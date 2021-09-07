"Разговор был откровенным и честным", - Квин рассказала о "химии" между Байденом и Зеленским во время встречи
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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин оценила результаты встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне 1 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.
Дипломат отметила, что считает успешными переговоры двух президентов.
На вопрос, можно ли говорить о "химии", возникшей между главами государств в Вашингтоне, Квин сказала: "Да, я это чувствовала именно так! Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Обсудили именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходима уверенность и доверие. Это иллюстрирует крепкие хорошие отношения. Поэтому, мне показалось, что энергия на встрече была довольно положительная".
Напомним, Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября в него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT -отрасли и т.д.
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Перед цим була "хімія" з Трампом)
_Какая ещё - нахер! - энергия, что за словоблудие! Положительная... там вообще переменный ток.
Вот если б обсуждалась встреча того же Байдена с, например, президентом Словакии -- тут дааа, химия была бы уместна и естественна!
Если бы ЗЕ хоть раз открыл рот, то соврал бы.