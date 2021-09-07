РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13080 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 233 99
зарплата (2303) школа (2886) учитель (482) Горбачев Сергей (32)

Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев

Финские учителя, если брать пропорционально доходам населения, получают практически ту же зарплату, как и украинские.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Из того, что я знаю (а я регулярно общаюсь с коллегами (из других стран. - Ред.), проблемы на самом деле разные. Но есть одна проблема - везде жалуются на низкие зарплаты учителей. Везде. То есть профессия учителя ни в одной стране не находится в категории высокооплачиваемых", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В школах работает 72 тысячи учителей пенсионного возраста, - Шкарлет

"Например, гуляют фейки о каких-то заоблачных зарплатах в Чехии, Польше, Финляндии . Так вот - это неправда. Финские учителя, если брать пропорционально доходам населения, получают практически ту же зарплату, как и украинские. Это правда. Оплата учителя всегда гуляет около средней по стране. Немного выше, немного ниже - но несущественно. Это действительно профессия, которая не относится к категории высокооплачиваемых. Но назвать ее сейчас низкооплачиваемой - тоже нельзя. Хотя очень многое зависит от того, насколько долго человек работает в школе: чем больше стаж, чем выше категория или педагогическое звание - тем выше зарплата. И у учителей со стажем, с опытом заработная плата ощутимо выше средней. А вот для молодых учителей такая система начисления - беда: они получают, к сожалению, очень мало", - пояснил Горбачев.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
А ось вам і 4 000 баксів/міс. від Зєліка.
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 761
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24
+21
Фейк це влада зебілья. Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 7682
Боже, бережи Україну від нашестя тупих клованів..
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24
+21
И только в Украине учитель получает 4000 баксов. Слава Зеленскому. Ермаку Слава!!!
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1669
показать весь комментарий
07.09.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фейк це влада зебілья. Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 7682
Боже, бережи Україну від нашестя тупих клованів..
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24 Ответить
так а хто тих кловані *******, не школа думаєш?
показать весь комментарий
07.09.2021 11:26 Ответить
Их склепала совецкая школа.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:38 Ответить
драстє, це випуск незалежної України.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:38 Ответить
В нашей стране власть взращивает невежество специально, невежественным народом легче управлять.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:45 Ответить
тебе ті самі математиці вчили? їм усім у середньому як клоуну, по 40 рочків, на днях ти відсвяткував 30 років незалежності? так чиї це продукти? совка?
показать весь комментарий
07.09.2021 11:40 Ответить
Ну не знаю, что такое для украинских чиновников высокие зарплаты, но зато знаю что в Чехии учителя получают от 25 000 до 40 000 крон ( в зависимости от учебного заведения, стажа и надбавок) это приблизительно 1250$ до 2000$... а в частных школах типа "Open Gate" еще больше...
показать весь комментарий
07.09.2021 11:30 Ответить
На початку нового навчального року у вищих навчальних закладах різних українських міст звільняють велику кількість викладачів та інших співробітників або ж переводять їх на півставки.

Аргументація - нестача 200 млн грн на зарплати.

При цьому, нагадаємо, команда Зеленського готова виділити величезні суми на створення Президентського універистету, зарплати в якому, за твердженням Шкардета, дорівнюватимуть $4 тис.

Слід наголосити, що урядова команда "Слуги народу" вважає за необхідне суттєво скоротити й вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.

