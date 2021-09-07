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Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ

По данным Гостаможслужбы, за 7 месяцев этого года экспорт металлолома из Украины подскочил почти в 20 раз в годовом исчислении, и составил 335 тыс. т. Металлурги бьют тревогу: запасов лома внутри страны осталось катастрофически мало, и уже осенью могут начаться остановки заводов. Но пока это решение не принято, что дает экспортерам вывозить лом катастрофическими темпами, и выводить прибыль за границу, чтобы не платить налоги.

Об этом, со ссылкой на таможенные декларации экспортеров лома, написал Обозреватель в материале "Спрятать" $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры", передает Цензор.НЕТ.

"Экспортеры лома приводили массу аргументов, почему нужно сохранить экспорт: это и доходы бюджета, и уплата налогов, и развитие отрасли. Впрочем, как оказалось, за всеми этими пафосными словами кроется банальный вывод денег в оффшоры. Только за рекордный июль-21 экспортеры лома оставили на оффшорных счетах не менее $8 млн. А за весь год эта цифра дойдет до $100 млн.! Это разница между реальной мировой ценой и той, которую ломщики указали в таможенных декларациях", - пишет издание.

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По данным из таможенных баз, оказавшихся в распоряжении редакции, цены, задекларированные экспортерами лома, в подавляющем большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко дотягивая до $400 за тонну. Тогда как на глобальных рынках котировки составляли $470-500 за тонну и выше.

"По сути, сырьевики в июле на каждой тонне экспортированного лома "обули" государство в среднем на $85. И тут возникает закономерный вопрос и к Налоговой, и к Таможне, почему отсутствует контроль за уровнем цен и происходят такие вопиющие разрывы при декларировании? А если продолжать, то вполне логичным было бы проверить, зашла ли вообще в Украину валюта по этим экспортным контрактам, или весь заработок осел в оффшорах?", - задается вопросами редакция.

Тем более, что так называемая "оптимизация" налогообложения при экспорте лома позволяет заготовителям не платить налог на прибыль уже в Украине, а также выводить средства из отрасли, которые могли бы быть направлены на инвестиции в оборудование и увеличение ломосбора.

"Махинации ломщиков наносят не только прямой ущерб бюджету Украины, но и косвенный вред. Экспорт вымывает из страны ценнейшее сырье, которое критически важно для декарбонизации промышленности. Каждое предприятие, использующее лом в производственном процессе, становится перед дилеммой: или загрязнять окружающую среду другими технологиями, или остановится из-за отсутствия металлолома. Ну а за этим логично следует сокращение рабочих мест, ВВП Украины. Потери налоговых отчислений в бюджеты различных уровней. Поэтому резкий рост экспорта лома черных металлов – это не просто угроза для металлургов, а угроза для экономической безопасности Украины", - резюмировала редакция.

Как известно, в 2021 году экспорт лома достиг рекордных отметок, и по итогам года может превысить 1 млн тонн. Из-за этого склады металлургических предприятий практически опустели, и предприятия обратились к премьер-министру с призывом временно запретить экспорт лома, чтобы не допустить остановки предприятий и сокращения людей.

