапость.
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07.09.2021 11:52 Ответить
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 4118
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07.09.2021 11:56 Ответить
Как-то старательно умалчивают возраст усопших. Дело прибыльное- олигархи всех стран- соеденяйтесь!...
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07.09.2021 11:22 Ответить
 
 