https://espreso.tv/tsey-neprodumaniy-krok-prizvede-do-katastrofi-za-rishennyam-shkarleta-rizko-***********-vikladachiv-u-vishakh
показать весь комментарий
07.09.2021 12:08 Ответить
Тупих клованів вибирає такй же тупорилий нарід. Вибори 2019-го це доказали. Іншого народу в нас нема, вірніше він є тільки в меншості. А тут інше покоління дебілів підростає яких виховує диЖДИТУПОЛІзація.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:15 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24 Ответить
И только в Украине учитель получает 4000 баксов. Слава Зеленскому. Ермаку Слава!!!
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1669
показать весь комментарий
07.09.2021 11:26 Ответить
це вже було. у вас одна методичка на всіх? окрім копіпасту нічого більш не навчили?
показать весь комментарий
07.09.2021 11:27 Ответить
Образование в Сорбонне для гражданина Франции-300 долл. в год.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:31 Ответить
а для українців у Відні взагалі безкоштовно.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:34 Ответить
И в ВУЗах Германии.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:39 Ответить
В вузы Германии хрен кого возьмут без окончания лицея или сдачи тестов, которые выпускники наших школ хрен сдадут.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:50 Ответить
Надо знать немецкий. У меня жена одно образование получила на стационаре в Штутгарте, а другое заочно в Передуре под Лондоном.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:52 Ответить
Языка мало.
После четвертого класса в Германии идет разделение детей по способностям.
Часть идет в лицей, часть в ПТУ, или как там оно называется.
В ВУЗ выпускников ПТУ не принимают.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:59 Ответить
Вы все время один и тот же текст из года в год копипастите?) Это уже было) Кто будет отбирать и ЗА СКОЛЬКО каким детям и где учится? Талант тестами не выявишь)))
показать весь комментарий
07.09.2021 11:33 Ответить
Так, методисти будуть отбирати, які зараз нічого не роблять в райвно та облано бувших. Один раз тест по типу зовнішнього ЗНО незалежною комісією не дорого зробити. Нам не таланти треба виявляти, а давати нормальним дітям вчитись. Таланти вже будуть виявляти в перших типах шкіл.
показать весь комментарий
07.09.2021 16:54 Ответить
Красиво послали педагогов в пешее эротическое путешествие.... Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 866
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24 Ответить
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 6969
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24 Ответить
А ось вам і 4 000 баксів/міс. від Зєліка.
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 761
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24 Ответить
Ідіть у сраку. Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 475
показать весь комментарий
07.09.2021 11:28 Ответить
Я Вам нічіво нє должєн!
показать весь комментарий
07.09.2021 11:36 Ответить
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1991
показать весь комментарий
07.09.2021 11:37 Ответить
Вчера про Кувейт смотрел. По словам 15 000 баксов у учителя в месяц ))
показать весь комментарий
07.09.2021 11:24 Ответить
а тепер співвіднеси це із їх життям у Кувейті. а то вчителі бачать цифру, і бажать українське життя, канєшна з такю зарплатнею на данний момент в Україні було б файно.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:29 Ответить
польша зарплата учителя

рівень життя.....ну набери в Гугл - "ціни супер-маркет Польща"
і вже заткнися зедебіл.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:56 Ответить
нашо мені Польща? будь-яка зарплатня повинна співвідноситься із країною проживання. ти живеш у Польщі, то і дивися. мова пр співвідношення. але куди тобі догнати.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:04 Ответить
В тому і справа, що, для мене, йде співвідношення зарплати до цін - а якщо зедебіли розуміють співвідношення зарплати одієї країни до зарплати "там де живуть" тоді немає тут чого доганяти - просто виборці зе
показать весь комментарий
07.09.2021 15:11 Ответить
Главное, что в Украине, 4к Зеля платит, как обещал, со всего ЕС учителя в очереди стоят, за украинским ВНЖ.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:25 Ответить
Трэш. С ужасом представляю до чего зелень договорится через полгода-год. Что за миску баланды можно работать?
показать весь комментарий
07.09.2021 11:26 Ответить
автор слів - не зелений! він був назначений раніше. перед тим, як п/здіти, займись самоосвітою.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:30 Ответить
Я краще займуся посиланням тебе нах.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:35 Ответить
ну раз мізків на більше у тебе 73%ного не вистачає, то це очікувано.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:37 Ответить
Ти ще заплач,мавпа.)
показать весь комментарий
07.09.2021 11:39 Ответить
на себе подивися, клоун папужний.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:43 Ответить
Зате у нас пересічний вчитель отримує 4 тищі долярів. Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 2017
показать весь комментарий
07.09.2021 11:27 Ответить
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой:

