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Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю

Зарегистрированный еще в начале 2021 года в Колумбии новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила наименование Мю, выявил чрезвычайно опасные качества. В частности, он способен ломать антительную защиту, приобретенную благодаря либо, перенесенной COVID-инфекции либо вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи одному из американских телеканалов.

"Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом Мю, мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Но мы не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, которая говорит о возможности обходить защиту от определенных антител", - отметил Энтони Фаучи.

По его словам, на сегодняшний день нет достаточных оснований говорить о том, что вакцины, применяемые в стране, реально защищают от атаки COVID-штамм Мю.

Правда, при этом советник уточнил, что той прочности иммунной защиты, которую демонстрирую разрешенные к применению вакцины против COVID-19, вполне достаточно, чтобы убедительно говорить об их эффективности против тех штаммов коронавируса, в отношении которых проводились тесты.

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По словам Энтони Фаучи, штамм Мю на сегодня не представляет реальную угрозу и, во всяком случае пока, не идет ни в какое сравнение по силе заражения с COVID-штаммом Дельта.
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Топ комментарии
+8
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.. (с) Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю - Цензор.НЕТ 1139
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07.09.2021 13:48
+6
Боюся уявити, що буде виробляти штам "омега".
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07.09.2021 13:47
+5
Фармакологические компании обеспечены работой и деньгами на десятки лет вперёд, в отличии от остальных.
Вот что вирус "животворящий" делает. ))
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07.09.2021 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Давайте, колите уже 4ю дозу Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю - Цензор.НЕТ 6207
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07.09.2021 13:38 Ответить
Глянь, что покажу.
https://korrespondent.net/tech/4394836-dlia-blokyrovky-shtamma-delta-pryvytomu-nuzhno-v-vosem-raz-bolshe-antytel

Там есть ссылочка на первоисточник
https://www.cam.ac.uk/research/news/spread-of-delta-sars-cov-2-variant-driven-by-combination-of-immune-escape-and-increased-infectivity

В восемь раз больше антител надо. Помнишь, мы ржали на тему 8-закрепляющей, 9-контрольной и т.д. доз вакцины? Ну так вот... смех-то был пророческий.
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07.09.2021 15:02 Ответить
Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю - Цензор.НЕТ 9743 да и 10я юбилейная
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07.09.2021 15:13 Ответить
инопланетный разум..
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07.09.2021 13:38 Ответить
к вопросу о маргиналах и людях выступающих против вакцин ли задающие неудобные вопросы о результативности вакцинирования и их КПД на человека??!! к сожалению мир поделился на крайних ЗА и ПРОТИВ вакцинирования а факты говорят что не правы и не те и не вторые а ИСТИНА как всегда где то в средних координатах проблемы...
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07.09.2021 14:09 Ответить
к сожалению мир поделился на крайних ЗА и ПРОТИВ вакцинирования а факты говорят что не правы и не те и не вторые а ИСТИНА как всегда где то в средних координатах проблемы...

Проблема высосана из пальца,причём намеренно.
Прочтите статью и всё поймёте: https://www.globalresearch.ca/sucharit-bhakdi-covid-19-vaccination-greatest-threat-humanity-ever-faced/5753894
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07.09.2021 20:48 Ответить
Фармакологические компании обеспечены работой и деньгами на десятки лет вперёд, в отличии от остальных.
Вот что вирус "животворящий" делает. ))
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07.09.2021 13:44 Ответить
Це робить не вірус, а "ВІРА" людей у чудодійні властивості вакцини.
Є попит буде і товар.
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07.09.2021 14:05 Ответить
Люди довіряють вакцині десь в пропорції 50/50, або 40/60. Це не головне. Тут бІльший фактор відіграє те, що усі уряди дали фармакологам карт-бланш.
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07.09.2021 14:48 Ответить
Фарм компании ВСЕГДА обеспечены работой.
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07.09.2021 16:21 Ответить
В этом никаких сомнений. А сейчас для них эта пандемия - просто Клондайк.
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07.09.2021 16:54 Ответить
Боюся уявити, що буде виробляти штам "омега".
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07.09.2021 13:47 Ответить
Говорил, ломая руки
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.. (с) Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю - Цензор.НЕТ 1139
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07.09.2021 13:48 Ответить
Какой-то странный вирус , природные вирусы так себя не ведут
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07.09.2021 13:50 Ответить
Как это не ведут? Очень даже ведут Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю - Цензор.НЕТ 3866
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07.09.2021 14:06 Ответить
Природные вирусы не подчиняются законам рынка и не понимают слова "гешефт".
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07.09.2021 14:46 Ответить
Фаучі іде нафуй!
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07.09.2021 14:27 Ответить
Штамм Мю ведёт себя нетрадиционнно.
Но это цветочки по сравнению с последствиями штамма Зю.
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07.09.2021 14:45 Ответить
а штамп "Пи" ? Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю - Цензор.НЕТ 3709
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07.09.2021 15:14 Ответить
А іншої сторони...якби хотіли нажитися на вакцинуваннях, то кололи би мабуть щось таке приємне, без усяких небезпечних наслідків, щоб люди самі вимагали, щоб їм вкололи...
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07.09.2021 14:57 Ответить
Еще не успели принять у себя в "гостях" "Дельту" как уже на горизонте замаячила "Мю". Таки нет у землян методов против ковида костяныча сапрыкина. Один позитив, человеческая популяция все таки не погибнет полностью и природе не придется все по новой начинать с крыс и тараканов.
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07.09.2021 15:56 Ответить
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти вуханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
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07.09.2021 17:55 Ответить
Чем больше вакцинируете население тем больше получаете разновидностей вируса . За вирусом не угнаться он всегда будет опережать прививку . Используйте другие методы борьбы с вирусом .
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07.09.2021 19:19 Ответить
 
 