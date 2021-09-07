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Новости За рубежом
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Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак должны быть немедленно освобождены. Приговоры абсолютно безосновательны, - ПАСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак должны быть немедленно освобождены. Приговоры абсолютно безосновательны, - ПАСЕ

В ПАСЕ осудили обвинительные приговоры, вынесенные белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку и требуют немедленно их освободить.

Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ Рика Дамса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я был шокирован, узнав, что лидеры белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным срокам заключения по так называемым обвинениям в сговоре", - заявил Дамс.

В ПАСЕ требуют освобождения белорусских оппозиционеров.

"Эти приговоры абсолютно безосновательны, и оба этих мужественных лица, которые не более, чем защищали основные права человека в своей стране, должны быть освобождены немедленно", - сказал президент ПАСЕ.

Дамс подчеркнул, что приговор был вынесен только через несколько дней после того, как Мария Колесникова была внесена в список кандидатов на премию имени Вацлава Гавела по правам человека 2021 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

С критикой приговора уже выступали ЕС и Великобритания, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Автор: Ірина Дашківська
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Протасевич тоже должен был быть немедленно освобождён. И как?
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07.09.2021 14:44 Ответить
ось до чого сьогоднішні висери гебнявого провокатора Гетманцева
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07.09.2021 14:48 Ответить
Кому должни? Білоруські опозиціонери Колесникова і Знак мають бути негайно звільнені. Вироки абсолютно безпідставні, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7794
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07.09.2021 15:24 Ответить
ПАСЕ такое серьезное в этом своем заявлении. Я смотрю,бульба-диктатор рванул освобождать.
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07.09.2021 16:29 Ответить
 
 