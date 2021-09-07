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"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представители "Слуги народа" уже полтора месяца активно ведут переговоры с потенциальными кандидатами в министры.

Об этом рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, планируется замена трех-четырех министров, но отказался называть конкретные фамилии, завив, что решили не анонсировать заранее.

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"Потому что это вредит работе того министерства, о котором идет речь, так как на следующий день после публикации, что такой-то министр уходит, его никто не слушает и он не может исполнять свои обязанности… Не хочется подставлять министерство. Поэтому держим интригу", - пояснил нардеп.

Комментируя информацию о том, что глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев может возглавить Минобороны Арахамия заявил: "А где вы взяли эту информацию? Железняк сказал? Пусть тогда и говорит откуда он это взял. Я его вчера на эфире спросил, где ты взял эту информацию? Он говорит: вот кто-то там, баба бабе сказала. Но нет такой информации. Смотрите, он (Гусев. – ред.) работает главой "Укробронпрома", там реально рекордные результаты за несколько лет. Растет экспорт. Зарплата выплачивается сотрудникам. Он на своем месте, ему все нравится, а его все время пытаются (куда-то назначить. – ред.)".

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"Вот сейчас проходит активно, какая-то медиа кампания и на него пытаются лить какую-то грязь. Обычно это связано с тем, что все понимают - освобождается место министра и тогда всех потенциальных кандидатов начинают сметать. Это неправильная стратегия. Мы тогда никогда не найдем нормальных людей, потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - пояснил Арахамия.
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Топ комментарии
+94
большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются

В єтой фразе прекрасно всё "Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9379"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1119"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1119
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07.09.2021 15:17
+68
Никто из нормальных не хочет пачкаться об ЗЕкоманду...
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07.09.2021 15:17
+45
"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6392 арахамия скромен. В оригинале фраза звучит так:
".. большинство нормальных людей, которых мы хотим, сразу посылают нас накуй, мол, с долп*епами не работаем!" - пожаловался Арахамия
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07.09.2021 15:31
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нормальные отказываются,берите ненормальных)
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07.09.2021 15:34 Ответить
так они и берут весь мусор школа шутов

"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8083
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07.09.2021 16:14 Ответить
Все, кто отказались, вполне нормальные. Нельзя назвать нормальным того, кто соглашается работать в этой власти.
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07.09.2021 15:36 Ответить
Умные все отказались!
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07.09.2021 15:41 Ответить
На этот раз АраХАМия не брешет. Я уже постил на эту тему, какой нормальный специалист пойдет работать к этим ЗЕбанутым. Это как в говно упасть. В ЗЕленое. Не отмоешься до конца жизни, а когда эта ЗЕленая срань через 3 года разбежится, никакой работодатель на работу не возьмет.
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07.09.2021 15:42 Ответить
До конца жизни.
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07.09.2021 17:18 Ответить
Авторитарний режим, який смоктав дешеву нафту з Росії, є ідеалом Гетманцевих

"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1931

І це в той час, коли реформи зроблені з 2014 року а також інтеграція в західні ринки, дозволили досягнути рівня Білорусі. А скоро ми їх і обженемо. А там і до Московії доберемося.

Ми вже не кажемо про рівень свободи та можливостей.

Нажаль багато наших співгромадян органічно хочуть у в'язницю народів. Та і грець б з ними. На курс країни вони вже не впливають. Чого не скажеш про внутрішньополітичні наративи. Адже вони нині впливають на фіскальну політику країни.... Ось в чому біда.
Останній Капіталіст
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07.09.2021 15:43 Ответить
из комментов:

Не знаю що це за хрін, але судячи з дичі що він насуває схоже що це якийсь державний діяч при Зеленському.

* * *
Это какой-то долбосуй, который не знает, что реальные зп в Беларуси по итогу правления Лукашенки в районе 100 долларов а пенсии в районе 50.
И за эти деньги народ еще лупят дубинками и садят на нары за листок на окне.