В США после уплаты всех налогов остается 10-15% от зарплаты.
Но уровень зарплат и цен разный...
показать весь комментарий
07.09.2021 11:28 Ответить
про то і написано у статті.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:31 Ответить
Про остается 10% после уплаты налогов откровенный пи#дешь, несмотря на высокие налоги в Штатах они точно не 80-90%.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:34 Ответить
К сожалению, это правда. Бюджетники нигде хорошо не живут. Те же учителя, если они конечно толковые зарабатывают в Европе и США очень хорошо, только если работают в частных школах
показать весь комментарий
07.09.2021 11:28 Ответить
зато цією темою "а там більше" дуже добре промивати мізким недальоким вчилкам.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:32 Ответить
У топових українських приватних школах зарплата вчителя зараз сягає 1500 доларів на місяць. Це більш ніж нормальна зарплата для України.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:41 Ответить
ну у то все винятки, поодинокі, у маштабі країни.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:42 Ответить
Звичайно там зарплату не держава платить, а вдасник закладу. Але, щоб там працювати потрібна і кваліфікація висока. А у нас у вчителі йдуть як раз не найрозумніші люди, тому і вірять у зарплату в 4000 доларів та голосують за зебуіна
показать весь комментарий
07.09.2021 11:47 Ответить
так ось питання: у вчителі ідуть не найрозумніші, то виходить, що і у вузі такі саме нулячі сидять? бо виходить, що при наявності знаннь, якими повинен володіти вуз, які саме дають можливість випускати цільний продукт, вони випускають полупродукти! тобто замкнуте коло: вуз випустив курятник, зі школи цей курятник випустив такий самий курятник, який пішов у у той самитй вузівський курятник, який їх потім знов поставить у школу.
показать весь комментарий
07.09.2021 12:03 Ответить
Та і є навіть у КПІ на бішості факультетів треш. Ті хто хотів бути програмерами самі паралельно вчилися по книжкам та на курсах
показать весь комментарий
07.09.2021 12:10 Ответить
Нагадало кацапське "пачіму ви ні пашлі в бізнес?"
показать весь комментарий
07.09.2021 11:29 Ответить
👏🤡
показать весь комментарий
07.09.2021 11:31 Ответить
Не надо болтать ерундой! Профессия учителя-очень престижная. Для неё требуется вочень высокий IQ и набрать при поступлении в университет самый высокий бал. Почему так ? Потому что опуск у учителей не 2 недели и не месяц, а 2 месяца. Потому что отпуск у учителей всегда летом. Учителя после 7 лет класного руководства получают целый год творческого оплачиваемого отпуска, который они могут проводиь где и как угодно. Ну и основной бред, который несут наши керманичи, что труд учителя низко оплачиваемый. Я знаю математика австралийца, который преподавал математику в 6 странах Европы и везде он находил приемлимую для него зарплату. Знаю что во многих школах турции преподают преподаватели закончившие Сорбонну в Париже. Например зарплата в Перу 1000-1500 дол в месяц в зависимости от статуса школы, а там почти все школы платные.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:35 Ответить
Не завідуй!!! А краще піди в якусь українську школу і поработай. Аліхархом станеш.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:40 Ответить
Він про не українські школи. В наших рік творчої відпуски не дають
показать весь комментарий
07.09.2021 16:55 Ответить
А попробую у нас сказать, что школы платними нужно сделать, потому что государство не может обеспечить качественное бесплатное образование. Быдло зай поднимет, ибо халяву отбирают. Я очень зорошо знаю ситуацию в сфере подготовки и изданию учебников Украине, там государство делает все , что бы учебники были плохими так как денег нет на качественную бумагу, авторы практически работают на голом интузиазме так как нет денег платить адекватный гонор. Про эту тему все молчат только обсирают авторов и издателей, мол нет качественных учебников, но пролема как раз в государстве и в неадекватно нищком количестве денежных средств
показать весь комментарий
07.09.2021 11:52 Ответить
Ну, что ж...Значит выход один - будут строить тюрьмы. Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3168А что? Какая разница можно с великим строительством дорог подключить и строительство тюрем. Какая на х. разница откуда бюджет пилить. Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 4597
показать весь комментарий
07.09.2021 12:48 Ответить
так шо 4000 $ в месяц платить не будут ? Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 1532
показать весь комментарий
07.09.2021 11:37 Ответить
Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8205
показать весь комментарий
07.09.2021 13:07 Ответить
У меня сын в Бостоне живёт. Учителя там получают от 60,000$ до 120,000$ и выше , в год. Зависит от квалификации и заведения. На уровне пожарных и полицейских. Они не бедные бюджетники.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:37 Ответить
Висакааплачіваєвимі могут бить токо слугі+члєни і члєнкіні ************** совєтов. Як казала одна *****- "аразвє можно васпітать рєбьонка на 35000грівєн в мєсяц...!?? ", а друга, ніби їй у відповідь-" Пять спалавінай тищь грівєн зарплати -ето нє так хуж і мало... " Я ржу з вас, бидло!😁
показать весь комментарий
07.09.2021 11:37 Ответить
этот весь звиздец должен привести к тому,чтоб каждая гнида голосившая за это ,жрала -срала-жрала свое дерьмо -срала и т д
показать весь комментарий
07.09.2021 11:39 Ответить
Ви пропустили найголовніші дві стадії. Спочатку то всьо треба "в карман палажить" а потім "на хлєп намазать". Ну а далі вже по Вашому алгоритму... 😁
показать весь комментарий
07.09.2021 11:41 Ответить
А хде ж "сметуны" ?!
"Если что пойдёт не так - мы его сметём"...
Значит всё ТАК идёт, как хотелось ?!
показать весь комментарий
07.09.2021 11:46 Ответить
Чинуши могли бы напечатать денег и повысить зарплаты всем. Но гривна не доллар и не евро. Через пару лет такой деятельности она превратится в туалетную бумагу.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:40 Ответить
Только рубель перед гривной -туалетная бумага)
показать весь комментарий
07.09.2021 11:42 Ответить
Чего вы хотите от них? Они же не могут просто так взять и повысить всем зарплату.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:43 Ответить
Середня зарплата вчителя в Норвегії- 4 400 Евро
показать весь комментарий
07.09.2021 11:40 Ответить
А в наших-4000! Так дійсно, чого їм не хватає!?
показать весь комментарий
07.09.2021 11:43 Ответить
правда гривен.... но то такэ
показать весь комментарий
07.09.2021 13:09 Ответить
https://deadbees.net/17-stran-gde-uchitelya-poluchayut-samuyu-bolshuyu-zarplatu/
1. Люксембург - 79 129,67 долларов (в месяц в среднем 6580 долларов)

