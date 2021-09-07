Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Зализного и Зайцево из СПГ и снайперского оружия, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12 часов дня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороні войск РФ.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Зализное российские оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет. А в направлении Зайцево совершили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия", - сказано в сообщении.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.