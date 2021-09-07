Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка
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Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включительно с участками территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - сказано в сообщении.
В ГУР отметили, что интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.
"Такие случаи враг пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", - отметили в ГУР.
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