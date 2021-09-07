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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих
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криптовалюта (81) биткойн (16) электронное декларирование (1015) НАПК (1161) Госрегуляторная служба (20) Кучер Алексей (65)

Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук

В своей декларации глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер отметил, что владеет Bitcoin в количестве 77 штук, которые на момент вступления их в собственность стоили 13,1 млн грн (или $ 7,2 тыс. за один Bitcoin). Дату приобретения криптовалюты он не указал, но исходя из курса это был май 2019 года. По курсу на 7 сентября 2021 - это почти 106 млн грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист БизнесЦензор Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.

"Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) осуществило проверку во время которой декларант не смог доказать наличие у него этого актива", - отметил журналист.

"Bitcoin имеет публичную адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты", - говорится в сообщении НАПК.

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"Неизвестно и происхождение денег, на которые он купил "крипту". Как пишет НАПК, Кучер и членам его семьи не хватило бы задекларированных доходов для приобретения такого количества криптовалюты (его доход с 2001 по 2018 составил 131 тыс. грн, доход жены в 2004-2018 - 64,5 тыс. грн)", - отметил Винничук.

"НАПК вынесло предписание Кабмину с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности", - добавил он.

"Декларирование несуществующей криптовалюты - популярный прием среди депутатов и чиновников. Ранее я рассказывал, как депутаты и чиновники задекларировали биткоинов на 80 млрд грн. Вероятно, таким образом они пытаются легализовать серые или коррупционные доходы, а также закладывают такую возможность на будущее, ведь стоимость криптовалюты растет в последние годы", - отмечает журналист.

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"С августа 2019 по декабрь 2019 Кучер был народным депутатом "Слуги народа", а затем год - председателем Харьковской ОГА. Председателем ГРС Кучера назначили в январе 2021 года. Через ГРС проходят регуляторные акты Кабмина, которые она может согласовать или заблокировать. То есть от решения ГРС фактически зависит, будет ли принято постановление Кабинета Министров. В теории цель этого органа - не допускать принятия экономически нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов, а также уменьшать вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность. На практике это инструмент принятия выгодных и блокировки невыгодных решений для конкретных чиновников и олигархов. Например, я расписывал, как предшественник Кучера сбивал невыгодные олигарху Ринату Ахметову решения, в частности решение о повышении тарифов на перевозку пустых вагонов из-под руды и угля", - добавил Винничук.

Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук 01
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук 02
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Топ комментарии
+9
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 4370 Боротьба з корупцією, по вазеленські.
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07.09.2021 16:02
+9
Эй, эй, ты там полегче на поворотах. Ты в курсе, что депутаты, судьи, госчиновники от этой шняги освобождены? 5% должна платить бабулька-пенсионерка, что сдаёт свою квартиру, а этот Кучер никому ничего не должен на совершенно законных основаниях.
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07.09.2021 16:03
+7
та там куда не плюнь...одна нищета безквартирная в декларациях ))))
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07.09.2021 16:02
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А если купил в 2010 битков за копейки, а щас это сотни миллионов, то все равно должен занести 5 % в офшер зебилу по заветам Данилы Гетмаца? Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 4041
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07.09.2021 15:50 Ответить
Эй, эй, ты там полегче на поворотах. Ты в курсе, что депутаты, судьи, госчиновники от этой шняги освобождены? 5% должна платить бабулька-пенсионерка, что сдаёт свою квартиру, а этот Кучер никому ничего не должен на совершенно законных основаниях.
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07.09.2021 16:03 Ответить
Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 2401
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07.09.2021 19:44 Ответить
Это основная суть новых налогов от Зеленского. Депутаты и госчиновники могут декларировать ЛЮБУЮ СУММУ НАЛИЧНЫХ ИЛИ АКТИВОВ без уплаты налогов! Единственное условие-активы должны быть в наличии. Кучер прокололся, шо у него не было биткоинов, а если бы были, хоть миллион, хоть миллард-пожалуйста, без уплаты налогов!
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07.09.2021 21:29 Ответить
Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 2962
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07.09.2021 19:50 Ответить
(его доход с 2001 по 2018 составил 131 тыс. грн, доход жены в 2004-2018 - 64,5 тыс. грн)"Источник: https://censor.net/ru/n3286852

