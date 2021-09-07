Арахамия обещает каждый день выходить к журналистам в кулуары ВР: Не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает каждый день выходить в кулуары ВР к журналистам.

Так он прокомментировал наличие ограничителей для журналистов в кулуарах парламента на втором этаже, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я к вам готов выходить, буду это делать каждый день и тогда у вас не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает. Но честно говоря, сегодня учитывая новые вспышки (COVID-19. - Ред.), возможно, это было преждевременно. Но я понимаю, почему так. Когда мы вас видели на улице в холоде, то жаловались спикеру, что нужно вас каким-то образом обустроить", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, ему комфортно общаться с журналистами в ВР в любом формате.

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