Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ

По данным Гостаможслужбы, за 7 месяцев этого года экспорт металлолома из Украины подскочил почти в 20 раз в годовом исчислении, и составил 335 тыс. т. Металлурги бьют тревогу: запасов лома внутри страны осталось катастрофически мало, и уже осенью могут начаться остановки заводов. Но пока это решение не принято, что дает экспортерам вывозить лом катастрофическими темпами, и выводить прибыль за границу, чтобы не платить налоги.

Об этом, со ссылкой на таможенные декларации экспортеров лома, написал Обозреватель в материале "Спрятать" $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры", передает Цензор.НЕТ.

"Экспортеры лома приводили массу аргументов, почему нужно сохранить экспорт: это и доходы бюджета, и уплата налогов, и развитие отрасли. Впрочем, как оказалось, за всеми этими пафосными словами кроется банальный вывод денег в оффшоры. Только за рекордный июль-21 экспортеры лома оставили на оффшорных счетах не менее $8 млн. А за весь год эта цифра дойдет до $100 млн.! Это разница между реальной мировой ценой и той, которую ломщики указали в таможенных декларациях", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы украинские металлурги не проигрывали конкурентам, их нужно обеспечить металлоломом, - аналитик

По данным из таможенных баз, оказавшихся в распоряжении редакции, цены, задекларированные экспортерами лома, в подавляющем большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко дотягивая до $400 за тонну. Тогда как на глобальных рынках котировки составляли $470-500 за тонну и выше.

"По сути, сырьевики в июле на каждой тонне экспортированного лома "обули" государство в среднем на $85. И тут возникает закономерный вопрос и к Налоговой, и к Таможне, почему отсутствует контроль за уровнем цен и происходят такие вопиющие разрывы при декларировании? А если продолжать, то вполне логичным было бы проверить, зашла ли вообще в Украину валюта по этим экспортным контрактам, или весь заработок осел в оффшорах?", - задается вопросами редакция.

Тем более, что так называемая "оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль уже в Украине, а также выводить средства из отрасли, которые могли бы быть направлены на инвестиции в оборудование и увеличение ломосбора.

"Махинации ломщиков наносят не только прямой ущерб бюджету Украины, но и косвенный вред. Экспорт вымывает из страны ценнейшее сырье, которое критически важно для декарбонизации промышленности. Каждое предприятие, использующее лом в производственном процессе, становится перед дилеммой: или загрязнять окружающую среду другими технологиями, или остановится из-за отсутствия металлолома. Ну а за этим логично следует сокращение рабочих мест, ВВП Украины. Потери налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Поэтому резкий рост экспорта лома черных металлов – это не просто угроза для металлургов, а угроза для экономической безопасности Украины", - резюмировала редакция.

Как известно, в 2021 году экспорт лома достиг рекордных отметок, и по итогам года может превысить 1 млн тонн. Из-за этого склады металлургических предприятий практически опустели, и предприятия обратились к премьер-министру с призывом временно запретить экспорт лома, чтобы не допустить остановки предприятий и сокращения людей.

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко отметил, что установленные сейчас пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.