То есть за 17 лет 131 тысяча или в год 7 706 грн или 642 грн в месяц. Неужели до мая 2019 года никто не видел что он перебивается с хлеба на воду. Или никто не проверял его деклараций, доходов и налогов?
Или в статье корреспондент напорол ерунду?
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07.09.2021 17:34 Ответить
для этого в Украине власть имущие и хотят легализовать эту аферу с биткоинами....
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07.09.2021 15:52 Ответить
чувак жалование видеокартами получает...и счётчики дурит...
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07.09.2021 15:55 Ответить
Хаха, эти твари придумали способ как легализовать любую сумму денег, покупаешь биткоины на ворованные деньги и говоришь что купил их когда они только появились и стоили 3 копейки, все деньги отмыты.
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07.09.2021 16:01 Ответить
Этим идиотам невдомек, что в криптовалютах видна история платежей от начала времен. Даже если эти биткойны у него случайно и есть, случайно, потому что я не верю ни единому слову этого Кучера, то первая же транзакция с них покажет, когда именно он их покупал.
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07.09.2021 16:06 Ответить
так и смысл крипты же как раз в анонимности, что не нужно ничего декларировать ) зачем такое лепить? унылое оно.
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07.09.2021 16:27 Ответить
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 666
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07.09.2021 16:01 Ответить
В тему.
"Провал Зеленского в США прикрывают "сбитым летчиком" Порошенко"
https://www.youtube.com/watch?v=tD6GlAiaoXU
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07.09.2021 16:15 Ответить
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук - Цензор.НЕТ 4370 Боротьба з корупцією, по вазеленські.
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07.09.2021 16:02 Ответить
Это новая шестая серия. Предыдущие 5 были такими же
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07.09.2021 16:10 Ответить
та там куда не плюнь...одна нищета безквартирная в декларациях ))))
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07.09.2021 16:02 Ответить
Ага,компенсации на съем жилья чуть ли не каждый клянчит.Прямо все такие бедные.Ну или простто (скорее всего) влом разбивать биткоины ради такой мелочи как лям-два гривен.
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07.09.2021 16:50 Ответить
видео - Как зарождался лохотрон
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07.09.2021 16:06 Ответить
Проблема у тому, що скоро уся країна буде вигадувати наявність у неї біткойнів.
В усякому разі влада робить кроки по детінізації прибутків. Не з благих звісно намірів, а від відчаю. МВФ кошти не дає, вимагає реформ які не влаштовують банду Зе, а бабло на розпил десь потрібно брати...
Коли сьогодні усі обурюються біткойнам цього чинуші, краще подумайте, як ви завтра самі будете пояснювати усю свою нерухомість, машини, бізнеси, вартістю понад 18 тисяч доларів ...
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07.09.2021 16:09 Ответить
соррі, не 18к, а 14,8 к доларів США. Саме на цю суму ця влада вважає можливо набути активи у законний спосіб.
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07.09.2021 16:13 Ответить
Влада буде грабувати.
Не скажу, що 73 % зеленодовбнів на це не заслужили.
Просто образливо за себе і за нормальних людей.
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07.09.2021 16:52 Ответить
***
он тогда продал свой дом
продал картины и кров
и за все деньги купил
0,008 битков
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07.09.2021 16:14 Ответить
Знов засмерділо жидівське болото.
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07.09.2021 16:16 Ответить
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и бездельи!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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07.09.2021 16:16 Ответить
"к дисциплинарной ответственности",Акуеть просто.... Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 6493
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07.09.2021 16:17 Ответить
Происхождение чего не можешь доказать, нужно изымать или накладывать арест, пока не вспомнит)
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07.09.2021 16:22 Ответить
Что то подобное было пока Конституционный суд не отменил.
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07.09.2021 16:24 Ответить
В принципі реально! Півтора року назад біткоін коштував 7 к. Зараз 51 к.
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07.09.2021 16:23 Ответить
Кінець епохи бідності™

