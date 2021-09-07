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Новости Политика Украины
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опрос (2618) Президент (4406) рейтинг (1617)

За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, по данным опроса 31,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) по сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%.

13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,9% - Ю.Бойко, 9,2% - Ю.Тимошенко, 6,1% - И.Смешко, 5,7% - В.Гройсмана, 5,7% - Е. Мураева, 4,1% - О. Ляшко. 3,7% - Д.Разумкова, 3,1% - Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Вместе с тем отмечается, что антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 38% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - Ю.Бойко, 25% - О. Ляшко, 24% - В.Зеленского, каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.

За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы Рейтинг 01
За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы Рейтинг 02
За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы Рейтинг 03
За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы Рейтинг 04
За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы Рейтинг 05

Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Топ комментарии
+30
За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2414
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07.09.2021 11:52
+20
Реально афганські біженці розумніші...
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07.09.2021 11:54
+19
В Украине тупого быдла "какая разница" - немеряно, страна обречена. За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4464
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07.09.2021 11:53
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Страница 3 из 3
Когда у зе-дебилла все херово и зашквар на зашкваре - на арену выходит продажная социология
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07.09.2021 13:15 Ответить
Почему гетьман не утрёт нос зедебилу и не закажет правдивую социологию у самой авторитетной конторы?
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07.09.2021 13:40 Ответить
Почему бы тебе не пройтись нахер?! Там может лично опросиш гетьмана
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07.09.2021 14:48 Ответить
Де рейтинг і ДЕ Соціологія. Пісатєлі-фантасти.
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07.09.2021 13:20 Ответить
- Мінфін НЕ БРАВ участі в розробці "Плану трансформації України" на $277млрд, який в США представляв Ze !!! А ЦЕ ЯК РОЗУМІТИ ???За Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5755

- Тоже мені проблема. А хіба сценаристів 95-го кварталу не достатньо?!
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07.09.2021 13:59 Ответить
ржу не могу
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07.09.2021 14:05 Ответить
Ахахахахаха! Ну ось на кого розрахована ця заказуха? ))))) Порох в зараз мій Президент! Крапка
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07.09.2021 14:08 Ответить
Пам'ятаю як перед виборами в 2018-му антирейтинг ПП був біля 50%. Вже тоді було очевидно, що він в другому турі не пройде, та ярі фанати кричали "Брехня! Політичні маніпуляції! Сивочолий переможе!". В результаті Сивочолий ганебно програв з разючим відривом ср@ному квартальщику. Питання: як у вас після цього повертається язик когось називати дебілами?
Не вірите в соцопитування - ваше право, та не скигліть потім, що щось пішло не так. Був шанс в другий тур завести інших кандидатів і ще поборотись. Не захотіли? Ну то їжте і не перекладайте вину на інших. ВИ самі ЦЕ зробили СОБІ своєю твердолобістю.
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07.09.2021 14:09 Ответить
Придурку, проблема не в Порошенку, проблема в рівні ідіотизму наріду. А рейтинги, що у 18-му, що зараз одні й ті ж малюють. Скільки треба, стільки й малюють. А от бидло безмозгле, о це і є причина всіх наших негараздів.
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07.09.2021 14:27 Ответить
Так я й написав, що бидло безмозгле і є причиною наших негараздів, а ти чогось не осягнув і вирішив що це не про тебе.
Я читаю цензор з 13-го року. В період з 2014 по 2019 пороха тут топили в лайні щодня! За котли, корупцію, любих друзів, Югіка, соціалку і тд. Власне те ж, що зараз пишуть про зеленського. Тут завжди було вдосталь агентури брацкава народа. Тому на місцеві коментарі можеш не орієнтуватись і не будувати ілюзій, що в пороха зараз велика підтримка.
Для мене результат виборів був цілком прогнозованим і очевидним. Для тебе, вочевидь, ні. То чому ти когось називаєш ідіотами раз не дійшло конкретно до тебе? Справа не в тупості виборців зе - половина з них в 14-му голосувала за сивочолого. В 19-му виборці петра, завівши його в другий тур, фактично не лишили вибору тим, хто за нього ніколи не проголосує. Нагадую, тоді антирейтинг ПП біля 50% і вибори це підтвердили! Хтось дав голос за зе, хтось утримався. Особисто я взагалі в другому турі не пішов, бо не було з чого вибирати. Тому, ще раз, ви зробили це разом.
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07.09.2021 14:55 Ответить
Дебіле, ще раз - проблема не в Порошенку проблема в ідіотизмі наріду. Не доходить? Ну то ж я про що, про те ж саме - для тебе, дебіла, єдина проблема в житті то Порошенко. Психіатр тобі в поміч.
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07.09.2021 16:03 Ответить
Від твоїх повторень бажане правдою не стане. Тому, прийми ліки і заспокойся. Тобі навели цифри, тобі показали хід подій, ти побачив результат. На скільки потрібно бути башкою відбитим, щоб зробити такі висновки? Можеш далі всіх звинувачувати, але дебілом в цій історії залишаєшся конкретно ти.
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07.09.2021 16:13 Ответить
Ти, ідіоте, сам себе чуєш? Ні? Ну то ще раз - психіатр тобі в поміч.
Ще раз, вже втретє, проблема в дебільній біомасі, яку елементарно запрограмувати на потрібний результат. Способів багато, один з них - "соцопитування". Для більшості дебілів єдиний спосіб вибору - а я, як всі. А за кого "всі"? Ну так соцопитування ж! Задається тренд, який підтримується відповідним інформаційним фоном і все, результату досягнуто. Тут тобі і цифри, тут тобі і хід подій, придурку. Так що ті соцопитування 18-го зовсім не показник реальних симпатій чи антипатій. То так заплановано було. Ким? Ну хто платить, той і музику замовляє. Зрозумів, дебіле? І про це ж, до речі, мова, але ж ти дебіл, психіатр тобі в поміч.
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07.09.2021 16:24 Ответить
Поясніть хтось бовдуру, що існують незалежні екзитполи та що таке статистика, як наука, бо нема терпіння. Тупий, як валянок, їй Богу.
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07.09.2021 16:53 Ответить
На, їж!
18.04.2019 року: Серед тих, хто має намір голосувати у ІІ турі і визначився з вибором: 73% - за В.Зеленського, 27% - за П.Порошенка.
На ще:
25.03.2019 року: Антирейтинг кандидатів очолює П.Порошенко. Майже половина виборців не проголосували б за нього за жодних обставин.

