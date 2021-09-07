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Новости Политика Украины
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Зеленский (16519) опрос (2618) США (23167)

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы

Почти половина жителей Украины считают успешным визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. 28% - считают неуспешным, 17% - ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками", - говорится в исследовании.

Напомним, Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября в него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT -отрасли и т.д.

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы Рейтинг 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба объяснил, почему затянулась встреча Зеленского и Байдена: "Разговор пошел очень хорошо"

Опрос проводился в течение 2-4 сентября 2021. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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Топ комментарии
+24
"48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным"

Цікаво було б подивитись відповіді на питання: "А в чому успіх?"
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07.09.2021 13:23
+16
Привіз книжку, ну і ледю поводив по бутікам. Це не абищо.
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07.09.2021 13:25
+14
"Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом" (с)

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4281
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07.09.2021 13:26
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Правила форума Совет форумчан
У нас орган, у них ураган. Хороший "успех"...
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07.09.2021 13:23 Ответить
Ураган и пожар,там где был бедоносец.
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07.09.2021 14:40 Ответить
"48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным"

Цікаво було б подивитись відповіді на питання: "А в чому успіх?"
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07.09.2021 13:23 Ответить
Привіз книжку, ну і ледю поводив по бутікам. Це не абищо.
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07.09.2021 13:25 Ответить
48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6951
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07.09.2021 13:45 Ответить
"Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом" (с)

48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4281
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07.09.2021 13:26 Ответить
48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2166
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07.09.2021 13:28 Ответить
Не, совершенно неинтересно какую околесицу наплетут длббы в своё оправдание.
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07.09.2021 13:29 Ответить
"А в чому успіх?"

