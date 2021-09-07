Куба первой в мире начала COVID-вакцинацию детей от 2 лет: Прививают препаратом местной разработки

На Кубе стартовала COVID-вакцинация детей от 2 лет. Страна стала первой в мире, начавшей вакцинацию детей такого возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Куба использует вакцины местной разработки, не признанные ВОЗ.

Завершив клинические испытания вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних, Куба начала кампанию вакцинации детей от 12 лет и старше.

6 сентября в стране стартовала вакцинация возрастной группы от 2 до 11 лет.

Читайте: Уже три человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna с примесями