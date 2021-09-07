Тотальный локдаун вводить никто не собирается, но об ужесточении карантина с 15 октября нужно говорить громче, - Комаровский
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Сейчас в Украине власти не собираются вводить тотальный локдаун – жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
В нашей стране анонсируют ужесточение карантина, однако идет подготовка к проведению ряда разных мероприятий, и люди могут зря потратить деньги. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, возможно, об угрозе ужесточения карантина с 15 октября нужно говорить громче.
"Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается...", – поделился мнением медик.
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Но чё вы и мою жизнь уже второй год гробите?
Все ограничения должны быть сугубо добровольными.
И если вы считаете шо это действительно так опасно шо аж киздец, то убедите и меня и я сам буду соблюдать все карантины без всякого принуждения. А пока шо кроме киздежа ничего сверхопасного в этой разновидности гриппа я не вижу.
Доказів мільони, а ти доведи)