Як поясниш? Провладний Порошенко підтасував. Тобі просто не сюди, а до любителів пласкої землі та шапочок з фольги. З твоїм критичним мисленням тебе там раду приймуть.
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07.09.2021 18:12 Ответить
А ти дійсно дебіл, чи то в тебе професійне? Екзитпол проводиться, придурку, вже по-факту! Коли вже відпрацювали і 1+1, і соцопитування, і борщовий набір порахували, і томос з армією та мовою на хліб намастили... Тобто, коли таке, як ти, бидло просто зомбували і привели до потрібного результату. Тупий, не доходить?
Це ж наскільки в того створіння треба було мозок відімкнути, щоб воно вважало клоуна достойним кандидатом?! То вже просто жах. І воно до тями так і не приходить, то вже невиліковно!
І ще раз, довбо*обе, не хотів Порошенка, твоє право. То не проблема. Проблема, скотино, ЩО ти до влади, убоге привело, от де проблема, придурку! В списку, до речі, було 39 прізвищ. Тридцять дев'ять, пілять. Але тебе, убогого просто запрограмували на то чмо. Ну то тепер жери, скотино, хоч вдавись!
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07.09.2021 20:44 Ответить
Кому ти тут тулиш свої мантри про плюси і борщові набори? По твоєму ніхто крім тебе в цій країні з 14 по 19 не жив? Новин не читав і не бачив що відбувалось? Чи тобі в додачу зараз кинути пару лінків з цензора за цей період про "перемоги" петра, раз ти таке сліпе, що саме не бачило? Зомбували, вочевидь, тебе, бо ти повністю відірване від реальності. Ні логіки, ні критичного мислення. Ногами в дитинстві часом по голові не били? Писав же ж вище, не голосував в другому турі. Що не ясно?
Ти б, чучало, трохи фільтрувало, бо я теж можу на зрозумілу тобі бидляцьку мову перейти. Ти і так вже все волосся собі на сраці повиривало. Не погіршуй свою ситуацію.
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07.09.2021 21:47 Ответить
Рейтинг ПП у 2014-2017роках - стрімко повзе в дупу. 2014 р. - 54%. 2017р. ~ 16%!!! Це ще задовго до появи Зе кандидатом і його виборчої кампанії. Взагалі задовго до виборів. Питання - чому? Мабуть тому, що він класний керманич і все робив правильно. За Зеленського готові проголосувати 31,1% українців, за Порошенка - 13,3%, за Бойка - 10,9%, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2640
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07.09.2021 22:17 Ответить
Да! Перемогли ті, хто задурив натовп! Мало честі в такій перемозі.
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07.09.2021 15:04 Ответить
А це тільки так і відбувається. Щоразу. Скільки бабла вбухують в політтехнологів? Така реальність.
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07.09.2021 15:17 Ответить
Все правильно. У Зеленского в нынешних реалиях может ввиграть только более "чистый" кандидат чем он сам. Не запятнаный в политике. Но олигархи не подпускают такого и на пушечный выстрел. Им главное крутиться самим но вложиться в будущее Украины они не готовы. Даже если Петю осенит что он не проходной уже поздно начинать новый проект. Зеленский будет следующим президентом, а Петя будет довольствоваться местом в парламенте. Его очевидно это устраивает
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08.09.2021 07:36 Ответить
Навряд чи баба Юля зможе. Хіба не стане зе і вона з петром піде не другий тур. Тоді можливо зможе, але навряд.
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08.09.2021 12:28 Ответить
Теж бачу приблизно таку картину.
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08.09.2021 12:25 Ответить
В этом рейтинге должны быть еще Кличко и Янукович.
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07.09.2021 14:11 Ответить
Э не,путинская подхихикалка пусть отдыхает.
https://www.youtube.com/watch?v=pz2phXtY0k4
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08.09.2021 10:33 Ответить
Что то с социологией не так , или с нашим народом.) Чем беднее становится жизнь, и больше повышаются коммуналка и цены, тем больше поддержка Зеленскому. Какой то парадокс..)
