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Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка

Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включительно с участками территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - сказано в сообщении.

В ГУР отметили, что интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.

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"Такие случаи враг пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на собственных минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", - отметили в ГУР.
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Они карты минных полей не делают, так что пусть минируют. Сами же и подорвутся Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка - Цензор.НЕТ 9936
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07.09.2021 13:57 Ответить
Что бы составить формуляр минного поля надо знания и умения, которого
там нет.
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07.09.2021 14:02 Ответить
Так же само и деды минировали во времена второй мировой. Ни карт, ни хрена. Другое дело педантичнее фошизды, каждую минку на карту заносили Оккупанты минируют территорию вдоль линии соприкосновения на Донбассе запрещенными минами, - разведка - Цензор.НЕТ 7313
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07.09.2021 14:05 Ответить
Так минируют когда " обратной дороги нет "
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07.09.2021 14:10 Ответить
 
 