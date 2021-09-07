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Новости Политика Украины
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Байден (2377) Зеленский (16519) США (23167) Кулеба Дмитрий (2629)

Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился впечатлениями от визита в США и рассказал, почему затянулась встреча Зеленского с Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Кулебы, из США Украина приехала более сильной.

"Все было очень хорошо. Я доволен визитом. Очень долго шла подготовка, но в принципе мы достигли того, чего хотели. С этого визита и Украины приехала сильнее, и украинско-американские отношения стали сильнее", - отметил глава МИД.

На вопрос: "Почему затянулась встреча между Зеленским и Байденом", Кулеба ответил: "Пошел разговор. Хотя алкоголя и не было на столе, но разговор пошел очень хорошо. Было о чем поговорить и это были исключительно вопросы безопасности. Важно, что Байден не пытался как-то формально ответить на наши вопросы, на наши идеи. Некоторые мы озвучили новые идеи - о том, что могут совместно с нами сделать США. Сразу началась рефлексия обсуждения".

Министр иностранных дел добавил, что разговор между президентами Украины и США был разговором людей, которые друг у друга вызывают уважение.

Также читайте: Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: "О Крыме мы никогда не забудем"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Затягнулась , тому що забули завести будильник . Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 2249.
Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 9392 .
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07.09.2021 12:45
+2
Слипи Джо наверно периодически засыпал на часок-другой.
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07.09.2021 12:38
+2
Зеленскому надо было время от времени кашлять "BLM!". Байден подпрыгивал бы и бухался на колени.
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07.09.2021 12:43
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Слипи Джо наверно периодически засыпал на часок-другой.
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07.09.2021 12:38 Ответить
Зеленскому надо было время от времени кашлять "BLM!". Байден подпрыгивал бы и бухался на колени.
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07.09.2021 12:43 Ответить
Затягнулась , тому що забули завести будильник . Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 2249.
Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 9392 .
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07.09.2021 12:45 Ответить
Хороши сидят. Тишина и покой.
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07.09.2021 12:51 Ответить
Встреча затянулась на три памперса.
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07.09.2021 12:49 Ответить
Затянулась потому,что после каждого вопроса Байдена ЗЕлёному срочно надо было в туалет! 🤔Хм.. или памперс менял или баночку с "колумбийской пудрой" доставал,носик "пропудрить".....
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07.09.2021 13:01 Ответить
Або ..........

Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 1396
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07.09.2021 14:27 Ответить
Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 5455
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07.09.2021 13:45 Ответить
Ну и нельзя было ЗЕ после "удачного" разговора выходить, не приложив к заднице лед. Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо" - Цензор.НЕТ 2317
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07.09.2021 17:41 Ответить
 
 