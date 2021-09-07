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В Украине остается проблема школьных туалетов на улице, - образовательный омбудсмен Горбачев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине остается проблема школьных туалетов на улице, - образовательный омбудсмен Горбачев

Количество школьных туалетов на улицах в Украине уменьшается, но они все еще остаются. Кроме того, в школьных туалетах часто нет дверей в кабинках.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Для меня очень больная тема - это школьные туалеты на улице, а не в помещении школы. Количество таких необорудованных туалетов в Украине существенно уменьшается, но они еще остаются. Вот я недавно был в одном довольно классном, пафосном заведении образования (в хорошем смысле этого слова). Много сделано - и хорошо сделано, а в детской уборной нет дверей в кабинках. Как это?" - рассказал он.

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"Откровенно признаюсь, когда 6 лет назад вернулся в образование директором школы, ко мне пришли родители с просьбой поставить дверцы в туалетах. Я сначала их не понял. А потом в голове щелкнуло: вот ты заходишь в туалет - а там вокруг тебя бегают люди, смотрят на тебя. Как ты себя будешь чувствовать? Поэтому мы быстренько нашли вариант - и сделали дверцы немедленно, буквально через неделю. Но я просто не понимаю директоров школ, которые говорят: а что тут такого? Вот мы ходили в такие туалеты - пусть и дети ходят", - добавил он.

С полным текстом интервью с образовательным омбудсменом Украины Сергеем Горбачевым можно ознакомится здесь.
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Топ комментарии
+3
Проблема Украины в разрухе в головах людей, а туалеты на улице - это уже следствие
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07.09.2021 13:42
+1
по селах - это норма.
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07.09.2021 13:42
+1
а хто каже прибрати?
просто зробити ще й у приміщенні))
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07.09.2021 13:45
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Если убрать уличные туалеты, то где ученики будут курить? В Украине остается проблема школьных туалетов на улице, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 6164
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07.09.2021 13:39 Ответить
а хто каже прибрати?
просто зробити ще й у приміщенні))
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07.09.2021 13:45 Ответить
ой, та знайдуть. де вони вдома курять?
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07.09.2021 13:46 Ответить
и не только курить но и "трусить" первоклашек на бабки.
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07.09.2021 13:47 Ответить
Курить - каменный век. Счас по школам всякую химию толкают, тока в путь...
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07.09.2021 13:50 Ответить
а я думал..что такое только в рф..
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07.09.2021 13:40 Ответить
по селах - это норма.
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07.09.2021 13:42 Ответить
а в РФ этой проблемы нет...сортиры с дыркой есть,а проблемы нет.
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07.09.2021 13:43 Ответить
сходи на Київський вокзал - там дверцята такої низини, що можеш побачити що із відвідувача випадає.
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07.09.2021 13:47 Ответить
Проблема Украины в разрухе в головах людей, а туалеты на улице - это уже следствие
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07.09.2021 13:42 Ответить
На туалеты в школах не хватает, зато у депутатов -- избыток, даже родственники
не знают куда " бабло" вложить .
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07.09.2021 13:59 Ответить
ось цей педкурник буде звертатися до депутатів, щоб залишити собі право здавати власні премії на закупку причандалля для школи і доїти батьків. так шо у депутатів буде усе пучком і надалі.
https://www.facebook.com/groups/972084796669694/posts/1000665960478244/
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07.09.2021 14:09 Ответить
В Украине остается проблема школьных туалетов на улице, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 7350"
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07.09.2021 14:00 Ответить
Ну не знаю, проблема ли это, что они на улице? Просто они не должны быть холодными) А в здании школы туалет, это антисанитария. Эго не возможно содержать в необходимоц чистоте, слишком много людей.... И запах как правило на полэтажа.
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07.09.2021 14:13 Ответить
Зависит от директора. Нормальный директор будет платить нормальной уборщице, чтобы не ссаной тряпкой повозила раз в день. И контролировать.
В нашем поселке в школе сделали капремонт туалета. Уборщица 3 раза в день смывает стены, унитазы и пол чем-то типа керхера. В полу есть слив.
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07.09.2021 14:34 Ответить
Зато на презетский куниверситет деньги есть
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07.09.2021 14:21 Ответить
В школах построенных в начале 20 века туалеты располагались в конце здания,

с тамбуром и комнатой -умывальником.
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07.09.2021 14:22 Ответить
300 лет були школьные туалеты на улице!
А школьники были умнее нынешних.
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07.09.2021 14:44 Ответить
 
 