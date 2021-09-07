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Новости Политика Украины
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Шесть судей, в том числе судья Верховного Суда, ушли в отставку, - ВСП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шесть судей, в том числе судья Верховного Суда, ушли в отставку, - ВСП

Высший совет правосудия уволил шестерых судей, включая судью Верховного суда. Они подали заявление об отставке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:

Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
Лыннык Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
Лабань Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

Таким образом с начала 2021 по общим основаниям уволены 118 судей: 116 - в связи с подачей заявлений об отставке, 2 - в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

По особым обстоятельствам уволены 7 судей.

Читайте: С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП

Автор: Богдан Гуньковський
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ці вже наїлися, нехай заходять наступні.
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07.09.2021 12:00 Ответить
И ничего страшного не произошло, даже если уйдут все вместе с членами ВСП.
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07.09.2021 12:02 Ответить
Подписали заявление об увольнении . Новость ни о чём . Вот когда уволили , конфисковали и посадили - тогда это будет заслуживать вниания .
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07.09.2021 12:04 Ответить
нехилую пенсию и выходное пособие отбили напоследок упыри
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07.09.2021 12:10 Ответить
Тю там до 3 млн виходить тільки допомоги на 1
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07.09.2021 12:50 Ответить
 
 