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Тотальный локдаун вводить никто не собирается, но об ужесточении карантина с 15 октября нужно говорить громче, - Комаровский

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Тотальный локдаун вводить никто не собирается, но об ужесточении карантина с 15 октября нужно говорить громче, - Комаровский

Сейчас в Украине власти не собираются вводить тотальный локдаун – жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В нашей стране анонсируют ужесточение карантина, однако идет подготовка к проведению ряда разных мероприятий, и люди могут зря потратить деньги. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, возможно, об угрозе ужесточения карантина с 15 октября нужно говорить громче.

"Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается...", – поделился мнением медик.

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Автор: Ірина Дашківська
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О вылизло чудовище, такой же дохтур как и зелька презедент Тотальный локдаун вводить никто не собирается, но об ужесточении карантина с 15 октября нужно говорить громче, - Комаровский - Цензор.НЕТ 6631
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07.09.2021 11:56 Ответить
Комаровский доктор как я испанский лётчик,балабол год назад говорил что корона это ерунда
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07.09.2021 12:09 Ответить
Ну так ,пилять, для тех кто верует вводите.
Но чё вы и мою жизнь уже второй год гробите?
Все ограничения должны быть сугубо добровольными.
И если вы считаете шо это действительно так опасно шо аж киздец, то убедите и меня и я сам буду соблюдать все карантины без всякого принуждения. А пока шо кроме киздежа ничего сверхопасного в этой разновидности гриппа я не вижу.
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07.09.2021 12:16 Ответить
Так само кацапи вимагають доказів, що вони є на Донбасі і що вони збили боїнг.
Доказів мільони, а ти доведи)
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07.09.2021 12:24 Ответить
 
 