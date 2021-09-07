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Новости За рубежом
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Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов:

Канцлер Германии Ангела Меркель 7 сентября на, вероятно, последнем заседании Бундестага перед выборами 26 сентября охарактеризовала предстоящие парламентские выборы в ФРГ как выбор направления развития страны и агитировала за своего однопартийца Армина Лашета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В то же время канцлер предостерегла о возможном союза Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых с Левой партией. "Не все равно, кто управляет этой страной", - подчеркнула Меркель.

Это - особые выборы, "ведь это решение о направлении развития нашей страны в трудные времена", отметила канцлер. По ее словам, у граждан есть выбор между двумя вариантами: правительством СДПГ и Зеленых, "который принимает поддержку Левой партии или по крайней мере не исключает ее", или правительством во главе ХДС/ХСС с Лашетом как канцлером.

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"Лучший путь для нашей страны - это федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС и с Армином Лашетом в должности федерального канцлера", - заявила Меркель. Такое правительство обеспечит стабильность и надежность, и "это именно то, что нужно Германии", уверена канцлер.

Напомним, что выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Долгое время электоральные симпатии были у консервативного блока ХДС/ХСС, который представляет Ангела Меркель, однако в последнее время в лидеры избирательной гонки, по данным опросов, вырвалась Социал-демократическая партия Германии. Кандидат в канцлеры от этой политсилы, действующий министр финансов Олаф Шольц пока не исключил возможного альянса с Левой партией, которая, в частности, известная своей пророссийской позицией.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Бабуля, закрой фонтан. Ты и так столько дерьма в Мире наворотила. С Монблан. Твоя перспектива сардельками торговать.
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07.09.2021 15:23
+10
Боюсь себе представить, что имеет в виду меркельша по поводу пророссийскости другой партии, если она сама с вальдемаром чуть ли не взасос целуется.
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07.09.2021 15:25
+6
Не все равно, а какая разница!!! Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 8630
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07.09.2021 15:22
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Не все равно, а какая разница!!! Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 8630
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07.09.2021 15:22 Ответить
Какая разница, кто пойдет работать в Газпром после должности канцлера ФРГ Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 4571 Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 9608
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07.09.2021 15:28 Ответить
Бабуля, закрой фонтан. Ты и так столько дерьма в Мире наворотила. С Монблан. Твоя перспектива сардельками торговать.
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07.09.2021 15:23 Ответить
ей поф, у нее пенсия 15 тысяч евриков + надбавка от газприма Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 3660
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07.09.2021 15:26 Ответить
Ей не поф, путлер не отпустит старую комсомолку из под своего влияния. Вон как уже верещит про опасность левых. Думает что так станет примером неподкупности.
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07.09.2021 16:02 Ответить
Ой ли. У КГБэшников вход рупь а выход два..если не больше. Да гробовой доски будет лоббировать. Никуда не денется. Те кто плотно присел на гэбнявый крючек, так просто не соскакивают.
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07.09.2021 20:50 Ответить
Ее перспектива должна быть на зоне за потакание и финансирование мирового терроризма.
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07.09.2021 15:26 Ответить
Боюсь себе представить, что имеет в виду меркельша по поводу пророссийскости другой партии, если она сама с вальдемаром чуть ли не взасос целуется.
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07.09.2021 15:25 Ответить
Это примерно так, но до тех пор пока в рядах СДПГ вращается шрёдер, всосанный кремлём полностью, альтернативы ХДС/ХСС не вижу!
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07.09.2021 15:37 Ответить
Ну да, вращается он в кругах СДПГ, но строительство СП-2 почему-то продвигалось при активном содействии ХДС/ХСС.
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07.09.2021 15:56 Ответить
Меркель не продвигала СП-2, она ему не препятствовала - это разные вещи. Согласен, что в этом была её большая ошибка.
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07.09.2021 16:20 Ответить
Да, позиционировалось это, как коммерческий проект. Но с другой стороны здесь просвечивает и политическая подоплека. Особенно после уступки Байдена по СП-2 в обмен на объединённые ходы против Китая.
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07.09.2021 16:59 Ответить
Да ладно, не продвигала. А кто верещал не закрывая рот даже во сне про СП-2 и бундесинтересах аж анус хлюпал от сквозняка? Клара Целкин?
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07.09.2021 20:43 Ответить
Относительно хлюпаний ничего сказать не могу, а то, что на неё давило бизнес-лобби это факт.
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07.09.2021 21:49 Ответить
Очень хочется Германии после второй мировой войны стать главной в Европе . Готова даже на сделку с сатаной(куйло) пойти.
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07.09.2021 18:48 Ответить
Да они и так на пару с Францией погоду в ЕС делают. Брюссель лишь формальность. Только вот ведущие партии у них уже близки к издыханию, программно и идеологически они на уровне 70-80-х. А апгрейд они делать судя по всему не собираются.
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07.09.2021 19:05 Ответить
Головне, щоб Меркель стала членом директорів "Газпрому", як її папірєднік Шрьодер. Меркель в Бундестаге предостерегла от коалиции с пророссийской партией после выборов: "Не все равно, кто управляет этой страной" - Цензор.НЕТ 2031
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07.09.2021 15:25 Ответить
Ловко пенсионерка стрелы перевела. ))
Самая промокшанским блоком как раз и является ХДС/ХСС. И у Лашета шансы стать канцлером не очень реальны.
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07.09.2021 15:27 Ответить
Но тогда канцлером будет из СПД - филиала "Единой России".
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07.09.2021 15:57 Ответить
Нужно признать, что Шольц от Лашета недалеко ушёл. По сути одного поля ягоды.
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07.09.2021 16:09 Ответить
Германия наверно единственная западная страна, где к власти еще не пришли левые. Но все впереди.
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07.09.2021 15:32 Ответить
ХДС/ХСС только позиционируют себя правоцентристами, а по сути и делу самые настоящие леваки.
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07.09.2021 15:46 Ответить
У Путина сейчас 25% (SPD) + 11% (AfD) + 6% (Linke).
Это даже не ж...па, а полная ж...па - это настоящая "Единая Россия" в Бундестаге.
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07.09.2021 15:55 Ответить
Лашет тоже к нему неровно дышит, так что ХДС в той же корзине.
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07.09.2021 15:59 Ответить
бабка пытается поднять рейтинг партии,а получается с трудом поднять жопу....
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07.09.2021 16:08 Ответить
Дело не в стране.Меркель смотрит на мир глазами всего лишь человека. Мир намного многограннее. МЫ ЗДЕСЬ НЕ ОДНИ!!!! И это надо понимать. надо понимать, что нас планомерно и целенаправленно уничтожают Надо смотреть и видеть полную картину с "множеством связей", как говорят маленькие зеленые. Большинство же видит то, что привычно. Все привязываются к образу.
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07.09.2021 16:24 Ответить
И ни одной правой партии за Великую Германию ? левацкий мусор , и зеленое лайно - Деградировала Германия . больше мигрантов и ветер вместо электричества .
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07.09.2021 18:45 Ответить
 
 