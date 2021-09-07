В 2021 году рождаемость в Украине может достичь самого низкого уровня за последние 30 лет. ИНФОГРАФИКА
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Показатели рождаемости в 2021 году могут достигнуть самых низких отметок по сравнению с предыдущими годами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Опендатабот".
132 595 детей родилось в первом полугодии 2021-го года. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, когда было 139 134 новорожденных, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда они были 149 549.
По средним ежемесячным цифрами легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году - 24,5 тысячи, в первой половине 2021-го - 22 тыс. новорожденных.
"По данным Госстата, последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР - в 1990-м году; с тех пор он только уменьшается.
Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м - 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 готовится перекрыть этот рекорд", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за полгода в Украине умерли 349 041 человек. Таким образом, общий спад численности населения составил 216 446 человек.
Пожалуйста, подождите...
Єдине зло яке шкодить україні і має бути видушено - це тобі подібні москалі.
Згадай себе в дитинстві.
Чи займалися тобою 24 години да добу 18 років.
Аж ніяк ні.
А потім зверни увагу на те що роми та москалі дітьми не займаються взагалі. А посередній батько - десь раз, два рази на тиждень по годині.
Якщо ти будеш займатися з своєю дитиною одну годину на день то в порівнянні з основною масою вона буде виглядати вундеркіндом. І для цього не треба талант.
А от бажання - інша справа.
Народжувати до 33 років варто лише самиці предки якої мали життєву стратегію ховрахів. Просто тому що в 20 років у такої самиці буде перший сідий волос, в 40 вона вже буде недітородною а в 50 помре. І чим раніше вона буде народжувати тим коротшим буде вік її нащадків.
А ти - самець.
Для тебе оптимальна стратегія - це сколотити до 40-50 років статок, щоб потім завести дітей або з дітородною у 40-50 років самицею стратегії слонів (Просто тому що потомство здоровішим буде). Або з значно молодшою за тебе самицею (Просто тому що приємніше).
Чоловік який заводить дітей до 33 років - це ол*г*френ.
Москалi просто подождут.
"Долой вредные гендерные стереотипы"
У которого своё видение демографических процессов.
Навіть за умови 0х витрат на вагітність та пологи, ви маєте ту дитину кудись з пологового будинку забрати - а куди? На орендовану квартиру, рента якої складає у пересічної сім'ї під 50% доходу, чи до батьків - щоб через чвари, які рано чи пізно виникнуть, розбігтися вже за рік-два?
Нехай і далі пєнсіонєрам будемо дотувати комуналку на одну з 2-3 квартир які вони зуміли аккумулювати в часи приватизації, і здають за скажені бабки. Ще більш скажені гроші молода сім'я має викласти за голу бетонну коробку в новобудові, одразу, або під кредит 25% річних.