1.В штате Калифорния, где накануне с визитом побывал Зеленский, Байден объявил чрезвычайную ситуацию.
2.Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества.
3."Произошла аномалия": ракета Alpha компании Firefly Aerospace была взорвана во время первого полета в космос.
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07.09.2021 13:44 Ответить
Зебилов все еще дохрена... плохо зеля их давит 48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4200
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07.09.2021 13:24 Ответить
Тут маща вирвана з контексту:"... счвтают успешним для самого Зєлєнского". Хоча навіть у такому варіанті я маю сумніви. 😊
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07.09.2021 14:19 Ответить
)))))ну вот и лоханулись -опросик со 2сентября уже фарганили,а зекрыса ещё в США была
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07.09.2021 13:24 Ответить
48 процентов лжи от «Рейтинга»
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07.09.2021 13:26 Ответить
95%
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07.09.2021 13:30 Ответить
Ясна... мнение длббв никак не зависит от фактов.
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07.09.2021 13:26 Ответить
бо що таке факт їм не відомо.
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07.09.2021 13:28 Ответить
Давай разложи тут все свои факты по этой поездке...
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07.09.2021 13:55 Ответить
Зелене та дурне поїхало в турне. Зустріч Зе з челядю в США.
Какие еще факты нужны?!
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07.09.2021 14:44 Ответить
Что за фигню ты тут строчишь? Давай все по факту и конкретику, а не свое тупое "фе", которое никого тут не волнует
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07.09.2021 15:02 Ответить
Что за фигню ты мне написал?!!
Факты излагались с первого дня! Нужно не только сериалы слуга и сваты по 1+1 смотреть,чтоб видеть ФАКТЫ!
Кстати один факт тебе привел,но ты по тупости даже не понял.
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07.09.2021 15:24 Ответить
Для начала, пиз..жа. Какая программа визита была?
Дальше можно обговаривать результаты.
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07.09.2021 15:25 Ответить
Байки про фуфайки. Ну а чё? Деньги платят-можно рассказывать.
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07.09.2021 13:26 Ответить
Так, а в чем успех?
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07.09.2021 13:26 Ответить
"Рейтинг" взят на содержание - это ли не успех для "Рейтинга"?
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07.09.2021 13:31 Ответить
Если принять во внимание, что потерпевший вiслюк кацапский засланец, то успех очевиден...
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07.09.2021 13:32 Ответить
Ну,как! Поработал секретуткой на подписании меморандумов министрами!
Это успех для полшестого,мнящего себя президентом!
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07.09.2021 14:46 Ответить
Это Новая шутка Квартал 95?!
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07.09.2021 13:26 Ответить
вони також вірять, що пакунок малюка запровадив Зе, а ось задатись питанням, чому лише на 1,5 роки не можуть. так що їм накласти у коробочку можна будь-які казки.
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07.09.2021 13:27 Ответить
Пішов по шерсть, а повернувся обстриженим. Зеленский в США презентовал План трансформации Украины стоимостью $277 млрд. Результат: Моника-Зеленский пообещал США заплатить $30 млрд за АЭС по $6000 за квт.
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07.09.2021 13:27 Ответить
Точнее заплатить $25млрд, а $5млрд - сам спи- ит!
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07.09.2021 14:48 Ответить
А что только 48??? Не доплатили? Надо как у Путлера - 86!
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07.09.2021 13:27 Ответить
скоріш за все це чистий реальний продукт зеленого рівня. їм платити не треба.
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07.09.2021 13:29 Ответить
Когда у зебилов все херово с достижениям, тогда на арену выходит продажная социология
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07.09.2021 13:30 Ответить
Ну да. Гипнотизуруют легко поддающихся внушению.
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07.09.2021 13:33 Ответить
))))))зачем так палитесь?Если вы упорно вычеркиваете здравомыслящих людей,то б хоть как то ватаноидов,которыми кишит весь юг и восток ,учитывали,когда опросики рисуете,им то точно каждый визит не к пуйлу поперек горла.А тут мертвечуковцы ещё и успешным его признали))))
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07.09.2021 13:30 Ответить
Съездил, не убился - уже успех.
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07.09.2021 13:31 Ответить
Может ,,умный,, зебуин сможет перечислить,,достижения,,? Или просто какнул традиционно? 48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 659
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07.09.2021 13:38 Ответить
Это все? Немного осел,,нацарював,, за два с половиной года-только озлобленных, опять тра**утых, слабоумных поклонников типа тебя. Которые почему то на просьбу перечислить достижения их ,,найвеличнейшего,, могут только сернуть,,самдурак,,.
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07.09.2021 17:11 Ответить
Зебилов осталось ещё 48%. Это слишком много. Украина такой % дегенератов не выдержит. 48% жителей Украины считают визит Зеленского в США успешным, - опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5136
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07.09.2021 13:35 Ответить
А сколько за опросики зекрыса платит,если журношлюхам хватает по 200баксов?)
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07.09.2021 13:37 Ответить
Сколько мародерит на этом - гораздо интереснее!
Помните 5 вопросов? Работали за наличку,бумажки сдали во вторсырье. Сколько украли из бюджета?
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07.09.2021 14:53 Ответить
особенно понравился эпизод с подаренной книгой,о лёгких черепно-мозговых травмах...пипл просто в захвати...
