Разумков созывает внеочередное заседание Рады для принятия обращения к США о статусе основного союзника вне НАТО. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 8 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумова Ольга Туний.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов. На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

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