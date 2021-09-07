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Новости Политика УкраиныОбщество
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ВР (28725) Разумков Дмитрий (1521)

ВР на экваторе своего срока. Мы много сделали за 2 года, но впереди большая работа, нужно сконцентрироваться на законах по соцсфере, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ВР на экваторе своего срока. Мы много сделали за 2 года, но впереди большая работа, нужно сконцентрироваться на законах по соцсфере, - Разумков

Сегодня ВР находится на экваторе своего срока.

Об этом сегодня, выступая в парламенте, сказал спикер Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"На экваторе всегда горячо, но я очень надеюсь, даже если кто-то в этом зале захочет сделать еще горячее, здравый смысл и желание развивать нашу страну все-таки победят. Если вы меня и себя спросите, много ли было сделано за эти два года нашей работы, ответ будет "Да", потому что были приняты реформы, законы, мы много чего успели сделать. Но если вопрос будет звучать, было ли сделано достаточно, ответ, к сожалению, будет "Нет", потому что у нас еще впереди много всего, что мы должны сделать",- отметил спикер.

По словам Разумкова, парламент должен сконцентрироваться на законах, которые могут улучшить ситуацию в социальной сфере.

"Мы сегодня находимся накануне отопительного сезона, поэтому осенью как всегда будет ключевым тарифный вопрос. Конечно, это непосредственная зона ответственности Кабмина, но парламент, как всегда, готов присоединиться к этому процессу", - пообещал Разумков.

Он напомнил, что до 15 сентября парламент должен получить проект бюджета на следующий год.

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По словам главы ВР, профильному бюджетному комитету придется приложить максимум усилий для его рассмотрения, но и остальные комитеты должны присоединиться к процессу.

Разумков попросил депутатов быть конструктивными в этом вопросе, чтобы пройти его по регламенту и со сбережением целей и задач, которые стоят перед парламентом.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Обычная трепотня проходимца и негодяя. "Мы много сделали..впереди много работы...нужен прорыв...ура,товарищи" Херня.
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07.09.2021 11:33
+3
ну а для чего ты за них голосовала и продвигала клована и слуг урода?
тебя же тыкали фактами.. а ты что? "вывсёврёте, ихтамнет, вовачесный, ниапманет!" ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков - Цензор.НЕТ 2495

‎07.‎09.‎2021

Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
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07.09.2021 12:15
+1
Мы много наделали гадостей и наполучали бабла в конвертах! Трансформация трускавецких в Господ Уродов.
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07.09.2021 11:32
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От тепер після обкатки Велике крадівництво нарешті почне набирати оберти.
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07.09.2021 11:31 Ответить
ну а для чего ты за них голосовала и продвигала клована и слуг урода?
тебя же тыкали фактами.. а ты что? "вывсёврёте, ихтамнет, вовачесный, ниапманет!" ВР на екваторі свого терміну. Ми багато зробили за 2 роки, але попереду велика робота, потрібно сконцентруватися на законах із соцсфери, - Разумков - Цензор.НЕТ 2495

‎07.‎09.‎2021

Открылась новая сессия Верховной Рады. Звездой нынешнего сезона будет законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" по которому планируется резкое повышение налогообложения бизнеса и населения совокупного размена около 50 млрд. гривен в год. ‎
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07.09.2021 12:15 Ответить
Це не я, в тої нік інакше пишеться))
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07.09.2021 21:43 Ответить
Мы много наделали гадостей и наполучали бабла в конвертах! Трансформация трускавецких в Господ Уродов.
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07.09.2021 11:32 Ответить
почему экватор..а не зенит.. ВР на экваторе своего срока. Мы много сделали за 2 года, но впереди большая работа, нужно сконцентрироваться на законах по соцсфере, - Разумков - Цензор.НЕТ 2396
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07.09.2021 11:32 Ответить
Дно....и опять постучали.
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07.09.2021 11:34 Ответить
Потомушто они идут на йюх...😀
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07.09.2021 11:41 Ответить
Обычная трепотня проходимца и негодяя. "Мы много сделали..впереди много работы...нужен прорыв...ура,товарищи" Херня.
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07.09.2021 11:33 Ответить
одни обкуренные... а когда курнут, то вылазят на трибуну и чушь несут...
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07.09.2021 11:57 Ответить
"На экваторе всегда горячо, но я очень надеюсь, даже если кто-то в этом зале захочет сделать еще горячее, здравый смысл и желание развивать нашу страну все-таки победят."

Значит в предыдущие полсрока здравого смысла в деятельности Рады не было... Весьма обнадеживающее заявление.
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07.09.2021 11:59 Ответить
Тільки одне питання: коли настане - "Хужє нє будєт" ???
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07.09.2021 13:10 Ответить
 
 