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07.09.2021 15:05 Ответить
Не знаю как у Вас но комуналка в Киеве с 2018 года практически не изменилась. Рост цен обусловлен интеграцией в европейскую зону торговли. Тут ничего не поделаешь. Когда пошлин нет выгоднее продавать в Европу. Потому цены уравниваются. Зарплаты как ни странно растут, а доллар не изменился за два года ни на гривну и это без огромных кредитов которые как мы помним были определяющими при правлении Порошенка. Огромными темпами строится инфраструктура. И деньги оказывается на это есть. Вопрос куда они девались при предыдущих властях? И армия развивается, вон даже корабли начали строить не на словах, а не деле и не речные катера, а корветы. А бедные всегда были и всегда были недовольные, фанатики и прочие. Для того и пюсуществует социология чтобы показать реальную ситуацию настроя в обществе. И эти цифры дают сигнал власти если они делают что-то не так. Четко видно по рейтингу Порошенка как народ быстро в нем разуверился и его рейтинг опустился до рейтинга который формируют фанатики. У Зеленского наоборот. Рейтинг стабильный и ему доверяет больше половины населения страны. 30 процентов рейтинга это более 60 процентов во втором туре выборов. И он понимает что в принципе он все делает правильно.
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08.09.2021 07:50 Ответить
Да, нет. Тимошенко это пройденый этап. Тимошенко выиграла выборы 2010 года, но путем фальсификация Янукович при содействии президента Ющенка выбор народа украли. Если она не смогла защитить свою победу нет никакого смысла давать ей власть.
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08.09.2021 11:25 Ответить
ложь бывает наглой, чудовищной, и соц. опросами группы "Рейтинг".
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07.09.2021 15:05 Ответить
Україна рухається до катастрофи.
Хоча, катастрофу наголосували дебілкуваті у 19-му.
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07.09.2021 15:06 Ответить
Больное общество( на голову). Никаких коментариев.
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07.09.2021 16:34 Ответить
Может Цензору уже пора проводить опросы, бо эти утырки из Рейтинга и Разюмкова - реально зае*али!
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07.09.2021 16:50 Ответить
опитування де робили , в дурдомі чи на марсі ? бо реально хочу побачити цей 31%.
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07.09.2021 16:57 Ответить
Большинству все равно или довольны ?
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07.09.2021 18:28 Ответить
Деморалізація народу приносить свої плоди.
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07.09.2021 23:05 Ответить
ставка Бени и кремлевского ху@ла на кумира идиотов, к сожалению, оказалась правильной... Идиотов больше, они не умеют думать, мозги им заменяет телек... то, что говорят или показывают по-телеку для идиотов истина в последней инстанции... Идиотам с 2016 по 2019 г. по телеку крутили сериал "слуга народа", вот идиоты и выбрали того, кого им показывали по-телеку целых 3 года. Не зря кто-то умный сказал: "дайте мне на год доступ к одному из главных ТВ каналов страны и уже через год я из табуретки сделаю президента"...
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07.09.2021 18:40 Ответить
Самое большое зло это телевизор . Избавляйтесь от ящика и жизнь улучшиться .
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07.09.2021 18:42 Ответить
Краще вже телевізор чим інстраграм і тік-ток.
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07.09.2021 23:06 Ответить
Короче можна ставити жирного хреста і на народові і державі, яку фони не можуть ніяк сформувати та утвердити. Будуть вічно приживалами в чужих хатах. Ідіоти...
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07.09.2021 19:30 Ответить
К выборам у Бабочки "рейтинг" достигнет 95% или остановится "всего лишь" на 80%?
😂
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08.09.2021 00:08 Ответить
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