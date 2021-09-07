У нас нет оснований отправлять законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, - "слуга народа" Гетманцев

В комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считают, что нет оснований отправлять на экспертизу Венецианской комиссии законопроект о деолигархизации, который парламент принял за основу 1 июля.

Об этом в кулуарах Рады сообщил журналистам председатель комитета Даниил Гетманцев ( "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Он заявил, что не видит никаких препятствий и помех, которые помешали бы народным депутатам принять этот законопроект во втором чтении и в целом.

"Нет никаких преград, препятствий, объяснений для депутата почему ему не голосовать за закон о деолигархизации. Нельзя на эфирах, на выборах, политических мероприятиях хаять и позорить олигархов, а потом проголосовать против. Это лукавство очень большое или шизофрения", - заявил Гетманцев.

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Он также добавил, что удивлен позицией омбудсмена Людмилы Денисовой, которая выразила обеспокоенность относительно этого законопроекта. Накануне Денисова заявила о том, что этот документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не должен быть поддержан Радой. Она призвала парламентариев направить законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии до рассмотрения во втором чтении. Соответствующее письмо омбудсмен направила председателю ВР Дмитрию Разумкова 2 сентября.

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"В контексте того, что несмотря на большое количество законопроектов, которые касаются прав граждан и рассматриваются Верховной Радой, она обратила внимание только на этот законопроект, касающийся ну максимум 30-40 граждан нашего государства ... Но это также позиция. Так же как и позиция ВР прислушиваться к этому выводу или не прислушиваться. Решение будет принимать комитет, председатель Верховной Рады. Но я считаю, что у нас нет оснований отправлять этот законопроект в Венецианскую комиссию", - подчеркнул Гетманцев.

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