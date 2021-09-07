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КГГА (2931) Кличко (4511) префекты (17) Виталий Безгин (38)

Назначить нового главу КГГА вполне реально уже в начале 2022 года, - "слуга народа" Безгин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Назначить нового главу КГГА вполне реально уже в начале 2022 года, -

В Украине до сих пор продолжается реформа децентрализации. В частности, на рассмотрение во втором чтении ждут законопроекты о столице (№2143-3) и местные государственные администрации (№ 4298).

Как информирует Цензор.НЕТ, в интервью ZN.UA глава парламентского подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин (фракция "Слуга народа". - Ред.) рассказал о соответствующих изменениях в Конституцию, подчиненность префекта и дату назначения нового главы КГГА.

В частности, без внесения изменений в Основной закон глава ОГА, превращенный в префекта, будет руководить исполкомом, что не есть хорошо. В то же время на уровне районов и Киева может выйти полноценный префект. "У районной рады де-факто нет полномочий. Поэтому, приняв законы о МДА и столице, на уровне РГА и КГГА мы фактически создаем полноценную префектуру", - пояснил Безгин.

Он также заявил о том, что законопроект о МДА будет готов ко второму чтению в зале 1 октября. Дальше - только вопрос попадания в повестку дня. Если говорить о законе о столице, то Безгин очень надеется, что в течение ближайших недель законодатели найдут общие позиции, в том числе с профильным министерством, каким путем пойдем.

"Что касается изменений в Конституцию - здесь я руководствуюсь исключительно политической логикой. Если мы хотим реально побороться за принятие изменений в Конституцию во время этого созыва Верховной Рады, то президенту необходимо внести проект до конца года", - добавил глава подкомитета.

Он также пояснил, что народные депутаты закладывают два года переходного периода, чтобы сформировать кадровый резерв. По словам Безгина, надо понимать, что принятие нового законопроекта о МДА не равно автоматическому устранению с должностей нынешних глав райадминистраций.

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Но это не касается Киева. Здесь как только будет принят новый закон о столице, сразу должна появиться опция для назначения главы КГГА, то есть - киевского префекта. Как отметил Безгин, ее вполне реально закрыть уже в начале 2022-го года. Вопрос только в персоналиях. По словам политика, это должен быть профессионально сильный человек, причем со стержнем.

Отметим, что пока единственную декларацию на главу КГГА подал министр культуры и образования Александр Ткаченко. Причем по информации источников издания, в Офисе президента, если оппоненты действующего министра культуры найдут голоса за его отставку, то президенту срочно может понадобиться запасное кресло. Возвращение Ткаченко на "плюсы" для Зеленского очень нежелательно.

"По поводу вашей версии о возможной отставке и трудоустройстве Ткаченко ничего не скажу. Решение же о назначении, в любом случае, будет принимать президент по представлению правительства. Очевидно, что это должен быть человек с серьезным опытом работы на государственной службе. Лично я не вижу таких среди медийных политиков, министров и даже народных депутатов. А вот где-то в ОГА, возможно, такие есть", - отметил Безгин.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Ты глянь не успокоится зеленая саранча.
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07.09.2021 13:45
+4
уберите придурков от власти
кто их выпустил из зеленого зверинца ?
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07.09.2021 13:47
+2
Вам что, Криворожских помоек не хватает?
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07.09.2021 13:48
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Ты глянь не успокоится зеленая саранча.
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07.09.2021 13:45 Ответить
уберите придурков от власти
кто их выпустил из зеленого зверинца ?
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07.09.2021 13:47 Ответить
Вам что, Криворожских помоек не хватает?
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07.09.2021 13:48 Ответить
Назначить нового главу КГГА / "Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА.
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07.09.2021 13:50 Ответить
Вам треба для початку перемогти на виборах мера Києва в 2025!
Зрозуміло, політичні амьоби?
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07.09.2021 13:51 Ответить
По стопам янукодлы
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07.09.2021 13:51 Ответить
Не мытьем, так катаньем. Ничего не выйдет господа-слуги, кишка у вас тонка, чтобы Конституцию поменять - от собственной дури угораете.
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07.09.2021 13:53 Ответить
А кого предлагает " хозяин" - Коломойский ?
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07.09.2021 13:53 Ответить
директора Рава Русской не забудьте снова назначить)
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07.09.2021 13:56 Ответить
Как-то слабо агитируете ща Кличко!
Одни проклены в адрес дуры верещучки.
Назовите основные достижения Кличко за 7 лет - о как надо!
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07.09.2021 14:01 Ответить
Тут не про Кличко, а про вибори мера, які становиться головою КМДА!
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07.09.2021 14:14 Ответить
С таким головою, как Кличко, от Киева скоро вообще ничего не останется и шо?
Смотреть на него?
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07.09.2021 14:25 Ответить
А що, вам хочеться, колишнього мера Комсомольська в голови КМДА? Таке вже було...Забувся прізвище того вусаня.
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07.09.2021 14:29 Ответить
Мне хочется, чтобы мером моего города был не клептоман, а дееспособный человек.
Точка.
А этот идиот ничем не лучше зеленского и окружил себя такими же ворюгами-разрушителями.
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07.09.2021 14:32 Ответить
Кстати, Попов, как председатель администрации был вполне нормальный человек.
И город не разрушал, и транспорт развивал, и трубы менял.
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07.09.2021 14:34 Ответить
и елку ставил
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07.09.2021 16:09 Ответить
Я не знаю, чім вам допомогти шановний. Я за Кличка неголосував
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07.09.2021 14:35 Ответить
Для зе-********* вполне нереально работать по закону. А в законе реально сказано, что мэр Киева и глава кгга - один человек.
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07.09.2021 14:50 Ответить
 
 