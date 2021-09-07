В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине проблема со статистикой по образованию - нет обобщенных данных, а сведения в различных базах и реестрах отличаются, даже в таких вопросах как количество школ и учеников..
Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
"Это реально больная тема (статистическое сопровождение образовательного процесса. - Ред.). Нельзя управлять любой системой, не имея понимания, что собственно эта система создает, сколько там всего есть. Простой пример: сейчас мы получили информацию от областных департаментов образования по школьным туалетам. Там был вопрос о количестве учебных заведений - надо же понимать, какая часть представлена в учете. Так вот: эта информация совершенно не стыкуется с имеющейся в Единой государственной базе образования", - рассказал он.
"Я недавно встречался с Институтом образовательной аналитики по подготовке второго доклада. Мы договорились сотрудничать. Образовательная статистика - это то, чего нам очень не хватает. Казалось бы, столько бумажек, запросов, отчетов люди тратят время и силы, чтобы эти данные собирать, подавать ... А обобщения нет! Вот я, например, не могу (и никто в стране не может) открыть какой-то ресурс и посмотреть: а сколько у нас в Украине сейчас третьих классов общеобразовательной школы? Нет такой статистики. Мы даже не знаем иногда, сколько детей учатся реально в школе. А это - очень большая база для злоупотреблений. Потому что если детей в школе мало, должно быть соответствующее финансирование. И начинаются иногда приписки. Вот я смотрю сейчас единую государственную электронную базу образования (ЄДЕБО) - и вижу там около 16 000 школ (включая те, которые приостановили деятельность). А потом смотрю сводные данные, которые мы получили от областных департаментов - там около 10 000. А где еще школы? Хорошо, две области еще не дали данные. Пусть будет 11 000. А где еще несколько тысяч школ делись? Более того, только что появились свежие данные Минфина по финансированию общего среднего образования. И там количество школ указано 13 458. Как видим, данные везде разные. Вот вам лишь один из многих примеров того, насколько нам надо обратить внимание на статистику по образованию", - пояснил Горбачев.
С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.
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а нафи... гм... зачем нам тогда вообще кормить утырков из министерства образования и науки?
https://mon.gov.ua/ua
предвкушаю тот момент, когда следующая власть проверит офшоры ГринФэмили.
Те не знаєте, там невідомо, але ми робимо,а може і не робимо, але плануємо робити😂😂😂😂.
Це реально лютий п....ць ці всі непотріби
Чому перипис населення В Україні не проводиться вже двадцять років коли треба кожних п'ять років робити.Дійшло до того ,що вже координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані наголосила на необхідності проведення перепису населення в Україні.