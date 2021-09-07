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Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА

Со следующей недели большинство школ и детских садов в Сумской области могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не привиты хотя бы первой дозой вакцины.

"Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Уже сегодня превышены показатели по уровню госпитализации в некоторых регионах Украины. Болеют дети! С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 в Сумской области. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша область может попасть уже в следующий понедельник!", - отметил Живицкий.

"Мы не можем допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в области!", - добавил глава ОГА.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
т.е. ограничивают в конституционном праве на образование!
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07.09.2021 15:06
+5
п.1 ст. 29 Закона Украины "Об образовании":

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

Родители, а не кто-либо еще.
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07.09.2021 15:08
+5
Капец. Это какой-то сюр. Закрывать школы не потому, что ухудшилась эпидемиологическая ситуация, а потому что 80% учителей не вакцинировались. Театр абсурда.
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07.09.2021 15:28
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Я же говорю. Уже обсуждали. Не вижу смысла продолжать обсуждение на этой ветке. Ма в разных реалиях живем. У меня свое понятие ситуации. У Вас свое. И пример на счет пуль в данном случае не подходит. В данном случае можно сказать как раз статистически мало пуль. Иначе говоря не столь важно как разлетались капли у учителя сколь важно как воспринималась инфекция отдельно взятым учеником. Потому как в данном случае абсолютно не учитывается иммунитет учеников, их физиологические особенности. Слишком т.с. вылизанная картина получается. Что-то типа сферического коня в идеальном вакууме. Т.е. предполагается изначально что ученики представляют собой среднестатистического невакцинированного человека с одинаковым набором хронических заболеваний, одинаковой физиологией, одинаковым иммунитетом и состоянием здоровья на момент инфицирования. Т.с. идеальный испытуемый. Таких даже в тепличных лабораторных условиях подобрать не удастся.
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07.09.2021 21:57 Ответить
Что значит "Потому как в данном случае абсолютно не учитывается иммунитет учеников, их физиологические особенности." ? Проведено тестирование и у учеников показанных расным цветом на рисунке тест показал заражение ковидом.
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07.09.2021 23:16 Ответить
Все. Надоело спорить. Больше по этой теме писать не буду.
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07.09.2021 23:25 Ответить
В чём разница между вакцинированным и не вакцинированным учителем, снявшим маску и заразившим детей? Зараза будет более спокойной и приятной от вакцинированного учителя?
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07.09.2021 16:35 Ответить
Вакцинированные реже заражаются и они остаются заразными примерно 7 дней, а непривитые - 13-14.
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07.09.2021 16:55 Ответить
Кто придумал такую статистику?
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07.09.2021 17:34 Ответить
З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 5899
≤24 Ct - високе вірусне навантаження (гостра фаза захворювання);
<24 - ≤30 Ct - середнє вірусне навантаження; (початок одужання, незаразний)
>30 Ct - низьке вірусне навантаження (одужання або, можливо, початок захворювання, незаразний)З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 5953З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 5953
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07.09.2021 18:16 Ответить
Статистику не придумывают, а собирают.
https://publichealthinsider.com/2021/09/03/new-data-dashboard-tracks-covid-19-risk-for-unvaccinated-people-compared-to-vaccinated-people/

З наступного тижня будуть закриті школи і дитсадки Сумщини, в яких вакциновано менше 80% персоналу, - голова ОДА - Цензор.НЕТ 2821
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07.09.2021 17:50 Ответить
Почему не озвучили количество закрывающихся и остающихся работать?
Военная тайна?
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07.09.2021 15:46 Ответить
Тебя интересуют военные тайны? С какой целью интересуешься?
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07.09.2021 15:48 Ответить
шукай на місцевих сайтах. і то якщо інфа звідти, а не від Києва.
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07.09.2021 15:49 Ответить
І знов - турбота про групи ризику: повісять малечу на шиї бабусям, в кого вони ще чомусь вижили в такій пандемії. До речі, альтернативи дитсадкам в дошкільній освіті немає, а вона входить в загальну систему навчання. Ще варіант - підпільні заклади. Отже, виживуть найбагатші або найсильніші.
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07.09.2021 16:32 Ответить
а еще неделю назад министр шмарклет рассказывал, что никакого дистанционного обучения не будет. кто врет?
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07.09.2021 21:17 Ответить
Графики статистика,а истинна в масштабном *********!!!Поначалу вакцина год имуну давала,потом пол года,а по факту как и от гриппа на пару месяцев,смысл какой ее колоть?
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07.09.2021 22:08 Ответить
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