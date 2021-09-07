Со следующей недели будут закрыты школы и детсады Сумщины, в которых вакцинированы менее 80% персонала, - глава ОГА

Со следующей недели большинство школ и детских садов в Сумской области могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не привиты хотя бы первой дозой вакцины.

"Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Уже сегодня превышены показатели по уровню госпитализации в некоторых регионах Украины. Болеют дети! С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 в Сумской области. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша область может попасть уже в следующий понедельник!", - отметил Живицкий.

"Мы не можем допустить тотального локдауна, переполненных больниц и смертей в области!", - добавил глава ОГА.