2. Швейцария - 69 704,74 долларов
3. Германия - 61 418,47 долларов
4. Норвегия - 47 313,23 долларов
5. Дания - 46 774,11 долларов
6. Соединенные Штаты - 43 556,76 долларов
7. Мексика - 42 816,51 долларов
8. Испания - 41 886,99 долларов
9. Австралия - 40 762,47 долларов
10. Нидерланды - 39 098,02 долларов
11. Канада - 39 077,90 долларов
12. Финляндия - 37 728,28 долларов
13. Австрия - 37 122,44 долларов
14. Швеция - 36 766,81 долларов
15. Коста-Рика - 33 519,29 долларов
16. Португалия - 32 563,75 долларов
17. Франция - 31 421,49 долларов (в месяц в среднем 2618 долларов)

Подскажите, где у нас учитель получает 65 тыс. грн. в месяц в системе обязательного школьного образования????
показать весь комментарий
07.09.2021 11:42 Ответить
Люксембург и Норвегия это отлично. Только вопрос, чем мы заслужили такой уровень жизни? Те кто голосует за "4000$ вже сьогодні", не заслуживает даже 6,000 грн получать.

*40,000 в год в Канаде, это очень мало, учитывая налоги, жил там.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:54 Ответить
Дурбецало!
То годовая зарплата!
показать весь комментарий
07.09.2021 12:05 Ответить
Понятно, что Зеленые олени, и должны учителям по 4к, но тут все ЗП тоже указаны грязными.
показать весь комментарий
07.09.2021 12:49 Ответить
Знаю точно! В Швеції ,наприклад, з вашої місячної платні відразу
вираховують податок в розмірі 40% на медицину та освіту.
А далі по податковій системі. Армію,поліцію,суди,держслужбу
теж треба кормити. Комуналка теж не дешеве задоволення.Ось і
рахуйте коли податки досягають більше ніж 60% з того що зароблене.
Але паритет зберігається : Живеш в Європі платиш європейські ціни.
Живеш в Україні платиш по-європейські. Ми ж Європа! Чи не так? Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3936
показать весь комментарий
07.09.2021 17:09 Ответить
На Шри-Ланке две самые сильные и высокооплачиваемые "мафии" (если профсоюзы этих профессий объявляют забастовки - им оооочень быстро идут на уступки!) - врачи и учителя!
показать весь комментарий
07.09.2021 11:44 Ответить
В Турції те саме - найбільш оплачувані - вчителі і лікарі.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:54 Ответить
.... и только в голове омбуцмена Горбачёва существует параллельный, низкооплачиваемый для учителей, мир!...
показать весь комментарий
07.09.2021 11:46 Ответить
Ого, зелёные начали правду говорить, может даже мнение о них изменю.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:50 Ответить
Правильно. Я вообще думаю, что на следующих выборах буду голосовать за Зелю. Украинский народ ещё не выстрадал всего, что ему положено.
показать весь комментарий
07.09.2021 12:06 Ответить
А освітній омбудсмен не бажає озвучити свою зарплатню з всіма надбавками та щомісячними преміями??? Просто так для порівняння??
А також навести для порівняння скільки отримує вся шобла при освітньому омбудсмені і вчителі школи на 1500 учнів.
Ось тоді б і побачили що куди йде і кому
показать весь комментарий
07.09.2021 11:51 Ответить
Брехня, в тій самій Турції професія вчителя і викладача одна з найбільш оплачуваних. Попасти на місце вчителя - велика вдача для випускника.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:53 Ответить
Новые IT технологии в области школьного образования легко позволяют сократить количество учителей раз в пять. Можно оставить только луших и сделать им реально высокие зарплаты, дать интересную творческую работу. А всю обезьянью работу переложить на машины.
