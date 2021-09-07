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Арахамия обещает каждый день выходить к журналистам в кулуары ВР: Не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия обещает каждый день выходить к журналистам в кулуары ВР: Не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает каждый день выходить в кулуары ВР к журналистам.

Так он прокомментировал наличие ограничителей для журналистов в кулуарах парламента на втором этаже, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

 "Я к вам готов выходить, буду это делать каждый день и тогда у вас не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает. Но честно говоря, сегодня учитывая новые вспышки (COVID-19. - Ред.), возможно, это было преждевременно. Но я понимаю, почему так. Когда мы вас видели на улице в холоде, то жаловались спикеру, что нужно вас каким-то образом обустроить", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, ему комфортно общаться с журналистами в ВР в любом формате. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
А зачем агрохимия нужен в кулуарах? Чтобы смотреть на таких как он, можно сходить и в зоопарк.
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07.09.2021 14:54
+2
мысль попала в его череп и не смогла найти мозг. Брауна слушать и комментировать, это опускаться до его уровня ниже плинтуса. Особь вечно под действием психотропов.
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07.09.2021 14:57
+1
ну зачем забрали обезьяну агрохимию из зоопарка?!! Такой талант пропадает!
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07.09.2021 15:00
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А зачем агрохимия нужен в кулуарах? Чтобы смотреть на таких как он, можно сходить и в зоопарк.
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07.09.2021 14:54 Ответить
И адрес зоопарка нам известен. Киев, переулок Аскольдов.
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07.09.2021 15:05 Ответить
в зоопарке и цирке платить нужно а тут обезьянка бесплатная...
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07.09.2021 15:07 Ответить
мысль попала в его череп и не смогла найти мозг. Брауна слушать и комментировать, это опускаться до его уровня ниже плинтуса. Особь вечно под действием психотропов.
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07.09.2021 14:57 Ответить
Ну так и коммунистическая партия при совке постоянно отчитывалась на собраниях о том, что она сделала для страны и народа, какие громадные перспективы и все такое, только там правда была четко правильная и нужная информация, а кулуары и договорняки все были скрыты, точно тоже самое и зеленая власть хочет сделать, все неудобное закрыть и показывать своей вате только правильную картинку.
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07.09.2021 15:00 Ответить
абізяна кожний день.
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07.09.2021 15:00 Ответить
ну зачем забрали обезьяну агрохимию из зоопарка?!! Такой талант пропадает!
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07.09.2021 15:00 Ответить
Все, що вам потрібно, ми вам потім розповімо... Менше знаєте, краще спите..
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07.09.2021 15:04 Ответить
Балаган продолжается и этого ограниченного ни кто не будет ограничивать. А саммит безбарьерности он видимо посетил. Арахамия обещает каждый день выходить к журналистам в кулуары ВР: Не будет ощущения, что кто-то вас ограничивает - Цензор.НЕТ 3669
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07.09.2021 15:05 Ответить
Смысл? Что потом "нап...брехать" ?
Вот пример "трухина". видео с камер нет, это чмо не сделало экспертизу, пропало на пару дней. Простой вывод - лжецы, брехуны и кидалы. Странно представить себе аналогичную ситуацию в США или ЕС. Этого трухина давно бы выгнали пинками в зад, лишь только за попытку повлиять. Почему нельзя своим БАРАНАМ доходчиво раздуплить что можно и что нельзя? Неужели оно не могло тихо сидеть сзади и спокойно ехать с водителем? Нет.
Другой мудак в локдаун салюты лупасит.
Может проведете какие-то образовательные курсы? а то ощущение что каждый третий недоумок
Продолжайте в том же духе, закончите хуже паршенки. парашник тоже думал что он и его сатанинская-сектснсткая партия вечны. Итог - тупорылые лузеры.
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07.09.2021 15:06 Ответить
тяжки часы у верхних...

Арахамія обіцяє щодня виходити до журналістів у кулуари ВР: Не буде відчуття, що хтось вас обмежує - Цензор.НЕТ 7238
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07.09.2021 15:11 Ответить
Ооооо, тупой собачий рот закукарекал. Шо, деньги закончились?
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07.09.2021 15:51 Ответить
ЗЄ висєри DAVIDA DAUNa нікому не потрібні. Набагато цікавіша переписка "слуг" і їх мавп'яча поведінка.
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07.09.2021 15:21 Ответить
араХАМия, так тебя-же будут бить, как старое ведро. Не боишься?
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07.09.2021 15:50 Ответить
 
 