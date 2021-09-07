За Зеленского готовы проголосовать 31,1% украинцев, за Порошенко - 13,3%, за Бойко - 10,9%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, по данным опроса 31,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) по сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%.

13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,9% - Ю.Бойко, 9,2% - Ю.Тимошенко, 6,1% - И.Смешко, 5,7% - В.Гройсмана, 5,7% - Е. Мураева, 4,1% - О. Ляшко. 3,7% - Д.Разумкова, 3,1% - Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Вместе с тем отмечается, что антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 38% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - Ю.Бойко, 25% - О. Ляшко, 24% - В.Зеленского, каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.











Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.