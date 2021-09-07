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демография (283) дети (6020) рождаемость (90)

В 2021 году рождаемость в Украине может достичь самого низкого уровня за последние 30 лет. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2021 году рождаемость в Украине может достичь самого низкого уровня за последние 30 лет. ИНФОГРАФИКА

Показатели рождаемости в 2021 году могут достигнуть самых низких отметок по сравнению с предыдущими годами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Опендатабот".

132 595 детей родилось в первом полугодии 2021-го года. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, когда было 139 134 новорожденных, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда они были 149 549.

По средним ежемесячным цифрами легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году - 24,5 тысячи, в первой половине 2021-го - 22 тыс. новорожденных.

В 2021 году рождаемость в Украине может достичь самого низкого уровня за последние 30 лет 01

"По данным Госстата, последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР - в 1990-м году; с тех пор он только уменьшается.

Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м - 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 готовится перекрыть этот рекорд", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 13,5 млн украинцев родились за время независимости, - Минюст

Также сообщается, что за полгода в Украине умерли 349 041 человек. Таким образом, общий спад численности населения составил 216 446 человек.

В 2021 году рождаемость в Украине может достичь самого низкого уровня за последние 30 лет 02
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Топ комментарии
+18
А чему удивляться. Пенсионеры рожать не будут а молодежь выезжает массово. Демографическая ситуация ближайшие годы будет только ухудшаться.
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07.09.2021 15:15
+10
Це тому шо епоха бідності скінчилася.
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07.09.2021 15:11
+7
С таким экономическими гениями, как Зеля и его псевдокабинет недоминистров, уже понятно, что это ещё не самый рекордный год будет.
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07.09.2021 15:19
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Иудолиберастия как иудокоммунизм это всегда концлагерь.
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07.09.2021 16:31 Ответить
Сказало російськомовне створіння яке жиє на соціялку за рахунок інших
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07.09.2021 17:51 Ответить
Отдай мой газ из недр, ворюга.
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07.09.2021 18:04 Ответить
Ти не перди, то й не буде твій гад з твоїх недрів вилітати У 2021 році народжуваність в Україні може досягти найнижчого рівня за останні 30 років - Цензор.НЕТ 2465
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07.09.2021 18:25 Ответить
Зачем проктологу-либерасту фигурировать мовою, если за идиш гораздо лучше платят? Гравитация к проктологии?
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07.09.2021 18:44 Ответить
Ти не відносишся до носіїв української мови.
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08.09.2021 12:03 Ответить
Думка москалів в Україні нікому не цікава. Ізиди до своїх боліт і сиди там тихо.
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08.09.2021 16:53 Ответить
Чому ж недоступно. Ваша Скабєєва розповідає ж тобі про те що бригади гей-націоналістів роблять з рожевими дупками москалів. Хіба ти їй не віриш?
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09.09.2021 10:21 Ответить
У 2021 році народжуваність в Україні може досягти найнижчого рівня за останні 30 років - Цензор.НЕТ 3443
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07.09.2021 16:32 Ответить
Так, в нашому світлому майбутньому іноземномовних люмпенів не буде. Діти яких ви народите будуть не вашими а нашими.
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08.09.2021 16:54 Ответить
афро- афгано- та інші українці ніколи не створювали проблем для України та українства.
Єдине зло яке шкодить україні і має бути видушено - це тобі подібні москалі.
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09.09.2021 10:19 Ответить
Почитав коментарі до новини. Майже усі вважають, що треба народжувати дітей (нас має бути багато). По моєму це маячня. Мені 33, дітей немає і не збираюсь заводити, вважаю що людина має жити в своє задоволення, а не все життя працювати на дитину, потім на внуків, потім померти. Краще інвестувати в свою старість і насолоджуватись життям прямо зараз. А дітьми хвастаються тільки ті що нічого не досягнули в житті.
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07.09.2021 16:36 Ответить
Так одне іншому не заважає, може вам краще пошукати нормальну роботу, щоб вистачало і на себе і на дітей. Багаті люди мають по 2-3 дітей і не бідкаються, а ви придумуєте виправдання що діти забирають занадто багато грошей. Може справа таки не в дітях?
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07.09.2021 16:43 Ответить
Не зовсім так. Головна причина для мене не заводити дітей це те, що я розумію що діти це велика відповідальність. Що ними і їх вихованням треба займатися 24 години на добу наступні 18 років, треба читати літературу як правильно виховувати дітей (до речі рекомендую книжку "После трьох уже поздно" - як правильно виховувати дітей, хто планує заводити). Три рази потикати в нього ложкою, поміняти пасперси і кинути кубити щоб він грався як роблять більшість батьків це не виховання дитини. Крім того в мене немає ніякого ні бажання, ні талантів щоб цим займатися.
