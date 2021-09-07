К концу недели в Киев приедет старший советник по энергобезопасности США Хохштайн для обсуждения проблематики "Северного потока-2", - Зеркаль
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Старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштайн на этой неделе посетит Киев для обсуждения проблематики газопровода "Северный поток 2".
Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В конце этой недели мы продолжим об этом говорить в Киеве, куда приезжает Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе, и решение вопросов, связанных с имплементацией достигнутой между президентом США и канцлером Германии договоренности", - сказала она
Зеркаль напомнила, что Германия должна сертифицировать оператора газопровода 100%-ю "дочку" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а Европейская комиссия – подтвердить сертификацию.
"До конца сертификации газопровод не может заработать, но мы уже сейчас видим, что в планах России запустить газопровод, не дожидаясь всех решений о сертификации", - сказала она.
В то же время Зеркаль отметила, что у президента США Джо Байдена есть необходимый инструментарий и полномочия для наложения санкций.
Советник главы Минэнерго Украины акцентировала внимание, что перевод Европы на снабжение газа из РФ только через подконтрольные "Газпрому" магистрали – СП1, СП2 и "Турецкий поток" значительно ухудшит энергобезопасность европейских стран.
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Суд в Дюссельдорфе решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС: "Северный поток - 2" должен быть независимым от "Газпрома", - компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам. Однако т.н. немецкий политолог Александр Рар, который за свои про-российские взгляды считается в Германии рупором Газпрома, усомнился в жизнеспособности решения суда в Дюссельдорфе не выводить газопровод «Северный поток - 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза; от требований для «Северного потока - 2» откажутся в случае необходимости, к примеру, в условиях предстоящей холодной зимы. «Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа» - Александр Рар. « Эксперт" Александр Рар повторил старый нарратив Кремля о том, ГТС Украины устарела морально и физически и связанный с этим на риски в транспортировке природного газа по ГТС Украины. И «тогда оба "Северных потока" - первый и второй - станут для Европы спасением» ЕС, нуждающийся в больших объемах природного газа, начнет судорожно его закупать, несмотря на свои ограничения и рестрикции. Вот как откровенно о стратегии и тактики Кремля в ПРИНУЖДЕНИИ Европы к еще большей покорности. Часть тактических задач достигнута: снижение поставок природного газа в ЕС в сезон наполнения газовых хранилищ и, связанный с этим тактическим ходом Газпрома, стремительный рост цен, - дефицит газа для заполнения хранилищ привел к росту цен за 600 долларов США за 1000 м.куб.. Теперь осталась самая малость: «оказать братскую помощь Украине в организации» взрыва на ГТС Украины в самый оптимальный момент ? Северний поток 2 - «Быть или не быть… Достойно ль Смиряться под ударами судьбы, Иль надо оказать сопротивленье..(с)
И включатся мозги
Куда не влезем там и начинаются проблемы
Своего газа не хватает
Вот завтра россия упрется
И будет поставлят газа только столько
Сколько надо ес --что будем делать
А недопомтавку намгаза --компенсирует ценой
Что скажет ес ? Переходите на кизяки
Мы очень очень -- озабочены