Глава Держрегуляторної служби Кучер задекларував Bitcoin на 105 млн грн, наявність яких не зміг довести: це частий прийом для легалізації корупційних доходів, - журналіст Віннічук - Цензор.НЕТ 5764

Многие сегодня проснулись и узнали, что мама депутата ВР из "Слуги народа" Андрея Клочко смогла приобрести за последние два года:

- квартиру в Киеве в 200 квадратных метров;
- квартиру в Киеве в 65 квадратных метров;
- дом в коттеджном поселке с участком земли под Киевом - 150 квадратных метров;
- еще один земельный участок под Киевом на 24 сотки на территории другого строящегося коттеджного поселка;
- и такую мелочь, как Tesla Model X 2016 года выпуска.

Кто-то даже заподозрил, что Андрей Клочко таким образом пытается легализовать свои теневой доходы, которые у него появились после получения мандата.

Но депутат отверг такие нелепые подозрения просто сказав, что он не финансирует покупки своей мамы. И все конечно поверили. И даже НАБУ и НАЗК поверили. Если бы не поверили, то уже бы занимались доходами полученными нетрудовым или преступным путем.

Но не занимаются. Значит Андрей Клочко ни в чем не виноват, и к нему вопросов у этих двух органов нет. Так что не наговаривайте на него. Некоторые, даже заподозрили, что покупки мамы этого депутата связаны с тем, что он является Главой Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Но я считаю, что вряд ли.

Скорее всего на улучшение финансового положения мамы нардепа повлияло то, что он является настоящим вице-президентом Всеукраинской Федерации Петанка. Ведь игра в петанк увеличивает удачливость и привлекает деньги. Но это не точно.

А все обвинения в коррупции из-за того, что Клочко Глава Комитета, который имеет отношение к ДАБИ, как известно к самому коррумпированному органу в строительном сегменте Украины, не имеет никакого отношения к концу эпохи бедности в одной депутатской семье и к резком улучшению благосостоянию мамы нардепа из партии Зеленского.

В конце-концов Клочко все же заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО. И он же помнит, что именно коррупцию назвал Байден, как главную преграду для членства Украины в НАТО. Ну, не будет же он своими действиями мешать тому, что записано в Конституции Украины. Или будет?

Так что не мешайте своими подозрениями депутатам из "Слуги народа" поднимать качество своей жизни. А когда они они поднимут это качество для себя, то может найдут время и поработать на благо Украины.

А ещё надо, чтоб избиратели "Слуги народа" не забыли сказать спасибо величайшему политическому лидеру современности, который привёл в ВР всех этих своих слуг: насильника Иванисова, анал-табу Яременко, наркомана Юрченко, любителя ездить пьяным за рулём Трухина, лжеца и теневого лоббиста Арахамию, толпу корабельных сосен, ни в чем не виноватого Клочко и другой моносброд.

Браво, Володимир Зеленський! Вы все это делаете вместе!
Борислав Береза
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07.09.2021 16:23 Ответить
Це в нього 1 біткоін. Просто сума в гривнях астрономічна
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07.09.2021 16:25 Ответить
1 биток це 1.4 млн гривасиків.
може ця свиня і геній оракул який придбав за царя гороха биток, по 100 баксів, то таке.
але тут така справа ті хто їх має не вносить їх у декларації )
так само як ні один топ чинуша не тримає вдома енні суми в інвалюті, то просто "прикриття" бо живуть не на зарплату, вона для них так на каву та цигарки
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07.09.2021 16:43 Ответить
новий олігарх. Але РНБО бубочки його таким не визнає
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07.09.2021 16:26 Ответить
Ему Порошенко подкинул!😲
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07.09.2021 16:39 Ответить
Дисциплинарной ответсвенности!!! Как это ужасно! Дрожи, вор, дрожи, тебя скоро накажут дисциплинарно!
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07.09.2021 16:45 Ответить
Он эти несчастные 13 млн гривен на своей должности за пол-года отобьёт!
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07.09.2021 18:47 Ответить
Почему это чепучило до сих пор не тюрьме?
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08.09.2021 01:50 Ответить
 
 