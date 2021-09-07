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В The New York Times назвали украинских паралимпийцев "славянским чудом": "Не имеют себе равных"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

В The New York Times назвали украинских паралимпийцев

Американское издание The New York Times обратило внимание на то, что украинские паралимпийцы заняли пятое место в общем зачете медалей на нынешних соревнованиях в Токио, завоевав лишь на шесть медалей меньше, чем США, несмотря на то, что у Соединенных Штатов на играх была значительно большая делегация спортсменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

На Паралимпийских играх в Токио, которые завершились в воскресенье, 5 сентября, украинцы получили 98 наград, это всего на шесть меньше, чем у США (104 медали - ред.). При этом каждая из четырех ведущих стран игр - Китай, Великобритания, Россия и США - представила на соревнованиях в Токио более 220 спортсменов, а Украина - только 139, говорится на сайте издания.

"Это небольшая страна, которая явно не имеет себе равных", - отметил главный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

Авторы публикации сравнивают украинскую сборную с бейсбольной командой Oakland Athletics, которая в 2002 году несмотря на недофинансирование и потерю на старте сезона ведущих игроков смогла выиграть 20 игр подряд, установив рекорд Американской Лиги.

"С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины являются маленьким чудом рынка, славянским эквивалентом легкой атлетике Окленда (Oakland Athletics)", - отмечается в статье.

