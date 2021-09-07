"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия

Представители "Слуги народа" уже полтора месяца активно ведут переговоры с потенциальными кандидатами в министры.

Об этом рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, планируется замена трех-четырех министров, но отказался называть конкретные фамилии, завив, что решили не анонсировать заранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Железняк о стратегии действий Кабмина: "Мы бежим как слепой лось через горящий лес"

"Потому что это вредит работе того министерства, о котором идет речь, так как на следующий день после публикации, что такой-то министр уходит, его никто не слушает и он не может исполнять свои обязанности… Не хочется подставлять министерство. Поэтому держим интригу", - пояснил нардеп.

Комментируя информацию о том, что глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев может возглавить Минобороны Арахамия заявил: "А где вы взяли эту информацию? Железняк сказал? Пусть тогда и говорит откуда он это взял. Я его вчера на эфире спросил, где ты взял эту информацию? Он говорит: вот кто-то там, баба бабе сказала. Но нет такой информации. Смотрите, он (Гусев. – ред.) работает главой "Укробронпрома", там реально рекордные результаты за несколько лет. Растет экспорт. Зарплата выплачивается сотрудникам. Он на своем месте, ему все нравится, а его все время пытаются (куда-то назначить. – ред.)".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия

"Вот сейчас проходит активно, какая-то медиа кампания и на него пытаются лить какую-то грязь. Обычно это связано с тем, что все понимают - освобождается место министра и тогда всех потенциальных кандидатов начинают сметать. Это неправильная стратегия. Мы тогда никогда не найдем нормальных людей, потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - пояснил Арахамия.