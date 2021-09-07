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Генконсул Павлюк о ДТП с гражданами Украины в Польше: Водитель был трезв, вероятнее всего, уснул за рулем

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Генконсул Павлюк о ДТП с гражданами Украины в Польше: Водитель был трезв, вероятнее всего, уснул за рулем

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк назвал возможную причину аварии, в которой пострадали семеро украинцев. По его словам, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом дипломат рассказал в эфире "Украина 24".

Он указал, что двое украинцев госпитализированы с тяжелыми травмами. Одному из них понадобилась операция на позвоночнике. При этом он отметил, что остальных украинцев в больнице посетят дипломаты.

Кроме того, Павлюк отметил, что водитель был трезв.

"Он, наверное, уснул - скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", - подытожил консул.

Как ранее сообщалось, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября, вблизи города Люблин с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек.

Всех пострадавших оперативно разместили в госпитале SPSK4 в Люблине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Польше, - посольство

Для оказания консульского сопровождения, а также возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.

Устанавливаются контакты с родственниками.
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Как минимум третий заснувший только за этот год.
Видимо водилы за полвареника смены по 16 часов баранку крутят.
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07.09.2021 14:40 Ответить
так і є.
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07.09.2021 15:03 Ответить
По европейским дорогам стрёмно ездить. Они в основном ровные и хорошие. Ни тебе ям ни колдобин. Едешь и только лёгкое убаюкивающее шуршание колёс. Это очень сильно вгоняет в сон. Я сам замечал и многие знакомые жаловались.
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07.09.2021 14:48 Ответить
це вже відмічають водії, що їдуть в України новими відремонтованими трасами. так ось для чого потрібні ями!!!
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07.09.2021 15:04 Ответить
Микроавтобус???? Сто проц ..маленькие зеленые!...Попали в нитку. Водители совсем не при чем. В подавляющем большинстве случаев, они даже не могут объяснить как это произошло. Канечно, начинают ссылаться на разное, уснул, отвлекли, нук каждый хочет спастись.

Это абсолютно типичные аварии, обязательно фура и очень желательно автобусы, микроавтобусы, в идеале с детьми, очень востребованно сильно заполненные. Это первоочередные цели.....
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07.09.2021 14:57 Ответить
що таке попасти в нитку?
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07.09.2021 15:05 Ответить
Ну...я не лектор по гравитационной динамике. Ищите литературу, смотрите на мир ОТКРЫТЫМИ глазами.
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07.09.2021 16:12 Ответить
сон опаснее, чем пянь Генконсул Павлюк про ДТП з громадянами України в Польщі: Водій був тверезим, найімовірніше, заснув за кермом - Цензор.НЕТ 4800
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07.09.2021 15:49 Ответить
Скоро вообще будет ездить автобусами опастно .все водители нормальные в Европе работают
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07.09.2021 16:20 Ответить
 
 