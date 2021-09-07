Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, ранившей двух учителей из арбалета

Полиция сообщила о подозрении в покушении на убийство 19-летней полтавчанке, которая 6 сентября открыла на территории школы стрельбу из арбалета, ранив двоих учителей.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственным полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней полтавчанке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.