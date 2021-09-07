РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12034 посетителя онлайн
Новости Происшествия
5 971 56
покушение (968) Полтава (680) Полтавщина (905) школа (2886)

Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета

Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, которая 6 сентября открыла на территории школы стрельбу из арбалета, ранив двоих учителей.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
В 19 лет идти мстить за свою тупость учителям, ты думаешь у нее есть шанс стать нормальной??? СЕРЬЕЗНО Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 3634 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 9134
показать весь комментарий
07.09.2021 13:30
+3
Одним ударом руки тоже сложно убить. Но ведь убивают Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 9597 При чем убивают не от удара рукой, а от падения на асфальт или об бардюр.

Мразоту надо посадить, дабы другим таким был урок.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:29
+3
Она там училась девять лет назад и тут захотелось отомстить.
Явно, с головой проблемы.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня утром прочитал о какой-то организации, в Британии, в которой 200 человек, все бывшие *********, а планировали они диверсии на пунктах вакцинации, якобы. Координацию действий на "Телеграмм-канале" осуществляли...
Ладно, я вот к чему: они там засветились, обговаривая закупку боевых арбалетов! Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 4063 Понятно, сразу у меня всплыла аналогия с этой чертовкой нашей. Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 8258
показать весь комментарий
07.09.2021 13:18 Ответить
По картинке это арбалет на 18 кг натяжения.В любом туристическом магазине без проблем продадут и ребенку. У меня такой был. Гавно. Стрела летит ровно метров десять. Потом под собственным весом начинает падать навесом. Убить таким маловероятно. Если только в упор в глаз.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:19 Ответить
ну так вона ж поранила у руку і спину двух тьоток
показать весь комментарий
07.09.2021 13:20 Ответить
Разве только что ранить. И с очень близкого расстояния,можно.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:24 Ответить
ну все-рівно "що це таке?"
показать весь комментарий
07.09.2021 13:31 Ответить
Она с близкого и стреляла.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:47 Ответить
вспомни як виглядає український шкільний клас, де стоїть вчителька, вона стріляла на вході у клас, тобто 3 метри у середньому. це достаньо близько.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:22 Ответить
A якби в шию влучила?
І необов'язково в сонну артерію
показать весь комментарий
07.09.2021 14:45 Ответить
Если только в упор. На расстояние 10 метров толстый свитер не пробъет.Максимум синяк.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:51 Ответить
Мав на увазі в не захищену одягом ділянку шиї
показать весь комментарий
07.09.2021 15:25 Ответить
Так что, дадим 15 суток за хулиганку и пусть будет пример другим "мстителям" хУ*вым?
Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 7421
Тупое животное должно сидеть в тюрьме, не с кулаками же она пришла мстить за свою тупость.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:21 Ответить
Если виновата,то пусть сидит. Но убить таким сложно.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:26 Ответить
И что она высидит?выйдет еще обозленнее на весь мир.а так есть шанс вырости нормальным
показать весь комментарий
07.09.2021 13:28 Ответить
В 19 лет идти мстить за свою тупость учителям, ты думаешь у нее есть шанс стать нормальной??? СЕРЬЕЗНО Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 3634 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 9134
показать весь комментарий
07.09.2021 13:30 Ответить
Одним ударом руки тоже сложно убить. Но ведь убивают Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 9597 При чем убивают не от удара рукой, а от падения на асфальт или об бардюр.

Мразоту надо посадить, дабы другим таким был урок.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:29 Ответить
ну причини ще нам не відомі щоб на форумі винести вердикт. маємо лише результат полювання.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:32 Ответить
Она уже не училась в этой школе. А значит месть была не спонтанной, не в "состоянии аффекта", это опущенное по жизни животное, видать не поступило даже в ПТУ из-за очень плохих оценок.

А виноваты в этом конечно же несколько учителей, которые завидовали "перспективной" сучке.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:35 Ответить
У неё ещё может быть психическое заболевание тяжелое, хотя это маловероятно. Скорее всего просто выпердыш-недоумок.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:40 Ответить
ну так вчилки ж не лише у закритому просторі своєї школи обертаються. може в цю школу перейшла працювати її мучителька, ось її вона і шукала. може якась є сусідкою, яка дістала її своїми повчаннями (вчилки ж не розрізніють роботу і приват, вони завжди на роботі), може вона її здала у чомусь.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:41 Ответить
Пришла в школу, мстить соседке/конкурентке/любовницеМужа, и подстрелила еще одну училку? Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 6064 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 8903

