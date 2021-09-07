За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, по данным опроса 31,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) по сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%.
13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,9% - Ю.Бойко, 9,2% - Ю.Тимошенко, 6,1% - И.Смешко, 5,7% - В.Гройсмана, 5,7% - Е. Мураева, 4,1% - О. Ляшко. 3,7% - Д.Разумкова, 3,1% - Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.
Вместе с тем отмечается, что антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 38% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - Ю.Бойко, 25% - О. Ляшко, 24% - В.Зеленского, каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.
Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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- Тоже мені проблема. А хіба сценаристів 95-го кварталу не достатньо?!
Не вірите в соцопитування - ваше право, та не скигліть потім, що щось пішло не так. Був шанс в другий тур завести інших кандидатів і ще поборотись. Не захотіли? Ну то їжте і не перекладайте вину на інших. ВИ самі ЦЕ зробили СОБІ своєю твердолобістю.
Я читаю цензор з 13-го року. В період з 2014 по 2019 пороха тут топили в лайні щодня! За котли, корупцію, любих друзів, Югіка, соціалку і тд. Власне те ж, що зараз пишуть про зеленського. Тут завжди було вдосталь агентури брацкава народа. Тому на місцеві коментарі можеш не орієнтуватись і не будувати ілюзій, що в пороха зараз велика підтримка.
Для мене результат виборів був цілком прогнозованим і очевидним. Для тебе, вочевидь, ні. То чому ти когось називаєш ідіотами раз не дійшло конкретно до тебе? Справа не в тупості виборців зе - половина з них в 14-му голосувала за сивочолого. В 19-му виборці петра, завівши його в другий тур, фактично не лишили вибору тим, хто за нього ніколи не проголосує. Нагадую, тоді антирейтинг ПП біля 50% і вибори це підтвердили! Хтось дав голос за зе, хтось утримався. Особисто я взагалі в другому турі не пішов, бо не було з чого вибирати. Тому, ще раз, ви зробили це разом.
Ще раз, вже втретє, проблема в дебільній біомасі, яку елементарно запрограмувати на потрібний результат. Способів багато, один з них - "соцопитування". Для більшості дебілів єдиний спосіб вибору - а я, як всі. А за кого "всі"? Ну так соцопитування ж! Задається тренд, який підтримується відповідним інформаційним фоном і все, результату досягнуто. Тут тобі і цифри, тут тобі і хід подій, придурку. Так що ті соцопитування 18-го зовсім не показник реальних симпатій чи антипатій. То так заплановано було. Ким? Ну хто платить, той і музику замовляє. Зрозумів, дебіле? І про це ж, до речі, мова, але ж ти дебіл, психіатр тобі в поміч.
18.04.2019 року: Серед тих, хто має намір голосувати у ІІ турі і визначився з вибором: 73% - за В.Зеленського, 27% - за П.Порошенка.
На ще:
25.03.2019 року: Антирейтинг кандидатів очолює П.Порошенко. Майже половина виборців не проголосували б за нього за жодних обставин.
Як поясниш? Провладний Порошенко підтасував. Тобі просто не сюди, а до любителів пласкої землі та шапочок з фольги. З твоїм критичним мисленням тебе там раду приймуть.
Це ж наскільки в того створіння треба було мозок відімкнути, щоб воно вважало клоуна достойним кандидатом?! То вже просто жах. І воно до тями так і не приходить, то вже невиліковно!
І ще раз, довбо*обе, не хотів Порошенка, твоє право. То не проблема. Проблема, скотино, ЩО ти до влади, убоге привело, от де проблема, придурку! В списку, до речі, було 39 прізвищ. Тридцять дев'ять, пілять. Але тебе, убогого просто запрограмували на то чмо. Ну то тепер жери, скотино, хоч вдавись!
Ти б, чучало, трохи фільтрувало, бо я теж можу на зрозумілу тобі бидляцьку мову перейти. Ти і так вже все волосся собі на сраці повиривало. Не погіршуй свою ситуацію.
https://www.youtube.com/watch?v=pz2phXtY0k4
Хоча, катастрофу наголосували дебілкуваті у 19-му.
😂