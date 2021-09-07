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Новости Политика Украины
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недвижимость (782) Клочко Андрей (37)

Мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

70-летняя мать нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.Info", передает Цензор.НЕТ.

Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду.

По данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021-го Наталия Клочко купила сразу две квартиры (на 200 и на 68 кв.м) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном ЖК Ривьера. Комплекс расположен возле метро "Славутич" и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадрата в этом ЖК - 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа должна была бы стоить около 9,5 млн грн.

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Мать слуги народа Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ 01

До этого, в апреле 2021-го женщина купила купила дом на 150 кв.м под Броварами в селе Перемога. По этому адресу находится коттеджный поселок "Viva Village Town", где расположены 13 таунхаусов. На странице города в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

Мать слуги народа Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ 02

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, это в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на участке ничего нет. Однако только землю в этом месте продавали по цене в 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прайсу участок матери нардепа должен обойтись где-то в 2 млн грн.

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Мать слуги народа Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ 03

Кроме того, в прошлом году женщина купила авто - Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

"Интересно, что у самого нардепа, если верить его же электронной декларации, собственного жилья в собственности нет", - говорится в расследовании.

В комментарии журналистам Bihus.Info Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5212
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07.09.2021 11:52
+36
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 1227
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07.09.2021 11:56
+31
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 4729
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07.09.2021 11:54
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Яка мерзотна пика... Він міг утриматись витрачати кеш до закінчення депутатської каденції?
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07.09.2021 17:29 Ответить
―Ты, дух, правильный, депутат. Мы с тобой в портянках от Версаче домой уедем. Ну, мама рима же говорила - всем будет хорошо, и украинцам тоже. Охота, только охота поможет.
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07.09.2021 17:46 Ответить
Ничего, эта святая женщина все задекларирует и налоги заплатит!
Как и завещал вяликий Вова, прямо с 1 сентября!
Чесслово!
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07.09.2021 18:12 Ответить
Людям пофіг, як виявляється 31 відсоткам, так точно , типу хай крадуть , аби не Порошенко
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07.09.2021 19:36 Ответить
А ви побачили якусь різницю між агентом російських спецслужб Порошенко і екс генеральним подюсером каналу"Інтер" В.Зеленським?
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09.09.2021 12:21 Ответить
пора переименовать это партию кокосовых беспредельщиков в партию ****** Коня.
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07.09.2021 20:14 Ответить
и причем здесь Ахметов? Он всегда в шоколаде
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07.09.2021 20:57 Ответить
когда ж их уже отстреливать начнут???????
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07.09.2021 21:07 Ответить
Зебуїни, а ваші мами купили нерухомості на мільйони гривень?
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07.09.2021 21:24 Ответить
Реакція Зе-виборців на цю новину:
"Он нас абманул! Вєдь в сєріалє Слуга народа всьо била па-другому!"
Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9634

Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2122
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07.09.2021 23:03 Ответить
Вот так надо работать. Всё и сразу.
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07.09.2021 23:17 Ответить
и знаете, ни один из сбу, дбр, набу, сап и прочей шелухи не спросит где она взяла деньги
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08.09.2021 07:45 Ответить
За те коли я платив на Новій пошті з 5,5 тисяч за сраний телефон, то по закону про боротьбу з нелегальними доходами пересканили всі документи і взяли сечу на аналіз, щоб персоніфікувати платіж, бо це ж відмивання грошей, якщо одним платежем більше 5 тис
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08.09.2021 08:17 Ответить
Точно така сама історія була і у мене. Теж телефон. Теж більше 5 тис. І теж на Новій пошті. Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 117
Щоправда, аналіз сечі не брали. Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3932
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08.09.2021 09:27 Ответить
Це я нагнітав жаху в стилі каналу г+г
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08.09.2021 09:32 Ответить
Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6650
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08.09.2021 09:34 Ответить
у нас закони працюють тільки на дріб'язок,треба красти мільярди тоді питань нема..
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08.09.2021 18:55 Ответить
Нічого дивного, турбота про внуків.
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08.09.2021 10:55 Ответить
Это ей Свинарчук подкинул Мати "слуги народу" Клочка за час роботи сина в Раді придбала нерухомості на 14,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8045
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08.09.2021 11:32 Ответить
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