Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Зарегистрированный еще в начале 2021 года в Колумбии новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила наименование Мю, выявил чрезвычайно опасные качества. В частности, он способен ломать антительную защиту, приобретенную благодаря либо, перенесенной COVID-инфекции либо вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи одному из американских телеканалов.
"Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом Мю, мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Но мы не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, которая говорит о возможности обходить защиту от определенных антител", - отметил Энтони Фаучи.
По его словам, на сегодняшний день нет достаточных оснований говорить о том, что вакцины, применяемые в стране, реально защищают от атаки COVID-штамм Мю.
Правда, при этом советник уточнил, что той прочности иммунной защиты, которую демонстрирую разрешенные к применению вакцины против COVID-19, вполне достаточно, чтобы убедительно говорить об их эффективности против тех штаммов коронавируса, в отношении которых проводились тесты.
По словам Энтони Фаучи, штамм Мю на сегодня не представляет реальную угрозу и, во всяком случае пока, не идет ни в какое сравнение по силе заражения с COVID-штаммом Дельта.
Пожалуйста, подождите...
https://korrespondent.net/tech/4394836-dlia-blokyrovky-shtamma-delta-pryvytomu-nuzhno-v-vosem-raz-bolshe-antytel
Там есть ссылочка на первоисточник
https://www.cam.ac.uk/research/news/spread-of-delta-sars-cov-2-variant-driven-by-combination-of-immune-escape-and-increased-infectivity
В восемь раз больше антител надо. Помнишь, мы ржали на тему 8-закрепляющей, 9-контрольной и т.д. доз вакцины? Ну так вот... смех-то был пророческий.
Проблема высосана из пальца,причём намеренно.
Прочтите статью и всё поймёте: https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894
Вот что вирус "животворящий" делает. ))
Є попит буде і товар.
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.. (с)
Но это цветочки по сравнению с последствиями штамма Зю.
1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти вуханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.