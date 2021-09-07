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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Зализного и Зайцево из СПГ и снайперского оружия, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Зализного и Зайцево из СПГ и снайперского оружия, - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12 часов дня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороні войск РФ.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Зализное российские оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет. А в направлении Зайцево совершили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия", - сказано в сообщении.

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Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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Девятого декабря 2019 г. Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.-Дэ воно?
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07.09.2021 13:40 Ответить
он же отвел войска, дайте ему еще сто каденций
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07.09.2021 13:59 Ответить
ВАЗеленський, де контрснайперські групи?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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07.09.2021 13:40 Ответить
...сообщено представителям ОБСЕ...
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07.09.2021 13:47 Ответить
И это такая стратегия - радоваться что вражеский снайпер не попал, вместо того чтобы уничтожить?
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07.09.2021 15:47 Ответить
а ВСУ - запустили воздушные шарики.....
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07.09.2021 21:17 Ответить
 
 