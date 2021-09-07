Может обходить защиту антител, - главный инфекционист США Фаучи об опасности COVID-штамма Мю

Зарегистрированный еще в начале 2021 года в Колумбии новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила наименование Мю, выявил чрезвычайно опасные качества. В частности, он способен ломать антительную защиту, приобретенную благодаря либо, перенесенной COVID-инфекции либо вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом заявил главный советник президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи одному из американских телеканалов.

"Когда мы говорим, что наблюдаем за вариантом Мю, мы хотим убедиться, что он не станет доминирующим. Но мы не знаем, какие последствия могут быть. Беспокойство вызывает то, что у него есть совокупность мутаций, которая говорит о возможности обходить защиту от определенных антител", - отметил Энтони Фаучи.

По его словам, на сегодняшний день нет достаточных оснований говорить о том, что вакцины, применяемые в стране, реально защищают от атаки COVID-штамм Мю.

Правда, при этом советник уточнил, что той прочности иммунной защиты, которую демонстрирую разрешенные к применению вакцины против COVID-19, вполне достаточно, чтобы убедительно говорить об их эффективности против тех штаммов коронавируса, в отношении которых проводились тесты.

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По словам Энтони Фаучи, штамм Мю на сегодня не представляет реальную угрозу и, во всяком случае пока, не идет ни в какое сравнение по силе заражения с COVID-штаммом Дельта.