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Новости Политика Украины
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Комитет "Слуги народа" Костина заблокировал реальный конкурсный отбор в КС, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет

Парламентский комитет по правовой политике, в котором "Слуга народа" имеет большинство, по сути заблокировал конкурсный отбор в КСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом пишет юрист Михаил Жернаков.

"На днях на заседании комитета по правовой политике (который возглавляет "слуга народа" Андрей Костин и в котором партия президента имеет большинство) были отклонены всепоправки в пользу настоящего конкурсного отбора в КСУ, которые комитет утвердил в июне", - отметил юрист.

Законопроект № 4533 "О конституционной процедуре", поправки к которому были отклонены, стоит в порядке дня на 10 сентября.

"Без поправок о конкурсной процедуре отбора судей с привлечением международных экспертов он никоим образом не решит главную проблему КСУ: состав и порядок назначения судей. Зато позволит отчитаться о проведенной "реформе Конституционного суда", не изменив ничего по сути", - подчеркивает автор.

Без реальной перезагрузки КСУ с участием международных экспертов под угрозой оказывается не только судебная реформа самого же Зеленского, но и остальные реформы, ставшие достижением Революции Достоинства, отмечает юрист.

Также читайте: Перезагрузка Высшего совета правосудия займет около года, - "слуга народа" Костин

Автор: Богдан Гуньковський
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Новый КС статью 13. "Земля, ее недра, являются объектами права собственности Украинского народа " КС растолкует правильно. Украинский народ-это Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Баум, Бужанский, Гутцайт , Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов,Корбан , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Бродский, Суркисы, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Ярославский, Дубилет, Табачник , Ставицкий и другие уважаемые люди.
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07.09.2021 15:36 Ответить
Предлагаю туда судью Волка назначить. Самый топовый судья в Украине Комитет "Слуги народа" Костина заблокировал реальный конкурсный отбор в КС, - Жернаков - Цензор.НЕТ 8408 а еще этого, Гарика Потера:
Комитет "Слуги народа" Костина заблокировал реальный конкурсный отбор в КС, - Жернаков - Цензор.НЕТ 7480
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07.09.2021 15:37 Ответить
Конкурс в КСУ?) А есть вакантные должности?)
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07.09.2021 15:40 Ответить
Пліснява узурпувала владу і нищить Конституційний устрій України.
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07.09.2021 15:43 Ответить
не пойму...я за гвинейский вариант чы за румынский?
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07.09.2021 16:00 Ответить
ЗеБанда в действии!
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08.09.2021 01:53 Ответить
 
 