Где же вас таких рожают? Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 1420 У вас небось своя группа в Телеграмме, по типу дегенератов М.К.У.? Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 4322 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 4322
показать весь комментарий
07.09.2021 13:45 Ответить
так це приобрітьонное, а не генетичне. оточення ліпить поведінку людини.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:05 Ответить
Окружение слепила из личинки человека биомусор, теперь от этого мусора нужно как минимум оградится, а максимум закопать.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:13 Ответить
чудово, що тобі дійшло. звідки шо береться.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:19 Ответить
Пишут, что она была "никакая".
показать весь комментарий
07.09.2021 13:51 Ответить
Вот за это и пошла мстить, ведь "она хотела бы жить на Манхеттене, и с Деми Мур делиться секретами" Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 8261 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 6508 Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 6508
показать весь комментарий
07.09.2021 13:52 Ответить
Я такой вариант предполагал уже после первой новости. ))
показать весь комментарий
07.09.2021 13:54 Ответить
це теж підходить. бухнуті теж так себе ведуть.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:06 Ответить
"Таисия рассказала, что потребность в убийстве к ней пришла во сне"! Все ясно, чокнутая!
показать весь комментарий
07.09.2021 17:57 Ответить
Она не первая, кому подобные "озарения" во сне приходят. ))
Тут одно из двух, либо у неё в самом деле что-то с головой, или это глюки были, которые она приняла за сон.
А может решила на "дурочку" закосить, отвечать наверняка не хочется.
показать весь комментарий
07.09.2021 18:11 Ответить
Не нужно экспертиз , не нужно следствия . Тройка из троих Ярославов клеймо ЖИВОТНОЕ и приговор расстрелять . Славик ты дебил или кацап .
показать весь комментарий
07.09.2021 13:57 Ответить
ще не кажуть, що в неї за стан був? шиза чи ціль?
показать весь комментарий
07.09.2021 13:19 Ответить
Умышленное ...
Всё таки она на них охотилась!
показать весь комментарий
07.09.2021 13:26 Ответить
Сча опять вой противников свободного обращения с оружием поднимется... и на причины всем плевать.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:29 Ответить
а шо она хотела? в смысле - причина охоты на двух сеятелей разумного, доброго вечного.. ?
показать весь комментарий
07.09.2021 13:31 Ответить
ще не відомо. будемо почекати. може публіці і скажуть.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:33 Ответить
Думаю, зависть. Все-таки по 4000 баксов ЗП получают учителя.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:36 Ответить
Хоть бы лицо показали этой Рубин-Гудшы
Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 4003
показать весь комментарий
07.09.2021 13:40 Ответить
Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 5363
показать весь комментарий
07.09.2021 14:17 Ответить
Ой! Вона точно хвора на голову. Дякую за фото
показать весь комментарий
07.09.2021 14:21 Ответить
є ще фото в окулярах, звичайних у чорній оправі.
зелене волосся не є ознакою хвороби. а лише ознакою совка у тебе у голові.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:24 Ответить
Хвороба в тебе у голові, якщо ти вирішив що я зробив висновок з кольору волосся
показать весь комментарий
07.09.2021 14:36 Ответить
Что и требовалось доказать... Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 2982
показать весь комментарий
07.09.2021 14:22 Ответить
и што именно?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:26 Ответить
Девочка - *******.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:29 Ответить
Так а причина этого её поступка уже публиковалась?
Пулять в людЁв из арбалета это конечно низя, но бывает и так, шо по другому никак...
показать весь комментарий
07.09.2021 13:42 Ответить
Логика обычного преступника Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 3838
Этим тоже работать то взападло, то долго, то не умеют, проще воровать и грабить Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 8535

Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 1037
показать весь комментарий
07.09.2021 13:48 Ответить
А ещё преступникам, как правило, все задолжали по факту их существования - не так воспитали, не в полной мере обеспечили, не окружили достойным обществом и т. д.
показать весь комментарий
07.09.2021 13:54 Ответить
Я потому и спрашивал - "Озвучивали причину, или нет?"...
Согласись, причины могут быть разные, от банального "у меня есть арбалет, пальну ка я в людей", до доведения до мести за повседневный булинг, издевательства и бездействие руководства...
Вот я и хочу знать, чё была стрельба?
показать весь комментарий
07.09.2021 14:03 Ответить
Плохие оценки можно рассматривать в качестве буллинга?
А замечания за прогулы/курение/бухания можно рассматривать как буллинг? Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 2818
показать весь комментарий
07.09.2021 14:09 Ответить
паганими оцінками вчителі булять тих, хто не здав на штори. Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 8351
показать весь комментарий
07.09.2021 14:25 Ответить
Пиши жалобы, если учитель несправедливый Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета - Цензор.НЕТ 7764
показать весь комментарий
07.09.2021 14:33 Ответить
Нет, плохие оценки, как и всё прочее тобой перечисленное, это не буллинг и не оправдание...
А вот например, психологический прессинг, или (недайбог) изнасилование - вполне...
показать весь комментарий
07.09.2021 19:02 Ответить
ще не об"являли про причину. новина за сьогодні із форумів - буха була. але чого приперло у школу, раз була буха то можем і не взнати.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:27 Ответить
Она там училась девять лет назад и тут захотелось отомстить.
Явно, с головой проблемы.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:29 Ответить
В мене тільки одне питання:
як охорона школи пропустила на територію(в приміщення!) сторонню особу не_шкільного віку з предметом, що може бути використаний як холодна зброя???

Директора за таке треба звільняти, адже він відповідає не тільки за безпеку дітей , а й за безпеку вчителів!
показать весь комментарий
07.09.2021 14:48 Ответить
А їй температуру охоронець на вході виміряв?
показать весь комментарий
07.09.2021 17:46 Ответить
 
 