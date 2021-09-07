Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак должны быть немедленно освобождены. Приговоры абсолютно безосновательны, - ПАСЕ

В ПАСЕ осудили обвинительные приговоры, вынесенные белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку и требуют немедленно их освободить.

Об этом говорится в заявлении президента ПАСЕ Рика Дамса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я был шокирован, узнав, что лидеры белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным срокам заключения по так называемым обвинениям в сговоре", - заявил Дамс.

В ПАСЕ требуют освобождения белорусских оппозиционеров.

"Эти приговоры абсолютно безосновательны, и оба этих мужественных лица, которые не более, чем защищали основные права человека в своей стране, должны быть освобождены немедленно", - сказал президент ПАСЕ.

Дамс подчеркнул, что приговор был вынесен только через несколько дней после того, как Мария Колесникова была внесена в список кандидатов на премию имени Вацлава Гавела по правам человека 2021 года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

С критикой приговора уже выступали ЕС и Великобритания, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.