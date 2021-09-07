"Зеленый сценарий не реализовался", - KSE прогнозирует переход Украины в "желтую" зону уже с понедельника

Украина может выйти из "зеленой" зоны и перейти в "желтую" уже в первой половине сентября.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы прогнозировали, что в течение первой половины сентября Украина выйдет из "зеленой" зоны. Позже появился комментарий Министерства здравоохранения о том, что уже выполнены все предпосылки для того, чтобы страна вышла из "зеленого" уровня и перешла в "желтый", - сказал он в ходе онлайн презентации KSE во вторник.

Ганиченко отметил, что Минздрав направил "соответствующие представления Министерства здравоохранения, чтобы собралась национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и эта комиссия сможет зафиксировать выход Украины из "зеленого" уровня".

"Скорее всего, этот выход состоится с понедельника, это опять же согласно комментариям Минздрава, и это вполне соответствует тому, как мы видим развитие событий", - сказал он.

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Ганиченко отметил, что сценарий, который реализуется в третьем квартале, близок к "желтому" сценарию.

"Зеленый сценарий он не реализовался", - сказал он.