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Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, которая 6 сентября открыла на территории школы стрельбу из арбалета, ранив двоих учителей.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Следственным полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.
Топ комментарии
+4 Все тот же Ярослав Днепр
показать весь комментарий07.09.2021 13:30
+3 Все тот же Ярослав Днепр
показать весь комментарий07.09.2021 13:29
+3 Юрій Ан
показать весь комментарий07.09.2021 14:29
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Ладно, я вот к чему: они там засветились, обговаривая закупку боевых арбалетов! Понятно, сразу у меня всплыла аналогия с этой чертовкой нашей.
І необов'язково в сонну артерію
Тупое животное должно сидеть в тюрьме, не с кулаками же она пришла мстить за свою тупость.
Мразоту надо посадить, дабы другим таким был урок.
А виноваты в этом конечно же несколько учителей, которые завидовали "перспективной" сучке.
Где же вас таких рожают? У вас небось своя группа в Телеграмме, по типу дегенератов М.К.У.?
Тут одно из двух, либо у неё в самом деле что-то с головой, или это глюки были, которые она приняла за сон.
А может решила на "дурочку" закосить, отвечать наверняка не хочется.
Всё таки она на них охотилась!
зелене волосся не є ознакою хвороби. а лише ознакою совка у тебе у голові.
Пулять в людЁв из арбалета это конечно низя, но бывает и так, шо по другому никак...
Этим тоже работать то взападло, то долго, то не умеют, проще воровать и грабить
Согласись, причины могут быть разные, от банального "у меня есть арбалет, пальну ка я в людей", до доведения до мести за повседневный булинг, издевательства и бездействие руководства...
Вот я и хочу знать, чё была стрельба?
А замечания за прогулы/курение/бухания можно рассматривать как буллинг?
А вот например, психологический прессинг, или (недайбог) изнасилование - вполне...
Явно, с головой проблемы.
як охорона школи пропустила на територію(в приміщення!) сторонню особу не_шкільного віку з предметом, що може бути використаний як холодна зброя???
Директора за таке треба звільняти, адже він відповідає не тільки за безпеку дітей , а й за безпеку вчителів!