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Раде предлагают признать ФСБ РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы предлагают Раде обратиться в ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Так, в Раду поступил Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями.
Инициаторами постановления выступили нардепы: Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Игорь Гузь, Тарас Батенко, Георгий Мазурашу.
Текста документа на сайте парламента пока нет.
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