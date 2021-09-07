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Новости Политика Украины
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ВР (28725) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумова Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

Также читайте: ВР на экваторе своего срока. Мы много сделали за 2 года, но впереди большая работа, нужно сконцентрироваться на законах по соцсфере, - Разумков

Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Давно пора, це зробити!
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07.09.2021 13:45
+4
Ось і подивимось хто буде проти.
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07.09.2021 13:47
+3
Главное , чтобы НАТО об этом знало. Ибо у зеленых все через одно место Третьяковой.
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07.09.2021 13:47
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Давно пора, це зробити!
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07.09.2021 13:45 Ответить
Ось і подивимось хто буде проти.
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07.09.2021 13:47 Ответить
По моему ,ни у кого сомнений и вопросов кто не проголосует нет. Эти "патриоты" всем известны.
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07.09.2021 14:23 Ответить
Главное , чтобы НАТО об этом знало. Ибо у зеленых все через одно место Третьяковой.
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07.09.2021 13:47 Ответить
нужно читать не только свои методички. Речь идет о статусе основного союзника вне НАТО!
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07.09.2021 14:21 Ответить
А попросить США кормить голодающих пенсионеров, стыдно?
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07.09.2021 13:49 Ответить
Напрасно , таких не уважают.
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07.09.2021 13:56 Ответить
Тайвань і Південну Корею з Японією не поважають?
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07.09.2021 14:09 Ответить
И Австралию с Бразилией.
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07.09.2021 16:20 Ответить
Самим нужно работать и укреплять обороноспособность, а то как нищенки бегают по миру с протянутой рукой. Не будет такой стране уважения от других, ни-ког-да.
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07.09.2021 13:59 Ответить
Просятся дети на ручки, а статус основного союзника вне НАТО заслужить надо
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07.09.2021 14:02 Ответить
Теперь понятно о чем договорился Зеля с американскими сенаторами.
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07.09.2021 14:18 Ответить
Одному війська ООН,іншому союзник США...Чисто жидо-кацапо-хохлярська психологія - сховатися за чиюсь спину,а самому ніхера не робити."Можете заскрінити мій комент" мурликанці ввічливо-дипломатично пошлють.І правильно зроблять.Вкотре повторюю,що допомогають тільки тому,хто сам щось робить.
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07.09.2021 14:29 Ответить
Зеленые ублюдки вместе с опзжопниками и свидетелями тюльки любыми способами завалят голосование.
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07.09.2021 15:10 Ответить
Нема альтернативи повноцінному членству в НАТО. Такий статус може навпаки стати додатковою завадою до євроатлантичної інтеграції, одночасно не надаючи жодних гарантій безпеки.
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07.09.2021 15:34 Ответить
сижу и вижу как кацапня начинает срать огромными увесистыми шлакоблоками. у кремлевских пропагандистов подгорает так что никаие огнетушители не помогают...
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07.09.2021 15:43 Ответить
Давно уже надо было. Это и прямые инвестиции США, и прямая серьезная военная помощь. Пример тому Япония,Австралия,Южная Корея,Бразилия,Тайвань,Израиль.
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07.09.2021 16:24 Ответить
Гончаренко выносил эту идею ещё 3-4 месяца назад, арахимия просил его подождать результатов встречи с Байденом. Результатолв ноль. Наблюдаем)))
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07.09.2021 16:32 Ответить
Главное, чтобы СН в обращении к США не забыли упомянуть про приверженность идеалам китайской коммунистической партии.
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07.09.2021 17:34 Ответить
Зеленый балаган продолжается. Обосрать США после вояжа зеледента как частного лица. А теперь волать о союзничестве вне НАТО... Зебилы думают что в США забудут после этого бородатую бабушку зеледента, которую ждут в штатах для вынесения приговора? Или все-таки зеледент исправно выполняет задачи бункерфюрера по разрыву нормальных дипломатических отношений с США?
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07.09.2021 18:28 Ответить
 
 