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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) закон (3089) олигарх (1016) Гетманцев (389)

У нас нет оснований отправлять законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У нас нет оснований отправлять законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, -

В комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считают, что нет оснований отправлять на экспертизу Венецианской комиссии законопроект о деолигархизации, который парламент принял за основу 1 июля.

Об этом в кулуарах Рады сообщил журналистам председатель комитета Даниил Гетманцев ( "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Он заявил, что не видит никаких препятствий и помех, которые помешали бы народным депутатам принять этот законопроект во втором чтении и в целом.

"Нет никаких преград, препятствий, объяснений для депутата почему ему не голосовать за закон о деолигархизации. Нельзя на эфирах, на выборах, политических мероприятиях хаять и позорить олигархов, а потом проголосовать против. Это лукавство очень большое или шизофрения", - заявил Гетманцев.

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Он также добавил, что удивлен позицией омбудсмена Людмилы Денисовой, которая выразила обеспокоенность относительно этого законопроекта. Накануне Денисова заявила о том, что этот документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не должен быть поддержан Радой. Она призвала парламентариев направить законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии до рассмотрения во втором чтении. Соответствующее письмо омбудсмен направила председателю ВР Дмитрию Разумкова 2 сентября.

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"В контексте того, что несмотря на большое количество законопроектов, которые касаются прав граждан и рассматриваются Верховной Радой, она обратила внимание только на этот законопроект, касающийся ну максимум 30-40 граждан нашего государства ... Но это также позиция. Так же как и позиция ВР прислушиваться к этому выводу или не прислушиваться. Решение будет принимать комитет, председатель Верховной Рады. Но я считаю, что у нас нет оснований отправлять этот законопроект в Венецианскую комиссию", - подчеркнул Гетманцев.

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Топ комментарии
+18
Никакого отношения к борьбе с олигархами это не имеет. Потому и нет оснований…
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07.09.2021 15:11
+16
Ага. Там этот бред сразу пошлют на три буквы. Зачем зазря позориться?
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07.09.2021 15:11
+16
Т.е. то что эта писуля от ЗЕлёного поца идёт против и даже совершенно не соответствует КОНСТИТУЦИИ, этого поца не смущает.
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07.09.2021 15:12
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т.е. ты требуешь чтобы вся страна жила по "закону", где один клован будет определять кто олигарх, а кто - нет?))
Замечу, не Конституция и Законы Украины, не мировые нормативы права, а хотелки клована по принципу: всем неугодным - тюрьма, а своим друзьям - списание долгов и деньги из бюджета))
А когда Порох станет президентом - ему тоже можно будет так поступать, ась?))
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07.09.2021 16:24 Ответить
и поэтому ты ссышься что Венецианская комиссия проверит закон на соответствие мировым правовым нормам, Конституции украины?) Браво! У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9003
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07.09.2021 16:25 Ответить
или ты снова будешь орать как в рашке - "у нас другие реалии, на Западе нипанимают что у нас особый, рузький путь " ?У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4140
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07.09.2021 16:21 Ответить
зебил, повторю твой, уровня кацапов, идиотизм, от которого несёт истерикой:
Ап Чхи ed4f41e2
Независимая европейская комиссия настолько далека от украинских реалий, что их мнение никого не интересует
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07.09.2021 16:27 Ответить
ууу, какая истерика у зебилов началась.. даже тупого "Ап Чхи ed4f41e2" из нафталина достали У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3014
а всё почему.. зебилов ткнули мордой в их идиотизм и нарушение законов украины.. в частности - в нарушение Конституции Украины))
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07.09.2021 16:33 Ответить
браво! именно в мае 2019 года тебя и тебе подобных вовка-шмаркля ткнул мордой, когда менее чем через сутки произнес: "я никому и ничего не должен! Эти идиоты сами себе напридумывали мои "обещания" У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4089
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07.09.2021 16:37 Ответить
беги уж, подмойся,. подоляк все рано тебе не заплатить за истерики и идиотизм твоих постовУ нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1512
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07.09.2021 16:45 Ответить
Венеційська комісія, по-твоєму, - теж порохоботи? У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3480

Господи, ти хоча б коми для початку навчився розставляти! Чому зеботи поголовно такі неграмотні? Можна узнати,яке в тебе утворення?
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07.09.2021 15:35 Ответить
У нас нет оснований отправлять законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7350

Ну, якщо гетьмацев сказав, ...

Нардеп Гетманцев записал на мать почти все имущество мать.
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07.09.2021 15:23 Ответить
p;jpuj
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07.09.2021 15:26 Ответить
Так чкго Ві так заерзали на стуле сидалищнім нервом У нас немає підстав відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3060
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07.09.2021 16:18 Ответить
этот слуга уродов торопиться быть подвешен на корабельную сосну.
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07.09.2021 16:35 Ответить
И по этому у вас и того закона по существу нет ,это так просто какая то филькина грамота.
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07.09.2021 16:51 Ответить
Это закон о дальнейше олигархизации страны. Потому его посылать в Венецианскую комиссию под названием деолигархизации никак нельзя.
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07.09.2021 20:39 Ответить
НЕТ НИКАКОГО ОСНОВАНИЯ ИСКАТЬ В ГОЛОВЕ гетманцева - МОЗГ.... ЕГО ТАМ АПРИОРИ НЕ БЫЛО.....
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07.09.2021 21:22 Ответить
Просто сците... Тому що венеціанська комісія з говном змішає цей, так званий, законопроект...
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07.09.2021 22:28 Ответить
Оце смердюче лайно - агент Московії, приставлений як і Єрмак і Демченко наглядати за " найвеличнішим", і впроваджувати закони, які нищать економіку України і сприяють відтоку українців за кордон, є автором 5600, який ця зелена плісінь буде проштовхувати в цій сесії ВР
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07.09.2021 23:27 Ответить
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