* * *
Я ще до війни казав таким гетьманцям, що не раз зустрічав білоруських будівельників в Україні, але жодного разу не чув, що наші їздять в Білорусь щось будувати. Будівельна галузь - важливий показник наявності грошей на ринку країни, тому для вираховування індексу Доу-Джонса використовують кількість виробленого цементу(!). Зараз в Дніпрі з'явились будівельники з Тоджикістону (Джамшуд і Равшан серед них), тобто, їм вигідніше працювать в Україні, ніж на расії, і це серйозний показник.

...
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07.09.2021 15:47 Ответить
придется прибегнуть к кадровому резерву "95 квартала" и к членам их семей. Лысый ждет .... )))
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07.09.2021 15:49 Ответить
с зелеными мерзавцами уже никто связываться не хочет, чтобы не мараться и не пачкать свою репутацию... днище рулит страной...
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07.09.2021 15:55 Ответить
Ларісу Івановну хаті Арахамія, а розумним людям впадло виконувати клоунські забаганки.
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07.09.2021 16:00 Ответить
"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4621
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07.09.2021 16:02 Ответить
Люди....нормальные - спасибо вам !! ))))
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07.09.2021 16:06 Ответить
лучше бы арахамия-грузин молчал.........
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07.09.2021 16:12 Ответить
та какой с него грузин?осетин-сепар "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2627.
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07.09.2021 16:47 Ответить
Абхаз
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07.09.2021 17:30 Ответить
Абхаз кашерний?
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07.09.2021 18:01 Ответить
Xитровылупленный
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07.09.2021 18:02 Ответить
нормальних 25% як показали вибори
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07.09.2021 16:27 Ответить
Що? Я чую від зебіла-клоуна правду стосовно того, що нормальні люди відмовляються йти в зелену владу слуг уродів? Рідкісний випадок...
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07.09.2021 16:29 Ответить
А ще ж лисий з 95-го, його чого ж не запрошуєте?
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07.09.2021 16:41 Ответить
Ну а кто с вами захочет сотрудничать ,вы лакеи ни чего не знаете и не умеете но хотите диктовать и поучать.
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07.09.2021 16:48 Ответить
Да уж хренушки, чтоб нормальный человек к вам пришёл...
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07.09.2021 23:25 Ответить
"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5058
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07.09.2021 16:50 Ответить
Кожен до своїх, за своє.
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07.09.2021 18:02 Ответить
От і що 3,14зданув цей дегенерат? - Заявив, що вже ніхто, з нормальних людей, не бажає з ними співпрацювати...
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07.09.2021 17:04 Ответить
Да потому, что они уже узнали за эти два года, кто они на самом деле есть эти "новые лица".
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07.09.2021 23:28 Ответить
большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются


Правда странно, что нормальные люди не хотят работать с подонками и долбо#бами ЗЕ-власти?
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07.09.2021 17:25 Ответить
Подивлюсь на його обличчя, матінко моя, до кого ж він звертається....
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07.09.2021 23:57 Ответить
диво дивноє, а 95 квартал забули, там всі зачекалися посад, чи вони не нормальні для вас, і на роялі бренькать вміють і голоми жопами світити в маркеті, чим не міністри
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07.09.2021 17:43 Ответить
Кошового-Лисого готують для плану "пріємнік", а ще а прем'єри.
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07.09.2021 18:04 Ответить
Зе
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07.09.2021 18:05 Ответить
"Ни что не терпит пустоты. Утечка мозгов из страны компенсируется приходом в неё жопы."

