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ВР (28725) госбюджет (1155) ІТ-индустрия (28) индустриальный парк (9)

Рада приняла закон об индустриальных парках: в следующем году на его реализацию потребуется не менее 2 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада приняла закон об индустриальных парках: в следующем году на его реализацию потребуется не менее 2 млрд грн

Верховная Рада приняла законопроект об индустриальных парках №4416-1 во втором чтении.

Законопроект в целом поддержали 290 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, в индустриальных парках смогут размещаться такие объекты, как офисы управляющих компаний участников индустриальных парков, финансовые, рекламные и маркетинговые учреждения, образовательные учреждения, в том числе дошкольные, научные парки, акселераторы, инновационные лаборатории, залы для конференций, пожарные части, складские помещения и объекты логистической инфраструктуры, а также ряд других объектов.

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Законопроект также предусматривает полную или частичную компенсацию процентной ставки за счет бюджета по кредитам на обустройство и ведение хоздеятельности в индустриальных парках для их участников. Помимо этого, предусматривается финансирование на бесповоротной основе обустройства индустриальных парков, обеспечение строительства объектов смежной инфраструктуры - автодорог, линий связи и других коммуникаций, необходимых для работы таких парков. Законопроект также предусматривает компенсацию расходов за счет государственного и местных бюджетов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

Законопроект в редакции ко второму чтению предусматривает также, что Кабинет Министров должен в госбюджете на 2022 год выделить не менее 2 млрд грн для норм законопроекта.

Как указано в проекте закона, участниками индпарков смогут быть ИТ-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также субъекты научно-технической деятельности. При этом на территории таких парков не может быть размещено производство подакцизных товаров, помимо производства автомобилей, мотоциклов, прицепов и ряда других транспортных средств.
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Топ комментарии
+11
Распил распил!
Да здравствует распил!
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07.09.2021 14:25
+8
Зеленский возвел воровство в ранг закона. Раньше немного стеснялись, теперь стесняться больше нечего и некого.
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07.09.2021 14:34
+7
Добре, індустріальні парки - це добре, але чому за рахунок б'юджету?????!!! Можна було б пільгове оподаткування застосувати, кредити під низький відсоток, але чому на "безповоротній основі"? Це як, одні зароблятимуть бабло, а інші за це платитимуть? Де таке є у цивілізованої світі?
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07.09.2021 14:31
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Распил распил!
Да здравствует распил!
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07.09.2021 14:25 Ответить
ДАЙОШ второй миллиард деревьев!!!
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07.09.2021 15:06 Ответить
Мікола Азаров, теж ******** технопарки будувати
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07.09.2021 14:26 Ответить
новая дыра для растаможки...
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07.09.2021 14:29 Ответить
В очередь, сукины дети, разберитесь сперва с помойками, свалками и сортировкой мусора!
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07.09.2021 14:31 Ответить
Добре, індустріальні парки - це добре, але чому за рахунок б'юджету?????!!! Можна було б пільгове оподаткування застосувати, кредити під низький відсоток, але чому на "безповоротній основі"? Це як, одні зароблятимуть бабло, а інші за це платитимуть? Де таке є у цивілізованої світі?
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07.09.2021 14:31 Ответить
Кажется, еще на заре своего президентства г-н зеленский сообщил, что "он в стратегию не умеет"...
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07.09.2021 14:43 Ответить
Зеленский возвел воровство в ранг закона. Раньше немного стеснялись, теперь стесняться больше нечего и некого.
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07.09.2021 14:34 Ответить
По пути Януковича уже не идут,уже бегут!
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07.09.2021 14:35 Ответить
это все туфта - нужен закон о зонировании, о назнечении земельных участков, что на них можно делать/строить а что нет
жилые зоны отдельно а бизнес объекты отдельно
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07.09.2021 14:35 Ответить
закон о зонировании(классификации) принят в 2010 году. В Украине около 130 классификации целевого назначения земель.
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07.09.2021 14:42 Ответить
З нашими судами зони легко міняються. Головне, правильно занести.
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07.09.2021 14:43 Ответить
Не верю.
В компенсацию капитальных затрат на инженерку и подключения - не верю!
Да это и нереально.
Или мозги вынесут проверками.
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07.09.2021 14:38 Ответить
Сам по себе индустриальный парк имеет доходность исключительно от сдачи в аренду производственных площадей.
Доходность там ниже плинтуса. И окупаемость лет 10-20 даже с дешевыми деньгами.
Но играть с зеленой шоблой в игры с компенсацией затрат - себе дороже.
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07.09.2021 14:40 Ответить
Деньги возьмут у... Правильно! У учителей и врачей!!! Рада приняла закон об индустриальных парках: в следующем году на его реализацию потребуется не менее 2 млрд грн - Цензор.НЕТ 7038
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07.09.2021 14:41 Ответить
Шо, знову ковбасні цеха повідкривають для контрафакту та гидоти?
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07.09.2021 14:41 Ответить
"В каждой области -- новый завод"
(с) самизнаетектосказал
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07.09.2021 14:45 Ответить
Шота я не понимаю.
Технопарк должен приносить государству прибыль. Он для этого создается. А тут речь о расходах. Какого?
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07.09.2021 14:50 Ответить
Украсть 2 млрд из бюджета на индустриальных парках - очередной кейс зе-мародеров по грабежу страны.
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07.09.2021 14:52 Ответить
Страна, в которой только офисы и нет промышленного производства обречена
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07.09.2021 14:53 Ответить
Вот как только вопрос касается денег - 2 МЛРД грн. - просто в черную дыру , так сразу собирается практически конституционное большинство ...
И они все вместе - буквально плечем к плечу !
****** , а у нас для армии / учителей / пенсионеров ( список просто нескончаем ) точно уже все есть ?
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07.09.2021 14:59 Ответить
Старый зольдат, то не распил - то прачечная. по заветам дедушки кучмы - еще при нем начинали.
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07.09.2021 14:59 Ответить
Еще одна пробоина в бюджете,не забудьте про наглядовы рады для этих парков,ну и мовных инспекторов,пусть инспектируют там.
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07.09.2021 15:04 Ответить
частниками индпарков смогут быть ИТ-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов),Источник: https://censor.net/ru/n3286826

вже бачу як задроти наввипередки мчать до офісу з капучіно, який побудовано поряд з сміттєсортувальною станцією
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07.09.2021 15:05 Ответить
Два с половиной года ничерта не делают, жрут и с"ут за мои бабки
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07.09.2021 15:19 Ответить
 
 