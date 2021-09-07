Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Финские учителя, если брать пропорционально доходам населения, получают практически ту же зарплату, как и украинские.
Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
"Из того, что я знаю (а я регулярно общаюсь с коллегами (из других стран. - Ред.), проблемы на самом деле разные. Но есть одна проблема - везде жалуются на низкие зарплаты учителей. Везде. То есть профессия учителя ни в одной стране не находится в категории высокооплачиваемых", - заявил он.
"Например, гуляют фейки о каких-то заоблачных зарплатах в Чехии, Польше, Финляндии . Так вот - это неправда. Финские учителя, если брать пропорционально доходам населения, получают практически ту же зарплату, как и украинские. Это правда. Оплата учителя всегда гуляет около средней по стране. Немного выше, немного ниже - но несущественно. Это действительно профессия, которая не относится к категории высокооплачиваемых. Но назвать ее сейчас низкооплачиваемой - тоже нельзя. Хотя очень многое зависит от того, насколько долго человек работает в школе: чем больше стаж, чем выше категория или педагогическое звание - тем выше зарплата. И у учителей со стажем, с опытом заработная плата ощутимо выше средней. А вот для молодых учителей такая система начисления - беда: они получают, к сожалению, очень мало", - пояснил Горбачев.
С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.
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Боже, бережи Україну від нашестя тупих клованів..
Аргументація - нестача 200 млн грн на зарплати.
При цьому, нагадаємо, команда Зеленського готова виділити величезні суми на створення Президентського універистету, зарплати в якому, за твердженням Шкардета, дорівнюватимуть $4 тис.
Слід наголосити, що урядова команда "Слуги народу" вважає за необхідне суттєво скоротити й вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.
https://espreso.tv/tsey-neprodumaniy-krok-prizvede-do-katastrofi-za-rishennyam-shkarleta-rizko-***********-vikladachiv-u-vishakh
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
После четвертого класса в Германии идет разделение детей по способностям.
Часть идет в лицей, часть в ПТУ, или как там оно называется.
В ВУЗ выпускников ПТУ не принимают.
рівень життя.....ну набери в Гугл - "ціни супер-маркет Польща"
і вже заткнися зедебіл.
В США после уплаты всех налогов остается 10-15% от зарплаты.
Но уровень зарплат и цен разный...
"Если что пойдёт не так - мы его сметём"...
Значит всё ТАК идёт, как хотелось ?!
1. Люксембург - 79 129,67 долларов (в месяц в среднем 6580 долларов)
2. Швейцария - 69 704,74 долларов
3. Германия - 61 418,47 долларов
4. Норвегия - 47 313,23 долларов
5. Дания - 46 774,11 долларов
6. Соединенные Штаты - 43 556,76 долларов
7. Мексика - 42 816,51 долларов
8. Испания - 41 886,99 долларов
9. Австралия - 40 762,47 долларов
10. Нидерланды - 39 098,02 долларов
11. Канада - 39 077,90 долларов
12. Финляндия - 37 728,28 долларов
13. Австрия - 37 122,44 долларов
14. Швеция - 36 766,81 долларов
15. Коста-Рика - 33 519,29 долларов
16. Португалия - 32 563,75 долларов
17. Франция - 31 421,49 долларов (в месяц в среднем 2618 долларов)
Подскажите, где у нас учитель получает 65 тыс. грн. в месяц в системе обязательного школьного образования????
*40,000 в год в Канаде, это очень мало, учитывая налоги, жил там.
То годовая зарплата!
вираховують податок в розмірі 40% на медицину та освіту.
А далі по податковій системі. Армію,поліцію,суди,держслужбу
теж треба кормити. Комуналка теж не дешеве задоволення.Ось і
рахуйте коли податки досягають більше ніж 60% з того що зароблене.
Але паритет зберігається : Живеш в Європі платиш європейські ціни.
Живеш в Україні платиш по-європейські. Ми ж Європа! Чи не так?
А також навести для порівняння скільки отримує вся шобла при освітньому омбудсмені і вчителі школи на 1500 учнів.
Ось тоді б і побачили що куди йде і кому
Но, нищий бесправный бюджетник это тот кирпичик, на котором стоит власть. Перемен не хотят чиновники, перемен не хотят и большинство учителей. Пусть нищета, но зато стабильная. А страдают от этого ученики, которые не получают качественного образования.
В Польше
учитель-стажер - 2949 злотых; - 21000 грн
учитель по контракту - 3 034 злотых;- 21300 грн
назначенный учитель - 3445 злотых;- 24200 грн
сертифицированный учитель - 4046 злотых.- 28500 грн
Читаем в оригинале
В Швейцарии и Германии учителя получают на уровне Депутатов и министров!
В сравнении с топ-менеджерами крупных предприятий - 30%.
Предлагаю платить нашим учителям 30% от заработка директора Укрзалiзницi.
А-я-яй, а каг же таг? А шо случилось?
податковою системою в Швеції. Схопився за голову,то щось жахливе!Було таке
відчуття що в мене навить труси забрали!Оле-Оле-Оле-Оле!!