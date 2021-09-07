Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук
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Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что после проведения расследования по ДТП с нардепом "СН" Александром Трухиным должно быть обнародовано видео с места аварии.
Об этом она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы не можем обвинять человека до того, как окончится следствие. Это неправильно", - отметила нардеп.
Кравчук опровергла информацию о том, что фракция избегала вопросов об этом ДТП, так как и ее лидер Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко комментировали эту тему.
Нардеп обратила внимание, что и сам Трухин вышел сегодня к журналистам.
"Слуга народа" уверена, что нужно "не на словах решать", кто в чем виноват, а дождаться официальных результатов расследования ГБР.
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