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко отметил, что установленные сейчас пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.
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Топ комментарии
+3
Тоже на зарплате у Ахметова?))
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07.09.2021 11:45
+2
Что-то эксперты и сми прицепились к этому лому. Нагнетают?
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07.09.2021 11:39
+2
Зеленський цього не бачить. Він тільки грошики в карман свій кладе.
А зебілам - дуля.
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07.09.2021 11:42
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Красавчики. Ни копейки слугам!!!
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07.09.2021 11:35 Ответить
Ой а кто это сделал?!? Зато народ облагают дополнительными налогами.
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07.09.2021 11:37 Ответить
Что-то эксперты и сми прицепились к этому лому. Нагнетают?
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07.09.2021 11:39 Ответить
Заздрять.
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07.09.2021 11:42 Ответить
Ахметов не хочет давать рыночную цену за лом. Хочет запретить экспорт и покупать лом за копейки.
Экспортеры металла также выводят все в офшоры.
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07.09.2021 12:42 Ответить
молодцы(((...
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07.09.2021 11:39 Ответить
Зеленський цього не бачить. Він тільки грошики в карман свій кладе.
А зебілам - дуля.
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07.09.2021 11:42 Ответить
Этого не может быть. Ведь Порошенко перекрыл все офшоры, как и обещал: "сократить количество налогов, ставки - уменьшить, а все оффшоры - перекрыть" (с) из обещанного П
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07.09.2021 12:46 Ответить
Одно не понятно.. у нас что собственный металлолом не нужен нашей металлургии... Кто вообще разрешил его вывоз за рубеж.. По сути эти люди должны сидеть и долго.
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07.09.2021 11:43 Ответить
Тоже на зарплате у Ахметова?))
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07.09.2021 11:45 Ответить
НЕ..НЕ... у тех кто выбирает металлолом из страны, вывозит его за рубеж ( для металлургии других стран, для того что бы они имели возможность на этом зарабатывать и создавать рабочие места) и при этом еще выводили деньги офшоры и не платили налоги.. "прекрасное" решение, и главное "мудрое".
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07.09.2021 11:52 Ответить
с такой логикой тогда и экспорт зерновых надо запретить , и тем более подсолнечного масла ...
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07.09.2021 11:55 Ответить
Подсолнечное масло это готовый продукт, а металлолом это сырье. Не путайте грешное с праведным.
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07.09.2021 12:11 Ответить
Да, да, да.... Всё для людей, всё для народа... )))))))
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07.09.2021 12:29 Ответить
да плять, в самом деле кто , *****, разрешил... ? Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 6385
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07.09.2021 11:48 Ответить
Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский...
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07.09.2021 11:53 Ответить
Ахметов, Пинчук, Коломойский, Герега, Боголюбов, Злочевский, Фирташ...
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07.09.2021 12:00 Ответить
Не верю. Заплатили.
НДС на экспорт не является валовым расходом. А НДС во всем. У нас вообще с этим НДС интересно. Мы его платим как налог на зарплату и налог этот в себестоимости любой покупки. Мы его платим дважды!
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07.09.2021 11:44 Ответить
так радуйтесь шо абули , а не разули ... Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 3777
Олигарх Ринат Ахметов полностью договорился с функционерами Офиса Президента о своей индульгенции и преференциям в бизнесе и политике.

Ахметов и его люди получат сейчас дополнительные кресла и места в больших кабинетах, а ОП получит тотальную медиа поддержку и финансовую (черным налом в бэк-офис Банковой).
Таким образом Ахметов стал серым кардиналом украинской политики и одним из нескольких олигархов, которые получили приставку «свой». Его трогать не будут, хотя медийно будут критиковать вскользь, но дальше слов, дело идти не будет. Функционеры понимают, что воевать с Ахметовым сейчас они не смогут - это ослабит их рейтинг минимум на 15 пунктов, приблизив к критическим показателям. Поэтому будут играть роли для электората, но кулуарно решать и дальше свои дела, как это было во все времена в украинской политике.
Кстати, кто переживает за Коломойского и давления США, то у ИВК тоже все пока хорошо, давить его не будут, просто попросили умерить аппетиты, а так он «свой».
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07.09.2021 11:45 Ответить
Куди ж дивляться новиє літса? Га? Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 3154
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07.09.2021 11:48 Ответить
Під матраси своїх мудрих хазяїв. Там ,кажуть , можно прібарахлітса. 😁
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07.09.2021 11:50 Ответить
Нє, так діла небуде! Або мудрий нарід нахлобучує слуг і ті садят Порошенка, або оті обдєлані штани прийдеться своїм діткам в спадок заповідати! 😁
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07.09.2021 11:48 Ответить
По треба жити по понятіям: 30% в офіс преЗЕдента і робіть шо хочете.
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07.09.2021 11:48 Ответить
да плять, проскользнули мимо кассы ... Экспортеры лома вывели в оффшоры $100 миллионов, ничего не заплатив в бюджет, - СМИ - Цензор.НЕТ 6421
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07.09.2021 11:52 Ответить
...а шо там с контрабасом за 7 месяцев текущего года , Гостаможслужба молчит ???
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07.09.2021 11:50 Ответить
Попробовал бы я не заплатить подоходный и НДС хоть раз, хоть частично, хоть со 100 грн - ДА МНЕ БЫ УЖЕ ДВЕРЬ ВЫБИЛИ БЫ, И Я ЛЕЖАЛ БЫ МОРДОЙ В ЗЕМЛЮ!!!
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07.09.2021 11:51 Ответить
Вот здесь нужны законы Шариата, представьте себе сколько было бы без рук!
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07.09.2021 11:57 Ответить
"Как известно, в 2021 году экспорт лома достиг рекордных отметок, и по итогам года может превысить 1 млн тонн".

Источник: https://censor.net/ru/n3286769

Експортери лому явно не представники опозиції.
Інакше їхні прізвища вже були би названі.
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07.09.2021 12:19 Ответить
Міжвидова боротьба металургів та сміттярів. Кожен хоче заробити на іншому.
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07.09.2021 12:48 Ответить
"...Спрятать" $100 млн: сколько экспортеры лома выводят в оффшоры..."

Закривайте всі офшори!!!
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07.09.2021 18:48 Ответить
 
 