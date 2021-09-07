РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13565 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
1 487 13
ВР (28725) ДТП (7441) цензура (1325) Кравчук Евгения (361) Трухин (145)

Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, -

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что после проведения расследования по ДТП с нардепом "СН" Александром Трухиным должно быть обнародовано видео с места аварии.

Об этом она рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не можем обвинять человека до того, как окончится следствие. Это неправильно", - отметила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян. ВИДЕО

Кравчук опровергла информацию о том, что фракция избегала вопросов об этом ДТП, так как и ее лидер Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко комментировали эту тему.

Нардеп обратила внимание, что и сам Трухин вышел сегодня к журналистам.

"Слуга народа" уверена, что нужно "не на словах решать", кто в чем виноват, а дождаться официальных результатов расследования ГБР.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Как это всё смердит тупыми отмазками для накосячившей мрази. Дело похоронят-очередной зелёный скот будет гулять как ни в чём не бывало. Дно.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:49
+4
А какой закон запрещает обнародовать фрагмент сейчас? Где видно водителя за рулем.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:53
+4
Відео має бути опубліковане негайно, це публічна інформація до якої мають мати доступ всі громадяни України! Трухін має йти під суд і сідати в тюрму за ДТП скоєне в стані алкогольного сп'яніння.
показать весь комментарий
07.09.2021 16:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорили же, не пей виски когда садишься за руль.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:47 Ответить
Відео має бути опубліковане негайно, це публічна інформація до якої мають мати доступ всі громадяни України! Трухін має йти під суд і сідати в тюрму за ДТП скоєне в стані алкогольного сп'яніння.
показать весь комментарий
07.09.2021 16:02 Ответить
Тайна тайная.....дебилоиды воровитые трускавецкие.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:47 Ответить
Да там на трассе в рамках "безопасного города" стоит хренова куча камер высокого разрешения. Нужно просто показать изображение с камер . И все !
показать весь комментарий
07.09.2021 14:55 Ответить
видео с НЕВИНОВАТЫМ трухиным должно Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7842 быть обнародовано
показать весь комментарий
07.09.2021 14:48 Ответить
Как это всё смердит тупыми отмазками для накосячившей мрази. Дело похоронят-очередной зелёный скот будет гулять как ни в чём не бывало. Дно.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:49 Ответить
Киношники постановщики Квартал 95 его ещё не скомпоновали....сыроват материал.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:50 Ответить
пока нет официальных результатов расследования ГБР., но есть запротоколированный факт ДТП "служивый" должен прекратить "служить" до тех пор ,пока не будет официальных результатов расследования ГБР.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:52 Ответить
А какой закон запрещает обнародовать фрагмент сейчас? Где видно водителя за рулем.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:53 Ответить
В Украине надо чтоб расследовали не ГБР а ФБР, судили суды из вне, а зти суки сидели в гуаннтамо.
показать весь комментарий
07.09.2021 14:53 Ответить
Так мы не доверяем расследованию,вы же явно пытаетесь отмазать этого хитрого гонщика.
показать весь комментарий
07.09.2021 15:08 Ответить
девушка, а толку..- якшо йому продуть трубочку менты позорно постеснялись...???, и на обязательное при дтп с терпилами не отвезли...???- дуркуешь... а ышо й депутанка...(((
показать весь комментарий
08.09.2021 01:11 Ответить
 
 