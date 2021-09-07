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Новости Политика Украины
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Байден (2377) Зеленский (16519) США (23167) Квин Кристина (100)

"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин оценила результаты встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

Дипломат отметила, что считает успешными переговоры двух президентов.

На вопрос, можно ли говорить о "химии", возникшей между главами государств в Вашингтоне, Квин сказала: "Да, я это чувствовала именно так! Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Обсудили именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходима уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие хорошие отношения. Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная".

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Напомним, Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября в него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT -отрасли и т.д.
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Топ комментарии
+20
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 7090
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07.09.2021 14:14
+17
Какая химия? эта чтоле? "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4846
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 3238
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07.09.2021 14:00
+10
Хімія це почуття, любов між партнерами. І зеленський спав з байденом судячи по фото: "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 5276
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4395
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07.09.2021 14:04
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Какая химия? эта чтоле? "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4846
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 3238
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07.09.2021 14:00 Ответить
Це АраХімія
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07.09.2021 14:06 Ответить
Разом з зе заберіть на...
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07.09.2021 14:21 Ответить
так шо,агрохимия был между ними? "Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі - Цензор.НЕТ 8019шо за тройничок?
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07.09.2021 15:02 Ответить
сеанс химиотерапии клоуну пока впрок не пошел. Но пойдет. Будут ведь и другие сеансы.
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07.09.2021 14:00 Ответить
Що таке "хімія" у двосторонній розмові? Можливо, я відстав від зеленого життя і не розумію жаргон зелених журналістів?
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07.09.2021 14:02 Ответить
Це коли разом "хімку" варять
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07.09.2021 14:03 Ответить
Хімія це почуття, любов між партнерами. І зеленський спав з байденом судячи по фото: "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 5276
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4395
показать весь комментарий
07.09.2021 14:04 Ответить
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 7090
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07.09.2021 14:14 Ответить
Добре. А що тоді означають старі, добрі, нормальні українські слова "любов", "повага", "почуття"? Чому не вжито саме їх?
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07.09.2021 14:21 Ответить
"Хімія" в цих двосторонніх розмовах)

Перед цим була "хімія" з Трампом)

"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 9270
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07.09.2021 14:07 Ответить
Химия в данном случае это когда от Вовы смердит пареной репой и ваЗЕлином.
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07.09.2021 14:12 Ответить
"Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная"
_Какая ещё - нахер! - энергия, что за словоблудие! Положительная... там вообще переменный ток.
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07.09.2021 14:03 Ответить
А про физику чего стали забывать ? ))
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07.09.2021 14:09 Ответить
какая набуй химия, что за зеленый жаргон....
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07.09.2021 14:09 Ответить
Ну, то что от Вовы при встрече пахло пареной репой наверное можно считать химией, но вонь была натуральная.
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 7321
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07.09.2021 14:10 Ответить
Дайте более чоткую фотку Квин,ато не пойму-взд.... иль нет)....
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07.09.2021 14:14 Ответить
ниче она про химию не говорила, это журналистка в вопрос ввернула...
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07.09.2021 14:14 Ответить
Вы там попроще. Не заливайте зетипиллам а то они и так без мозгов. Они не знают ни физики не химии, ни логики ни мудрости.
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07.09.2021 14:16 Ответить
Это всё лирика, судят всё по делам. Дел от нашего главстерха(любит подражать) пока нет.
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07.09.2021 14:17 Ответить
Та да, один звездьож
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07.09.2021 14:24 Ответить
вы задолбали этой химией . переходите уже на физику и географию "Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 595
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07.09.2021 14:23 Ответить
Химия? Между двумя мужиками?? Один старый, другой дебил??? О чём это она?
Вот если б обсуждалась встреча того же Байдена с, например, президентом Словакии -- тут дааа, химия была бы уместна и естественна!
"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи - Цензор.НЕТ 4150
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07.09.2021 14:27 Ответить
Ух ти!Оце хімічка!Я б з нею досліди провів.Аш два!О!
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07.09.2021 15:15 Ответить
Вспомнилась история про то,как Картер в Польшу приезжал...так неумелый переводчик перевел на польский:"Я уехал из США,чтоб жить у вас в Польше,у вас смешная конституция и у меня желание к каждому поляку"))))скандал был не хилый...
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07.09.2021 14:42 Ответить
"Розмова була відвертою і чесною", - Квін розповіла про "хімію" між Байденом і Зеленським під час зустрічі - Цензор.НЕТ 6710
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07.09.2021 15:04 Ответить
Дуже добре для України, та чомусь погано для любителів Петра.
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07.09.2021 15:53 Ответить
Разговор мог быть честным только в случае, если ЗЕ молча слушал, как его вычитывают.

Если бы ЗЕ хоть раз открыл рот, то соврал бы.
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07.09.2021 17:31 Ответить
откуда взялась эта "химия", это эта властоногая придумала, или это из оп придумка креативных самокатчиков...
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07.09.2021 20:26 Ответить
доказательство того, что и на радио свобода нанимают дур. химия, мля...
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07.09.2021 20:29 Ответить
 
 