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07.09.2021 13:39 Ответить
Эта книга, собравшая опыт американских специалистой в этой области, предназначена для лечения украинских бойцов с таким видом травм. Смешно, бот?
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07.09.2021 13:51 Ответить
Зеленский имеет отношение у украинским бойцам? Лечит? Может я что то пропустил? Боюсь даже спрашивать за подаренный ослу велосипед ...
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07.09.2021 13:55 Ответить
не обращай внимания,это один из 73%-х идиотов.
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07.09.2021 13:59 Ответить
Конечно Зеля передаст врачам, но сами американцы таким жестом хотели подчеркнуть важность их отношений к раненым украинским военным. Что нет американцы сделали?
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07.09.2021 14:00 Ответить
Американцы дали понять украинскому народу, что их страной правит чувак с прирожденной черепно-мозговой травмой
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07.09.2021 14:55 Ответить
Адрес Госпиталя в Днепре,куда чаще всего попадают герои, в век интернета узнать можно за 15 секунд и отослать быстрой почтой.Это к важности их отношений к раненым военным.Вы все посылки через 95 квартал посылаете?
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07.09.2021 15:12 Ответить
тоже травма?
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07.09.2021 13:58 Ответить
Это как тебе подарить книгу на суахили и без картинок!
Не смешно?
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07.09.2021 14:55 Ответить
не ну а что, тут и крашенному арестовичу не возразишь, таки он правильно сказал минимум за 48% жителей Украины.
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07.09.2021 13:47 Ответить
Если Байден "всыпал ремня" Зеле, то это тоже успех.
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07.09.2021 13:57 Ответить
А он таки всыпал! Но напугал ли? И будет ли результат?
Судя по оглашенной повестке ВРУ - результат нулевой!
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07.09.2021 14:58 Ответить
Живут в какой-то собственной, альтернативной Вселенной. Поразительно!
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07.09.2021 14:00 Ответить
Очередной проплаченный фуфло- рейтинг. В очередной раз обосрался сам, а его команда опозорила Украину
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07.09.2021 14:09 Ответить
Хосподи,які ж дегенерати.Навіть ******** переконливо не можуть.От пам'ятаю часи,ото були майстри:"Совєйський народ,у єдиному пориві,99,9%..."
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07.09.2021 14:17 Ответить
Це що ж треба з'їсти, що б народ так від гордості за "президента" пучіло ?
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07.09.2021 14:38 Ответить
остается только уточнить, для кого этот визит успешный, для Зеленских, или для Украины? впрочем, вопрос риторический...
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07.09.2021 14:48 Ответить
Да ладно вам, ведь не за забором же выступал, значит вполне успешный )
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07.09.2021 15:05 Ответить
ну так ніде не виступав! Ну, хіба що - в посольстві...
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07.09.2021 15:08 Ответить
Ага,в коридорі перед співробітниками украмбасади,кількома журналістами та місцевою охороною.
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07.09.2021 15:16 Ответить
Г+Г рулить.
Насправді, візит просто - робочий, ніякий. Успішний він лише тим, що відбувся і не зірвався.
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07.09.2021 15:07 Ответить
Це НЕ РОБОЧІЙ візит! Це турне за наш рахунок!
Робочім його називають виключно в ОПі.Держдеп не надав йому тільки статус особистого візиту до Білого дому.
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07.09.2021 15:13 Ответить
Просто в Белый дом пустили тело,в данный момент наделенное РЕГАЛИЯМИ Президената страны Украина.
Этим выразили свою поддержку СТРАНЫ Украины. Дадут товары и оружие (СТРАНЕ),о чем договорились без тела. Денег не дадут,зеленое тело и его мародеры их просто украдут.
Вот караткие итоги турне криворагульного писюниста с челядью,за наш счет!
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07.09.2021 15:09 Ответить
Тиць-3.14здиць. А звідки ці жителі України знають? Вони там, на переговорах, були присутні? Чи може всі жителі України розуміються на політиці? Що це за опитування? Чисто профанація та маніпуляція, щоб підвищити рейтинг Зеленському!!!
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07.09.2021 15:19 Ответить
Я конечно не смею сомневаться,но хотелось бы конкретики в чем именно успех поездки?
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07.09.2021 15:33 Ответить
Іншими соловами: наші рейтинголухи знову підтвердили, що якби чесні-прозорі-демократичні вибори відбулися знову, їхній результат практично нічим не відрізнявся б від папєрєднього.
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07.09.2021 15:36 Ответить
обычная проплаченная брехня, пытаются реанимировать потухшие рейтинги зекшобла.Как в том анекдоте- "не верь глазам своим,а верь словам моим"
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07.09.2021 16:15 Ответить
При таком придурке президенте США нас продолжает поддерживать - это реально успех!
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07.09.2021 16:22 Ответить
Бо так сказали на Г+Г.
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07.09.2021 16:49 Ответить
Книга про черепно-мозговую травму - ошеломляющий успех. 48% жителів України вважають візит Зеленського до США успішним, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 214

А больше ЗЕ нихрена и не привез.
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07.09.2021 17:36 Ответить
навіть куплений "Рейтинг" посоромився намалювати більший відсоток задоволених
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07.09.2021 18:09 Ответить
Поэтому рейтинг такой высокий 31% . Телевизор враг человечества .
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07.09.2021 19:34 Ответить
 
 