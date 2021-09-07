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Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями

Нардепы предлагают Раде обратиться в ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Так, в Раду поступил Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями.

Инициаторами постановления выступили нардепы: Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко, Георгий Мазурашу.

Текста документа на сайте парламента пока нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Давно пора!! Это надо было сделать еще 7 лет назад!!
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07.09.2021 12:49
+16
Гы, может для начала начать отлавливать агентуру ФСБ в стране?
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07.09.2021 12:50
+10
"Слуги народа" не підтримують, бож як сказав пів-шостого і гравець на піаніно "є запитання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація" (с) .
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07.09.2021 12:51
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Давно пора!! Это надо было сделать еще 7 лет назад!!
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07.09.2021 12:49 Ответить
порошенко було не до цього, він дав руку та обнімав Путіна!
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07.09.2021 16:09 Ответить
Животное, не свисти ************ методички
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07.09.2021 16:51 Ответить
плюсую++
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07.09.2021 12:49 Ответить
Гы, может для начала начать отлавливать агентуру ФСБ в стране?
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07.09.2021 12:50 Ответить
Да, и лугандон для начала официально признать террористами, а не отпускать «патамушта» на блок посту стоял …
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07.09.2021 12:59 Ответить
"Слуги народа" не підтримують, бож як сказав пів-шостого і гравець на піаніно "є запитання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація" (с) .
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07.09.2021 12:51 Ответить
А как же тогда публиковать пленки от агентов ФСБ и ссылаться на них в политической борьбе с Порохом?.... Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями - Цензор.НЕТ 273
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07.09.2021 12:53 Ответить
Показушники, от названий и признаний что меняется, вон на днях генерал хотел на танке по арбату и что? Крым и восток в окупации.
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07.09.2021 12:53 Ответить
Самое большое, на что могут эти организации претендовать при нынешней власти, так это на определение "та сторона" !
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07.09.2021 12:53 Ответить
Давно пора, а ***** прирівняти до усами бенладена Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями - Цензор.НЕТ 9749
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07.09.2021 12:56 Ответить
А до тепер то що таке було?
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07.09.2021 13:01 Ответить
Від визнання цього очевидного факту нашою Верховною Радою мало що зміниться. От, якби це визнали всі держави; хоча би ті, які взяли участь в "кримській платформі"...
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07.09.2021 13:01 Ответить
Ну, ребята, это уже никуда не годится - ведь тогда и ОП придётся в террористы записывать, папаша-то у Ермака тогда тоже из "организации"
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07.09.2021 13:04 Ответить
На решение более сложных вопросов, экономических, не способны! Только болтовней и можете заниматься.
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07.09.2021 13:05 Ответить
Результати голосування вр розмістити на усіх банерах замість мураєва.
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07.09.2021 13:09 Ответить
один вопрос - смысл? что это даст, какие плюс а какие минусы? пока кроме популизма я не виу плюсов, а вот проблем вижу гораздо больше.
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07.09.2021 13:13 Ответить
чтоб чтото решать конкретное действиями на всеобщее обозрение подобные вещи не показываются. и решаются тихо, чтоб комар носа не поточил. а тут громкий пук в лужу. и все.
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07.09.2021 13:14 Ответить
юридические и политические последствия.. усиление международного санкционного режима..
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07.09.2021 13:56 Ответить
вы серьозно думаете что ЕС и США признают ФСБ террористами? Борреля помните?
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07.09.2021 14:09 Ответить
Ему главный гопник мида рф чуть ли не плюнул в лицо и выставил на посмешище, и ничего.
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07.09.2021 14:10 Ответить
все течет, все меняется.. если мы признаем, то "эффект домино" никто не отменял, и со временем начнут признавать и другие..
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07.09.2021 14:12 Ответить
такие вещи нужно делать в определенные моменты и для заранее расчитанного результата, а не "авось чтото выйдет". Это просто хайповая штука, ради рейтингов. Криво сделанная.
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07.09.2021 14:11 Ответить
Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями - Цензор.НЕТ 8779
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07.09.2021 13:22 Ответить
При зелной плесени это НЕ РЕАЛЬНО.
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07.09.2021 13:54 Ответить
Перекривайте кордон з роками, долюойоби. Візи як мінімум
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07.09.2021 14:06 Ответить
Що це дасть? Крім втрати можливості вести переговори про звільнення полонених. Кордони відкриті. Торгівля йде.
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07.09.2021 14:23 Ответить
Маячня. Ці люди не знають, як воно працює в ООН.
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07.09.2021 14:26 Ответить
Краще партію Ед Ро признать терорістичною!!)
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07.09.2021 15:17 Ответить
Та то якась дєза , бо агенти кремля не можуть такого запропонувати !
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07.09.2021 18:42 Ответить
 
 