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Новости Политика Украины
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образование (2225) статистика (2307) школа (2886) Горбачев Сергей (32)

В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев

В Украине проблема со статистикой по образованию - нет обобщенных данных, а сведения в различных базах и реестрах отличаются, даже в таких вопросах как количество школ и учеников..

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Это реально больная тема (статистическое сопровождение образовательного процесса. - Ред.). Нельзя управлять любой системой, не имея понимания, что собственно эта система создает, сколько там всего есть. Простой пример: сейчас мы получили информацию от областных департаментов образования по школьным туалетам. Там был вопрос о количестве учебных заведений - надо же понимать, какая часть представлена в учете. Так вот: эта информация совершенно не стыкуется с имеющейся в Единой государственной базе образования", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родителям разрешено заходить в школу при соблюдении мер противоэпидемической безопасности: они имеют на это право, - омбудсмен Горбачев

"Я недавно встречался с Институтом образовательной аналитики по подготовке второго доклада. Мы договорились сотрудничать. Образовательная статистика - это то, чего нам очень не хватает. Казалось бы, столько бумажек, запросов, отчетов люди тратят время и силы, чтобы эти данные собирать, подавать ... А обобщения нет! Вот я, например, не могу (и никто в стране не может) открыть какой-то ресурс и посмотреть: а сколько у нас в Украине сейчас третьих классов общеобразовательной школы? Нет такой статистики. Мы даже не знаем иногда, сколько детей учатся реально в школе. А это - очень большая база для злоупотреблений. Потому что если детей в школе мало, должно быть соответствующее финансирование. И начинаются иногда приписки. Вот я смотрю сейчас единую государственную электронную базу образования (ЄДЕБО) - и вижу там около 16 000 школ (включая те, которые приостановили деятельность). А потом смотрю сводные данные, которые мы получили от областных департаментов - там около 10 000. А где еще школы? Хорошо, две области еще не дали данные. Пусть будет 11 000. А где еще несколько тысяч школ делись? Более того, только что появились свежие данные Минфина по финансированию общего среднего образования. И там количество школ указано 13 458. Как видим, данные везде разные. Вот вам лишь один из многих примеров того, насколько нам надо обратить внимание на статистику по образованию", - пояснил Горбачев.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.
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Топ комментарии
+8
Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования - это крах нации».
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07.09.2021 12:41
+2
Ровно сутки нужны для того, чтобы получить самые свежие и самые точные данные по этим вопросам. Заодно по учителям и прочим работникам сфкры образования. Нужно просто правильно сформулировать вопрос. Но у зелохов это не получается. Получается только тупое бе-е-е-е-е-е! Адекватным ответом на это, разумеется, может быть только ме-е-е-е-е. В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8278 В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8278 В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8278
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07.09.2021 12:38
+2
Так для чого ви існуєте??
Те не знаєте, там невідомо, але ми робимо,а може і не робимо, але плануємо робити😂😂😂😂.
Це реально лютий п....ць ці всі непотріби
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07.09.2021 12:39
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эта пяць!
а нафи... гм... зачем нам тогда вообще кормить утырков из министерства образования и науки?
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07.09.2021 12:36 Ответить
Ровно сутки нужны для того, чтобы получить самые свежие и самые точные данные по этим вопросам. Заодно по учителям и прочим работникам сфкры образования. Нужно просто правильно сформулировать вопрос. Но у зелохов это не получается. Получается только тупое бе-е-е-е-е-е! Адекватным ответом на это, разумеется, может быть только ме-е-е-е-е. В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8278 В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8278 В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 8278
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07.09.2021 12:38 Ответить
зато сплошная бижитализация, шобы было красиво, но бесполезно.
https://mon.gov.ua/ua
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07.09.2021 12:40 Ответить
А шо ж делать тупым квартальцам? Только имитировать кипучую деятельность.
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07.09.2021 12:43 Ответить
эта имитация нам дорого стоит.
предвкушаю тот момент, когда следующая власть проверит офшоры ГринФэмили.
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07.09.2021 12:48 Ответить
Ой, как я надеюсь, что такая проверка произойдет скоро! В Украине нет общей статистики по образованию: мы не знаем точно сколько у нас школ и сколько в них учится детей, - омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 5031
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07.09.2021 12:53 Ответить
Сельские школы можете не считать вообще, как и преподающих там учителями.
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07.09.2021 12:39 Ответить
Так вони і міські не можуть порахувати, 😂😂😂
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07.09.2021 12:42 Ответить
Так для чого ви існуєте??
Те не знаєте, там невідомо, але ми робимо,а може і не робимо, але плануємо робити😂😂😂😂.
Це реально лютий п....ць ці всі непотріби
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07.09.2021 12:39 Ответить
Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования - это крах нации».
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07.09.2021 12:41 Ответить
а чем вы 2 года занимались?
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07.09.2021 13:11 Ответить
Та яка статистика взагалі може бути?
Чому перипис населення В Україні не проводиться вже двадцять років коли треба кожних п'ять років робити.Дійшло до того ,що вже координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані наголосила на необхідності проведення перепису населення в Україні.
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07.09.2021 14:18 Ответить
кто - таких идиотов ставит на такие должности?
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07.09.2021 21:10 Ответить
 
 