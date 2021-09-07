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Новости Политика Украины Репрессии в оккупированном Крыму
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Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о преследовании крымских татар: С этого начинались геноциды, Россию нужно остановить

Россия целенаправленно преследует крымских татар во временно оккупированном Крыму, с такого начинались геноциды, Кремль надо остановить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Россия в оккупированном Крыму сознательно и публично преследует конкретную этническую группу - крымских татар.

"Это системное преследование, направленное против людей, единственная вина которых - что они являются крымскими татарами. В принципе с этого начинались геноциды. То есть сначала ты прессуешь какую-то группу, а потом начинаешь убивать людей. Россию надо останавливать", - заявил Кулеба.

Кулеба отметил, что у Украины сейчас ограниченный инструментарий для решения этого вопроса, поскольку она не присутствует в оккупированном Крыму.

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Однако, говорит Кулеба, есть другой мощный инструмент - коалиция стран, которые могут разными способами давить на Россию.

Он отметил, что на захват оккупантами замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и других крымских татар была "очень мощная реакция" - много стран выразили поддержку.

"Мы будем работать с ними (странами. - Ред.) через разные каналы, чтобы освободить этих людей. Потому что мы понимаем, что единственная причина задержания Наримана – это его участие в Крымской платформе. Это месть, банальная циничная месть России", - добавил министр.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А я бы вспомнил историю и термин "ясырь". Ну чтоб понимать отношение к крымским татарам.
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07.09.2021 13:27 Ответить
Вся абсолютно вся деятельность России - это геноциды. Против любых народов без исключения. Так работает зеленое кремлевское ГОВНО, другая форма жизни, умышленно распространяющая насилие, войны, конфликты и т.д. Ну вот навскидку....

В Судане в международном аэропорту столицы Судана Хартумы конфисковали партию оружия российского происхождения, которое переправлялось из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.
Источник: world.segodnya.ua Об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на представителей власти. Всего были задержаны 72 ящика с автоматическими винтовками с приборами ночного видения. При этом, по словам суданского Антикоррупционного комитета Ваджи Салеха, часть груза таки была переправлена через аэропорт «в неизвестный пункт назначения». По данным чиновника, оружие поставили в Эфиопию еще в 2019 году из Москвы и два года хранилось там.???
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07.09.2021 13:39 Ответить
...... задержаны 72 ящика с автоматическими винтовками.....
Совсем недавно Талибан в Афгане завладел американским оружием на сумму 85 млрд долларов, заявил конгрессмен Джим Бэнкс , кроме того,порядка 75 тысяч машин, более 200 самолетов и вертолетов, и 600 тысяч единиц стрелкового оружия.
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07.09.2021 15:04 Ответить
Як плануєте це робити?
Кулеба про переслідування кримських татар: З цього починалися геноциди, Росію потрібно зупинити - Цензор.НЕТ 2038
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07.09.2021 13:42 Ответить
пусть Кулеба назовёт хоть один пример экономической изоляции или эмбарго для паРаши
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07.09.2021 13:45 Ответить
Геноциды начинаются с принуждения!
Например к вакцинации.
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07.09.2021 15:39 Ответить
 
 