"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1559
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07.09.2021 18:11 Ответить
І зарослих облич.
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08.09.2021 06:33 Ответить
Эпоха правления императора Зе ... Будем внукам рассказывать:- Мы тогда жили
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07.09.2021 18:21 Ответить
МИ - це МИ вова?
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07.09.2021 18:52 Ответить
"Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4873
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07.09.2021 19:33 Ответить
А кто из нормальных будет работать на слуг? Это опасно для здоровья.
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07.09.2021 19:58 Ответить
А с другой стороны, неужели из 73% избирателей ЗЕ! не нашлось пару-тройку нормальных??
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07.09.2021 20:17 Ответить
Так он же чётко сказал, что большинство из нормальных людей, никто не соглашается, ну, как сказать - дураков нет!
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07.09.2021 23:38 Ответить
Т. Е. Соглашаются дибилы
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07.09.2021 20:23 Ответить
Ну не хотят нормальные люди с зеленым дерьмом иметь что то общее.
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07.09.2021 20:27 Ответить
"СН" должны полным составом уйти в отставку потому, что там нет нормальных людей. И забрать с собой своего приЗЕ!дента
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07.09.2021 22:19 Ответить
І чого б це????
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07.09.2021 22:20 Ответить
Значит будут назначать своих "ненормальных". Куда то заведут они Украину.
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07.09.2021 23:17 Ответить
Да там почти все ненормальные, во главе с клоуном.
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07.09.2021 23:41 Ответить
так там все нормально з кандидатами. Ніхто не хоче заносити вперед, бо бабки візьмуть а потім охаять на весь світ. І всі друзі почнуть косо дивитись і говорити - все одно обмануть і бабки не вернуть. А А..я хай рейтинг підвищить у агенстві Рейтинг, може потягнуться. А простіше - ну хто хоче бути цапом відбувайлом за свої гроші. Навіть понтові йти не хочуть.
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07.09.2021 23:22 Ответить
Як "несподівано"!😂
Незабаром за вираз "слуга народа" - будуть бити в писок!
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07.09.2021 23:32 Ответить
"більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія". - Все правильно. Хто ж нормальний захоче працювати з такими д**ілами - як арахамія.
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08.09.2021 00:26 Ответить
Мене втішає, що відбір негідників і просто тупих веде саме Арахамія. Брехати не вміє. І не буде. Курс перебування в Битві екстрасенсів, зробив свою справу. Арахамія точно знає, що відповідальність є. Тому говорить по Фрейду. А ще більше втішає, що порядні і професіонали не йдуть. І не підуть. Цього року до школи у Польщі пішло в перший клас, більше половини українських діток. Тепер там вчаться і моїх 2 родичів
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08.09.2021 04:29 Ответить
На щастя в мене ніхто з знайомих не повязаний з цим "слугацьким падлом" і я навіть уявити не можу щоб якась порядна людина стала з ними співпрацювати. Це ж сором на все життя! На корумпованого хоча б можна вплинути компроматом, а на дурня лише ... дурістю.
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08.09.2021 05:41 Ответить
Ведут торги.
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08.09.2021 06:38 Ответить
"Мы тогда никогда не найдем нормальных людей, потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом".Источник: https://censor.net/ru/n3286845
Зазвичай, політичні партії раніше ніколи "нє іскалі" міністрів, а надавали "нармальних людєй" кандидатами на посади . Ось до чого привела прикольна компанія виборів президента, а ті, хто голосував "па пріколу" не розуміють досі в яку прірву штовхнули країну своїми руками.
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08.09.2021 07:19 Ответить
Значит будут ненормальные.
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08.09.2021 07:32 Ответить
С президентами та же беда. "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3565
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08.09.2021 07:45 Ответить
А у наркопритоні шукав? "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9875
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08.09.2021 08:22 Ответить
Він тільки там і шукав.
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08.09.2021 14:21 Ответить
И чё это нормальные люди не хотят с вами работать? Непонятно "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4449
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08.09.2021 08:29 Ответить
большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются,

***
З вами на одному гектарі ніхто не сяде па па па па .......ть
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08.09.2021 09:05 Ответить
Ти свою "рожу" в зеркалі бачив? Хто нормальний з тобою співпрацювати буде???
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08.09.2021 09:14 Ответить
Тому вони набируть нових Арестовичей та афганських "біженців".
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08.09.2021 14:20 Ответить
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