Также смотрите: Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эта команда смогла добиться успеха благодаря статьям и опыту Билла Джеймса - бывшего охранника консервной фабрики и журналиста-любителя. Он считал, что менеджеры бейсбольных команд неправильно оценивали игроков и обращали внимание не на те статические показатели, необходимые для достижения цели. По мотивам истории Oakland Athletics написаны книги и сняты фильмы, в частности Moneyball с Брэдом Питтом. В украинском прокате фильм вышел под названием "Человек, который изменил все".
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Топ комментарии
+26
Слава Україні! Слава її Героям!
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07.09.2021 12:55
+12
Наші спортивні герої!
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07.09.2021 12:52
+5
Як же приємно таке читати.
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07.09.2021 13:06
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Наші спортивні герої!
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07.09.2021 12:52 Ответить
Слава Україні! Слава її Героям!
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07.09.2021 12:55 Ответить
The New York Time лживая левацкая газета хорошо хоть не написали что кацапы
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07.09.2021 13:03 Ответить
мы не славяне, мы Украинцы!!! кацапские угро-финны записали себя в славяне, значит мы там лишнее и то не наше...
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07.09.2021 13:33 Ответить
в чому вони збрехали цього разу?
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07.09.2021 15:04 Ответить
Яким боком 404 до командного заліку. "404 ви хто? Ідітє на х...! Ми вас не знаєм!(укр.пісня)
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07.09.2021 13:03 Ответить
Як же приємно таке читати.
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07.09.2021 13:06 Ответить
А, что сказала The New York Times в 2016 по поводу паралимпийских игр в Рио когда украинские спортсмены обошли амеров со 117 медалями(у США 112) и заняв 3 место?
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07.09.2021 13:07 Ответить
Наверное, они написали "Хорошо украинским инвалидам, для них в каждом подземном переходе устроена полоса препятствий, и каждый поход в магазин - серия тренирово!". Вот только самих украинских инвалидов такая ситуация не очень радует...
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07.09.2021 14:07 Ответить
Українська Нація - це сила !
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07.09.2021 13:10 Ответить
Оох, аж мурашки пробежались. Праолимпийская сборная у нас ооооочень сильная. И в этом году и в предыдущем.
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07.09.2021 13:18 Ответить
Грубая ошибка в "нью-йорк таймсе", не "славянское" чудо, а Украинское чудо, не нужно нас замешивать в славянском дерьме, в которое так настырно записались кацапы. где кацапье, нам туда не по дороге...
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07.09.2021 13:31 Ответить
Поляки стыдятся быть славянами. Наверняка с чехами та же история.
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07.09.2021 13:34 Ответить
і мені соромно бути вцьому багні...
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07.09.2021 13:35 Ответить
Чому це? Ми якраз істинні слов'яни, ще від часів Київської Русі, яку якраз населяли слов'яни, а кацапи - то мокші з азіатських боліт )
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07.09.2021 13:44 Ответить
може колись так і було... але кацапи запаскудили й заялозили це поняття своєю агресивністю, дикістю, нечистотністю, азіаткістю... ми УКРАЇНЦІ!!! ти хочеш бути в кацапському таборі? бррррррррррр...
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07.09.2021 14:08 Ответить
👍
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07.09.2021 14:34 Ответить
Погана ідея відхрещуватися від всіх слов'ян: поляків, чехів, словаків, болгар, македонців, сербів (тут є питання, але, думаю, їх можна перевиховати), хорватів, словенців, боснійців, та навіть білорусів через те, що московити проголосили себе слов´янами.
Тема дійсно складна. В 1848 році в Празі на панслов´янському з´їзді, присвоївши історію Русі, московія нав´язала свою повістку, проголосила себе лідером і, навіть затвердила свій триколор-аквафреш, який їхній цар Пьотр вкрав у голландців, які будували йому кораблі, як символ всіх слов´ян. В процесі ці кольори зробили національними деякі новопроголошені слов´янські держави: Сербія, Словакія, Словенія, Чехія, Хорватія. Поляки вже давно прагнуть стати новим лідером слов´ян і відтерти московію. Мета хороша, але самим їм не впоратися. Але разом, обєднавши зусилля України і Польщі, як двох найбільших дійсно слов´янських націй, можемо досягти мети і викреслити Москву із слов´янських рухів. Важче буде із зміною символіки держав, які піддалися на вплив московії, але з часом і цього можна досягти. Гасло «Геть від Москви» актуальне не тільки для України і решта слов´ян теж мусять це зрозуміти.
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07.09.2021 14:30 Ответить
Поляки по сути наполовину немцы. И у них нет никакого желания быть "лидером славян".
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07.09.2021 15:37 Ответить
Безпідставні фантазії людини, далекої від теми. До прикладу, Адам Міцкевич, про якого чули і в Україні, був одним з лідерів антиросійської гілки панславістського руху. Зараз поляки намагаються ще розширити цю ініціативу. Про тримор´я не чули? Чисто польська ініціатива, повний комплект слов´янських держав без московії плюс балтійські країни, Австрія, Румунія, Угорщина.
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07.09.2021 15:48 Ответить
Да хватит уже фантазировать. Какое это имеет отношение к "словянам".
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07.09.2021 17:05 Ответить
поляки даже на 1% не есть немцы..
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07.09.2021 21:11 Ответить
Це що таке «славяньске чудо»!?
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07.09.2021 14:30 Ответить
Про ізраїльтян написали б «семітське чудо»? А про єгиптян «арабське чудо»? NY Times остаточно скурвилось після того, як перетворилось в соціалістичний аігт-проп.
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07.09.2021 14:33 Ответить
Таких-не перемогти...
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07.09.2021 14:36 Ответить
Чому ж тоді китайську збірну не назвали "азіатським чудом"
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07.09.2021 15:07 Ответить
Яке ще чудо? Що півтора мільярда наклепали?
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07.09.2021 16:17 Ответить
Українські каліки не мають собі рівних у світі? У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних" - Цензор.НЕТ 7243
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07.09.2021 15:40 Ответить
Георгій, сходи до проктолога, нехай клізмою мізки промиє.
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07.09.2021 18:27 Ответить
Pinscher, ти дебіл безнадійний і тобі точно немає рівного в світі.
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07.09.2021 18:33 Ответить
Як і нашим калікам-джорналізтам та парапетріотам, як "на весь світ" пропагують свої непересічні парадосягнення? Невже в самій Україні немає здорових патріотів, які б достойно могли оцінити досягнкенння цих непересічних людей на тлі миздобутків "нормального" укрсучспорту?
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08.09.2021 00:00 Ответить
Украина - "Это небольшая страна"?? У The New York Times назвали українських паралімпійців "слов'янським дивом": "Не мають собі рівних" - Цензор.НЕТ 8690
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07.09.2021 23:31 Ответить
По бегу на костылях мы первые в мире.Могучая инвалидная страна.Ура!
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21.11.2021 09:57 Ответить
 
 