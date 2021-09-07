48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Почти половина жителей Украины считают успешным визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. 28% - считают неуспешным, 17% - ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками", - говорится в исследовании.
Напомним, Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября в него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT -отрасли и т.д.
Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Цікаво було б подивитись відповіді на питання: "А в чому успіх?"
1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
Какие еще факты нужны?!
Факты излагались с первого дня! Нужно не только сериалы слуга и сваты по 1+1 смотреть,чтоб видеть ФАКТЫ!
Кстати один факт тебе привел,но ты по тупости даже не понял.
Дальше можно обговаривать результаты.
Это успех для полшестого,мнящего себя президентом!
Помните 5 вопросов? Работали за наличку,бумажки сдали во вторсырье. Сколько украли из бюджета?
Не смешно?
Судя по оглашенной повестке ВРУ - результат нулевой!
Насправді, візит просто - робочий, ніякий. Успішний він лише тим, що відбувся і не зірвався.
Робочім його називають виключно в ОПі.Держдеп не надав йому тільки статус особистого візиту до Білого дому.
Этим выразили свою поддержку СТРАНЫ Украины. Дадут товары и оружие (СТРАНЕ),о чем договорились без тела. Денег не дадут,зеленое тело и его мародеры их просто украдут.
Вот караткие итоги турне криворагульного писюниста с челядью,за наш счет!
А больше ЗЕ нихрена и не привез.