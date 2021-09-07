"Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представители "Слуги народа" уже полтора месяца активно ведут переговоры с потенциальными кандидатами в министры.
Об этом рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, планируется замена трех-четырех министров, но отказался называть конкретные фамилии, завив, что решили не анонсировать заранее.
"Потому что это вредит работе того министерства, о котором идет речь, так как на следующий день после публикации, что такой-то министр уходит, его никто не слушает и он не может исполнять свои обязанности… Не хочется подставлять министерство. Поэтому держим интригу", - пояснил нардеп.
Комментируя информацию о том, что глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев может возглавить Минобороны Арахамия заявил: "А где вы взяли эту информацию? Железняк сказал? Пусть тогда и говорит откуда он это взял. Я его вчера на эфире спросил, где ты взял эту информацию? Он говорит: вот кто-то там, баба бабе сказала. Но нет такой информации. Смотрите, он (Гусев. – ред.) работает главой "Укробронпрома", там реально рекордные результаты за несколько лет. Растет экспорт. Зарплата выплачивается сотрудникам. Он на своем месте, ему все нравится, а его все время пытаются (куда-то назначить. – ред.)".
"Вот сейчас проходит активно, какая-то медиа кампания и на него пытаются лить какую-то грязь. Обычно это связано с тем, что все понимают - освобождается место министра и тогда всех потенциальных кандидатов начинают сметать. Это неправильная стратегия. Мы тогда никогда не найдем нормальных людей, потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", - пояснил Арахамия.
Пожалуйста, подождите...
І це в той час, коли реформи зроблені з 2014 року а також інтеграція в західні ринки, дозволили досягнути рівня Білорусі. А скоро ми їх і обженемо. А там і до Московії доберемося.
Ми вже не кажемо про рівень свободи та можливостей.
Нажаль багато наших співгромадян органічно хочуть у в'язницю народів. Та і грець б з ними. На курс країни вони вже не впливають. Чого не скажеш про внутрішньополітичні наративи. Адже вони нині впливають на фіскальну політику країни.... Ось в чому біда.
Останній Капіталіст
Не знаю що це за хрін, але судячи з дичі що він насуває схоже що це якийсь державний діяч при Зеленському.
* * *
Это какой-то долбосуй, который не знает, что реальные зп в Беларуси по итогу правления Лукашенки в районе 100 долларов а пенсии в районе 50.
И за эти деньги народ еще лупят дубинками и садят на нары за листок на окне.
* * *
Я ще до війни казав таким гетьманцям, що не раз зустрічав білоруських будівельників в Україні, але жодного разу не чув, що наші їздять в Білорусь щось будувати. Будівельна галузь - важливий показник наявності грошей на ринку країни, тому для вираховування індексу Доу-Джонса використовують кількість виробленого цементу(!). Зараз в Дніпрі з'явились будівельники з Тоджикістону (Джамшуд і Равшан серед них), тобто, їм вигідніше працювать в Україні, ніж на расії, і це серйозний показник.
...
Правда странно, что нормальные люди не хотят работать с подонками и долбо#бами ЗЕ-власти?
Незабаром за вираз "слуга народа" - будуть бити в писок!
Зазвичай, політичні партії раніше ніколи "нє іскалі" міністрів, а надавали "нармальних людєй" кандидатами на посади . Ось до чого привела прикольна компанія виборів президента, а ті, хто голосував "па пріколу" не розуміють досі в яку прірву штовхнули країну своїми руками.
***
З вами на одному гектарі ніхто не сяде па па па па .......ть