Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной"
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Канцлер Германии Ангела Меркель 7 сентября на, вероятно, последнем заседании Бундестага перед выборами 26 сентября охарактеризовала предстоящие парламентские выборы в ФРГ как выбор направления развития страны и агитировала за своего однопартийца Армина Лашета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В то же время канцлер предостерегла о возможном союза Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых с Левой партией. "Не все равно, кто управляет этой страной", - подчеркнула Меркель.
Это - особые выборы, "ведь это решение о направлении развития нашей страны в трудные времена", отметила канцлер. По ее словам, у граждан есть выбор между двумя вариантами: правительством СДПГ и Зеленых, "который принимает поддержку Левой партии или по крайней мере не исключает ее", или правительством во главе ХДС/ХСС с Лашетом как канцлером.
"Лучший путь для нашей страны - это федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС и с Армином Лашетом в должности федерального канцлера", - заявила Меркель. Такое правительство обеспечит стабильность и надежность, и "это именно то, что нужно Германии", уверена канцлер.
Напомним, что выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Долгое время электоральные симпатии были у консервативного блока ХДС/ХСС, который представляет Ангела Меркель, однако в последнее время в лидеры избирательной гонки, по данным опросов, вырвалась Социал-демократическая партия Германии. Кандидат в канцлеры от этой политсилы, действующий министр финансов Олаф Шольц пока не исключил возможного альянса с Левой партией, которая, в частности, известная своей пророссийской позицией.
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Самая промокшанским блоком как раз и является ХДС/ХСС. И у Лашета шансы стать канцлером не очень реальны.
Это даже не ж...па, а полная ж...па - это настоящая "Единая Россия" в Бундестаге.