Арахамия обещает каждый день выходить к журналистам в кулуары ВР: Не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает каждый день выходить в кулуары ВР к журналистам.
Так он прокомментировал наличие ограничителей для журналистов в кулуарах парламента на втором этаже, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я к вам готов выходить, буду это делать каждый день и тогда у вас не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает. Но честно говоря, сегодня учитывая новые вспышки (COVID-19. - Ред.), возможно, это было преждевременно. Но я понимаю, почему так. Когда мы вас видели на улице в холоде, то жаловались спикеру, что нужно вас каким-то образом обустроить", - отметил нардеп.
По словам Арахамии, ему комфортно общаться с журналистами в ВР в любом формате.
Топ комментарии
+8 Garry Grant
показать весь комментарий07.09.2021 14:54
+2 Фродо Странник
показать весь комментарий07.09.2021 14:57
+1 Super Gut
показать весь комментарий07.09.2021 15:00
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Вот пример "трухина". видео с камер нет, это чмо не сделало экспертизу, пропало на пару дней. Простой вывод - лжецы, брехуны и кидалы. Странно представить себе аналогичную ситуацию в США или ЕС. Этого трухина давно бы выгнали пинками в зад, лишь только за попытку повлиять. Почему нельзя своим БАРАНАМ доходчиво раздуплить что можно и что нельзя? Неужели оно не могло тихо сидеть сзади и спокойно ехать с водителем? Нет.
Другой мудак в локдаун салюты лупасит.
Может проведете какие-то образовательные курсы? а то ощущение что каждый третий недоумок
Продолжайте в том же духе, закончите хуже паршенки. парашник тоже думал что он и его сатанинская-сектснсткая партия вечны. Итог - тупорылые лузеры.