Но, нищий бесправный бюджетник это тот кирпичик, на котором стоит власть. Перемен не хотят чиновники, перемен не хотят и большинство учителей. Пусть нищета, но зато стабильная. А страдают от этого ученики, которые не получают качественного образования.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:54 Ответить
Учителя хотели перемен, вот и прогосовали за зебуина и за зп в 4000 баксов.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:58 Ответить
Освітній омбудсмен замість того, щоб захищати освітян, виправдовує їхні жалюгідні зарплати? Ситуація - як із "захисником" Стуса Медведчуком. Просто якесь Задзеркалля.
показать весь комментарий
07.09.2021 11:54 Ответить
А что он должен сказать, что зп у нас должна быть 4000 баксов? Нсли учитель хорошмй, то всегда найдет работу в частной школе где платят больше плюс можно репетиторством зарабатывать, если учитель совсем хорош то можно попробовать писать учебники или пособия
показать весь комментарий
07.09.2021 12:00 Ответить
Омбудсмен Горбачёв обычный трепач. Если он что-то хотел сказать, то нашёл бы хоть одну страну, где учителя получают зарплату меньше чем в Украине.
показать весь комментарий
07.09.2021 12:13 Ответить
Втирайте дальше своим избирателям лохам всякую ересть
В Польше
учитель-стажер - 2949 злотых; - 21000 грн
учитель по контракту - 3 034 злотых;- 21300 грн
назначенный учитель - 3445 злотых;- 24200 грн
сертифицированный учитель - 4046 злотых.- 28500 грн
Читаем в оригинале
показать весь комментарий
07.09.2021 12:14 Ответить
Я уверен что во всех странах Африки учителя получают зарплату больше чем Украине. Учитель и в Африке интеллигенция, и получает там зарплату как интеллигенция, но не в Украине.
показать весь комментарий
07.09.2021 12:19 Ответить
Учитель Primary School- 9 202, Учитель Secondary School- 10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
показать весь комментарий
07.09.2021 12:59 Ответить
Це замісто 4000 баксів від зебілів? Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 292
показать весь комментарий
07.09.2021 13:10 Ответить
Не знаю, как в Финляндии или Чехии. НО
В Швейцарии и Германии учителя получают на уровне Депутатов и министров!
В сравнении с топ-менеджерами крупных предприятий - 30%.
Предлагаю платить нашим учителям 30% от заработка директора Укрзалiзницi.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:33 Ответить
Колись в 2006 році був у Тунісі, говорив з учителем математики в школі, то він казав, що має зарплату у школі 800 баксів на ставку. Скаржився, що мало, бо мав трьох дітей, жінка не працювала. Підробляв таксистом.
показать весь комментарий
07.09.2021 15:08 Ответить
Я чота не понел. Так а шо, наши учителя уже не будут получать 4 штуки баксов в месяц?
А-я-яй, а каг же таг? А шо случилось?
показать весь комментарий
07.09.2021 16:37 Ответить
От всі козиряють цифрами! А давайте поговоримо про податки. Ось поцікавився я
податковою системою в Швеції. Схопився за голову,то щось жахливе!Було таке
відчуття що в мене навить труси забрали!Оле-Оле-Оле-Оле!!
показать весь комментарий
07.09.2021 17:25 Ответить
Знакомый говорил, что учитель физкультуры (со стажем) в Израиле получает 15000 шекелей/мес. - (это больше 40 тыс. гривен)
показать весь комментарий
07.09.2021 16:43 Ответить
Простой учитель в Америке - начинающий $70 000 в год . И это при летних зимних весенних осенних каникулах , замечательной медстраховке и пенсии чего нет работающим в частных конторах .
показать весь комментарий
07.09.2021 18:51 Ответить
пиз*Ёж..... В Люксембурге учитель получает от 6000 в месяц.....
показать весь комментарий
07.09.2021 21:04 Ответить
 
 