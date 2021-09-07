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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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"Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Александр Трухин заверил, что не был пьян во время ДТП и прошел все процессуальные действия, которые от него требовали.

Об этом он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я себя не считаю виноватым. Я честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел собрать брифинг, но следователи, адвокаты запретили что-либо комментировать", - заявил Трухин.

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Он отметил, что все, кто был на месте ДТП могли открыто снимать.

"Было больше восьми человек, которые были участниками ДТП. Все они дают объективные показания. Все все прекрасно, четко помнят. Никто ничего не скрывает. Полиция прибыла очень оперативно. Буквально в течение 5-7 минут. Все предоставили все данные. Все проходили необходимые процессуальные действия по сдачи анализов. Никто не отказывался. Я выполнял все действия. Я сделал все, что мне говорили", - акцентировал "слуга народа".

"Я могу сказать, что я не был пьян. Я со своей стороны никакой вины не ощущаю", - резюмировал он.

Также Трухин заявил, что понятия не имеет, почему новости о ДТП с ним исчезли с нескольких десятков сайтов. 

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Смотрите: "Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
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Топ комментарии
+56
Ні, вася, це так не працює.... як що ти не пройшов ЗРАЗУ перевірку на алкоголь у крові й не маєш відповідної довідки то ти АВТОМАТИЧНО вважаєшся п'яний за кермом. А пі#деть через 3-5-8 днів "я був тверезий" то не працює. Під суд мудило це!
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07.09.2021 12:01
+47
И так у зеленой помоечной мрази во всем.
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07.09.2021 12:00
+27
ЧЕСТНЕЙШИЙ МАЛЫЙ! "Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян - Цензор.НЕТ 7888
И лицо такое честное честное. Прямо отмеченное печатью "добродетели". "Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян - Цензор.НЕТ 2729
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07.09.2021 12:01
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--- Пишаймося й радіймо. що нам випала висока честь жити в історичний час : час народження касти НЕдоторканних ЗЕ--срулят... Чи НЕ бачили новин із СЩА ? Адже ЗЕ--комік на виступі перед студентами авторитетно заявив про винятковість своєї команди : вони не якісь там ЗЕ--нелохи . вони тепер ЗЕ--ретрянслятори новітніх ідей...Самі подумали б. чи можна таких світочів турбувати . із--за якоїсь там ДТП ??? Читайте історію життя підданих - в Австро--угорській імперії/ на Землі Франца--Йосипа ../Кожен хто узрів/ нехай і за версту/ божого обрізанця мав знімати капелюх і і вітати його поклонами . аж . до самої землі../ І чим довші пейси тим нижче потрібно було нахилятися....
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07.09.2021 17:53 Ответить
--- Пишаймося й радіймо. що нам випала висока честь жити в історичний час : час народження касти НЕдоторканних ЗЕ--срулят... Чи НЕ бачили новин із СЩА ? Адже ЗЕ--комік на виступі перед студентами авторитетно заявив про винятковість своєї команди : вони не якісь там ЗЕ--нелохи . вони тепер ЗЕ--ретрянслятори новітніх ідей...Самі подумали б. чи можна таких світочів турбувати . із--за якоїсь там ДТП ??? Читайте історію життя підданих - в Австро--угорській імперії/ на Землі Франца--Йосипа ../Кожен хто узрів/ нехай і за версту/ божого обрізанця мав знімати капелюх і і вітати його поклонами . аж . до самої землі../ І чим довші пейси тим нижче потрібно було нахилятися....
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07.09.2021 17:55 Ответить
Сидить в українській Верховній Раді і триндить московською мовою, гамно кацапське. Тільки за це потрібно прилаштувати на осику.
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07.09.2021 18:32 Ответить
ой вей,а це не депутат кнессету?
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07.09.2021 18:44 Ответить
"Догнал" впереди едущий автомобиль, врезался в него, покалечил от удара кучу людей и считает, что не виноват, только по той причине, что не дал доказать, что он был в состоянии алкогольного опьянения, отказавшись сдать анализы
Чучело, люди совершают аварии, будучи абсолютно трезвыми! К авариям приводят нарушения ПДД. А по тупой логике перетрухнувшего Трухина, раз он был трезв, значит не виноват, не смотря на то, что нарушил правила дорожного движения, которые депутатам не писаны.
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07.09.2021 18:57 Ответить
Це чмо(не знаю його імені і знати не хочу) явно нервує коли бреше а бреше воно як собака)) недаром оператор змінив ракурс як воно "грає в кишеньковий білярд", от тільки шкода шо за цієї гнило-зеленої влади це чмо відмажуть і буде воно і далі бухе їздити...
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07.09.2021 19:21 Ответить
Скот.
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07.09.2021 20:25 Ответить
Володя Зеленський коли твоя шобла почне говорити правду, я повірю в тебе. Однак на даний час ти такий самий, як твої попередники. Ні правди, ні честі.
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07.09.2021 20:41 Ответить
Цей п'яниця такий самий, як Димінський. І що цікаво ППД теж з Кривого Рогу. Різниця тільки в тому - що ця худоба без підтримки, а ця у владі.
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07.09.2021 20:44 Ответить
поц... кто тебе верит???????
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07.09.2021 21:08 Ответить
Ты падло еврейское, две недели где то ныкал, а теперь начал лапшу вешать на уши народу. Что ты брешешь, это тебя карлик зелёный научил, так отвертеться от своей вины? Вы все там брехуны и покрываете друг друга, никакой веры вам нет. Где вы гниды взялись на наши головы?
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07.09.2021 21:40 Ответить
Ну даже, если б ты не был пьян, так что, тоже не виновен, что покалечил шесть человек, из которых двое дети? Ты что, действительно дебил, или только прикидываешься им? Таким, как ты, не место в слугах, гнать тебя сраной метлой и подальше.
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07.09.2021 22:33 Ответить
Хуцпа "Слуга народу" Трухін про ДТП: Я себе не вважаю винуватим. Я не був п'яним - Цензор.НЕТ 8832
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08.09.2021 12:30 Ответить
ЛЖИВОЕ ЗЕЛЕНОЕ ЧМО, как и вся тупая квартальная банда...
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09.09.2021 16:57 Ответить
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