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07.09.2021 17:00 Ответить
В тебе дурні думки у голові.
Згадай себе в дитинстві.
Чи займалися тобою 24 години да добу 18 років.
Аж ніяк ні.
А потім зверни увагу на те що роми та москалі дітьми не займаються взагалі. А посередній батько - десь раз, два рази на тиждень по годині.
Якщо ти будеш займатися з своєю дитиною одну годину на день то в порівнянні з основною масою вона буде виглядати вундеркіндом. І для цього не треба талант.
А от бажання - інша справа.
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07.09.2021 17:55 Ответить
Вибачте, але у кожної людини своя насолода життям...
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07.09.2021 16:44 Ответить
Коли прийде старість то згадаєте про дітей. Вони єдині кому ви будете насправді хоч трохи потрібні.
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07.09.2021 17:12 Ответить
Так, це маячня.
Народжувати до 33 років варто лише самиці предки якої мали життєву стратегію ховрахів. Просто тому що в 20 років у такої самиці буде перший сідий волос, в 40 вона вже буде недітородною а в 50 помре. І чим раніше вона буде народжувати тим коротшим буде вік її нащадків.
А ти - самець.
Для тебе оптимальна стратегія - це сколотити до 40-50 років статок, щоб потім завести дітей або з дітородною у 40-50 років самицею стратегії слонів (Просто тому що потомство здоровішим буде). Або з значно молодшою за тебе самицею (Просто тому що приємніше).
Чоловік який заводить дітей до 33 років - це ол*г*френ.
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07.09.2021 18:02 Ответить
а вот у русскаязичьних дєті раждаюцца тоже русскаязичьниє?
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07.09.2021 16:39 Ответить
Да то ничего, "русскаязичьниє". Беда в другом, в лишней хромосоме! Которая передаётся из поколений в поколения, по наследству и хрен его знает сколько веков...
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07.09.2021 16:57 Ответить
А вы боитесь что Путин нападэ... Зачем??!
Москалi просто подождут.
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07.09.2021 16:45 Ответить
они тоже вымирают.
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07.09.2021 17:04 Ответить
Посмотрите на семьи в 90-х, 2000-х - один ребенок на двух родителей, два ребенка - это уже родители герои. Откуда взяться пиросту населения сейчас, когда дети 90-х и 2000-х тоже рождают по одному ребенку?!!!
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07.09.2021 16:52 Ответить
Крайне близоруко рассуждаете! Тут однозначно в чем-то должен быть виноват Зеленский.
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07.09.2021 19:55 Ответить
Досягнення зеленського.
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07.09.2021 17:03 Ответить
меньше народу- больше кислороду У 2021 році народжуваність в Україні може досягти найнижчого рівня за останні 30 років - Цензор.НЕТ 9137
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07.09.2021 17:03 Ответить
"Женщина вам не свиноматка, имеет право на самореализацию"
"Долой вредные гендерные стереотипы"
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07.09.2021 17:57 Ответить
Епоха зубожіння нарешті скінчилася, люди хочуть насолодитися життям, поподорожувати.
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07.09.2021 18:15 Ответить
Так хорошо зажилось в 2020 , что люди от счастья перестали трахаться.
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07.09.2021 19:05 Ответить
Без величайшего дипломата, полководца и кондитера в Украине даже бабы не родят.
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07.09.2021 19:53 Ответить
Керівництво країни та більшість країн бачать Україну як країну матеріальних ресурсів для своїх єкономік ,та біологічних донорів для збільшення свого населення, це ще одне головне і принципове "досягнення" ,мета нинішньої влади, про яку вони вам ніколи не скажуть. Ця мета реалізується під переможний вой "полезних ідіотів"- подивіться навкруги, може й біля Вас вони є
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07.09.2021 21:09 Ответить
в Полше роды бесплатные, в Украине надо платить, и при этом доктор 8 зарплаты ...
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07.09.2021 22:21 Ответить
Молодь втікає на заробітки , легалізується і стає емігрантами . Повертаються лише старші , і то не всі . Це ж ясно , як білий день .
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07.09.2021 23:28 Ответить
Медицина в Украине в руках не украинцев, а совсем другого народа.
У которого своё видение демографических процессов.
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07.09.2021 23:28 Ответить
а до чого тут медицина?
Навіть за умови 0х витрат на вагітність та пологи, ви маєте ту дитину кудись з пологового будинку забрати - а куди? На орендовану квартиру, рента якої складає у пересічної сім'ї під 50% доходу, чи до батьків - щоб через чвари, які рано чи пізно виникнуть, розбігтися вже за рік-два?
Нехай і далі пєнсіонєрам будемо дотувати комуналку на одну з 2-3 квартир які вони зуміли аккумулювати в часи приватизації, і здають за скажені бабки. Ще більш скажені гроші молода сім'я має викласти за голу бетонну коробку в новобудові, одразу, або під кредит 25% річних.
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08.09.2021 13:44 Ответить
Один з наслідків ліберально-ринкових реформ...
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08.09.2021 00:38 Ответить
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