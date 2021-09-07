Родителям разрешено заходить в школу при соблюдении мер противоэпидемической безопасности: они имеют на это право, - омбудсмен Горбачев

Минздрав изменил свои предписания и теперь родители учеников могут заходить в школы при условии соблюдения требований противоэпидемической безопасности.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Уже не запрещено (заходить родителям в школу. - Ред.). Многие об этом не знают. Действительно, постановление Главного санитарного врача годичной давности от 23 августа прошлого года запрещало доступ родителям в школу. Но Постановление №4 от 23.04.2021 апреля этого года №50 позволило родителям при условии соблюдения требований противоэпидемической безопасности заходить в школу", - рассказал он.

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"Я бы директорам советовал так. Во-первых, родители являются участниками образовательного процесса; они имеют право смотреть, какие процессы происходят в школе. Но на месте родителей я бы все же отнесся к этому ответственно и не заходил в школу тогда, когда там есть дети. Подать обращение к директору школы: мол, хотим зайти посмотреть, как дела. Окей, хорошо. Давайте, детей в школе не будет, после завершения занятий - пожалуйста. Но - не в огромном количестве, только уполномоченные от родителей. Пожалуйста, маски, температурный скрининг - и ходите, смотрите. Вы имеете на это право. Но чтобы там не было детей. Это очень важно", - пояснил Горбачев.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.