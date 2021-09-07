Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,8%, "ЕС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
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Парламентский рейтинг возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Согласно данным опроса, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
За партию "Европейская солидарность" - 14,1%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, "Батькивщина" - 10,6%.
Рейтинг других политических сил значительно ниже.
Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, Радикальная партия О.Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Притулы - 3,2%.
Рейтинг других партий - до 3%.
Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Сумарный % - менее 60..
т.е. "куда-то" исчезло более 40% населения, голос которых просто вычеркнули из результатов.. парадокс?
А все просто объясняется: из ОП(Г) зеленой шмаркли действует "темник" чтобы % за слуг урода и вовку был всегда НА 10% больше, чем за Пороха и других..
вот "рейтинговые" и стараются.. списывая почти половину населения в никуда..
Вендь большинство просто НЕ станет считать суммарное количество %))
Нічого він такого не зробив для людей щоб бути альтернативою клоуну.
В клоунові люди розчарувались через те в першу чергу, що він не посадив баригу, не припинив бійню на Донбасі і не зробив нічого для покращення життя людей.
юлька - з команди "памаранчевих", як ющ і барига. Наступати третій раз на ті ж самі граблі? Може і знайдеться процентів сім дурників які погодяться.
Залишається Бойко і Медведчук....... поживемо - побачимо.....
Зеленский. Он же сам с востока, все чувствует и знает.
То що це за тепла ванна рейтингів вові? Щоб потім одразу Майдан?
Их задача не отражать реальное состояние а подготовить лохотрат к желаемому ( не слишком наглому) результату. Технологий существует множество и заказные соцопросы лишь одна из них.
Быдло, вы все еще надеетесь, что бубочка таки даст подержаться вам за его конец? В смысле, конец бубочкиной эпохи бедности? Открывайте рот шире, идиоты.
первая ледя разогнала аналтабулеров по карабельным соснам
клован недорабатывает
70-летняя мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
Очень просто.
Распылив патриотический электорат на некие условные партии Притулы и Гройсмана, у лидера патриотического электората партии Европейская солидарность уже украли 8%. Приплюсуем к нарисованному ими же рейтингу и получим рейтинг ЕС практически равный с рейтингом слугами олигархата.
Предлагаю более-менее независимому Соцису проделать аналогичный опрос, только убрав из опроса условные партии Притулы и Гройсмана, и добавив в опрос условную партию Разумкова, условную партию Кошевого и условную партию Юзика.
И тогда посмотрим во что превратится рейтинг правящей партии.