Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук
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В своей декларации глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер отметил, что владеет Bitcoin в количестве 77 штук, которые на момент вступления их в собственность стоили 13,1 млн грн (или $ 7,2 тыс. за один Bitcoin). Дату приобретения криптовалюты он не указал, но исходя из курса это был май 2019 года. По курсу на 7 сентября 2021 - это почти 106 млн грн.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист БизнесЦензор Юрий Винничук, передает Цензор.НЕТ.
"Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) осуществило проверку во время которой декларант не смог доказать наличие у него этого актива", - отметил журналист.
"Bitcoin имеет публичную адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель ГРС не смог предоставить публичный адрес криптовалюты", - говорится в сообщении НАПК.
"Неизвестно и происхождение денег, на которые он купил "крипту". Как пишет НАПК, Кучер и членам его семьи не хватило бы задекларированных доходов для приобретения такого количества криптовалюты (его доход с 2001 по 2018 составил 131 тыс. грн, доход жены в 2004-2018 - 64,5 тыс. грн)", - отметил Винничук.
"НАПК вынесло предписание Кабмину с требованием провести служебное расследование и привлечь Кучера к дисциплинарной ответственности", - добавил он.
"Декларирование несуществующей криптовалюты - популярный прием среди депутатов и чиновников. Ранее я рассказывал, как депутаты и чиновники задекларировали биткоинов на 80 млрд грн. Вероятно, таким образом они пытаются легализовать серые или коррупционные доходы, а также закладывают такую возможность на будущее, ведь стоимость криптовалюты растет в последние годы", - отмечает журналист.
"С августа 2019 по декабрь 2019 Кучер был народным депутатом "Слуги народа", а затем год - председателем Харьковской ОГА. Председателем ГРС Кучера назначили в январе 2021 года. Через ГРС проходят регуляторные акты Кабмина, которые она может согласовать или заблокировать. То есть от решения ГРС фактически зависит, будет ли принято постановление Кабинета Министров. В теории цель этого органа - не допускать принятия экономически нецелесообразных и неэффективных регуляторных актов, а также уменьшать вмешательство государственных органов в предпринимательскую деятельность. На практике это инструмент принятия выгодных и блокировки невыгодных решений для конкретных чиновников и олигархов. Например, я расписывал, как предшественник Кучера сбивал невыгодные олигарху Ринату Ахметову решения, в частности решение о повышении тарифов на перевозку пустых вагонов из-под руды и угля", - добавил Винничук.
Пожалуйста, подождите...
То есть за 17 лет 131 тысяча или в год 7 706 грн или 642 грн в месяц. Неужели до мая 2019 года никто не видел что он перебивается с хлеба на воду. Или никто не проверял его деклараций, доходов и налогов?
Или в статье корреспондент напорол ерунду?
"Провал Зеленского в США прикрывают "сбитым летчиком" Порошенко"
https://www.youtube.com/watch?v=tD6GlAiaoXU
В усякому разі влада робить кроки по детінізації прибутків. Не з благих звісно намірів, а від відчаю. МВФ кошти не дає, вимагає реформ які не влаштовують банду Зе, а бабло на розпил десь потрібно брати...
Коли сьогодні усі обурюються біткойнам цього чинуші, краще подумайте, як ви завтра самі будете пояснювати усю свою нерухомість, машини, бізнеси, вартістю понад 18 тисяч доларів ...
Не скажу, що 73 % зеленодовбнів на це не заслужили.
Просто образливо за себе і за нормальних людей.
он тогда продал свой дом
продал картины и кров
и за все деньги купил
0,008 битков
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и бездельи!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
Многие сегодня проснулись и узнали, что мама депутата ВР из "Слуги народа" Андрея Клочко смогла приобрести за последние два года:
- квартиру в Киеве в 200 квадратных метров;
- квартиру в Киеве в 65 квадратных метров;
- дом в коттеджном поселке с участком земли под Киевом - 150 квадратных метров;
- еще один земельный участок под Киевом на 24 сотки на территории другого строящегося коттеджного поселка;
- и такую мелочь, как Tesla Model X 2016 года выпуска.
Кто-то даже заподозрил, что Андрей Клочко таким образом пытается легализовать свои теневой доходы, которые у него появились после получения мандата.
Но депутат отверг такие нелепые подозрения просто сказав, что он не финансирует покупки своей мамы. И все конечно поверили. И даже НАБУ и НАЗК поверили. Если бы не поверили, то уже бы занимались доходами полученными нетрудовым или преступным путем.
Но не занимаются. Значит Андрей Клочко ни в чем не виноват, и к нему вопросов у этих двух органов нет. Так что не наговаривайте на него. Некоторые, даже заподозрили, что покупки мамы этого депутата связаны с тем, что он является Главой Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Но я считаю, что вряд ли.
Скорее всего на улучшение финансового положения мамы нардепа повлияло то, что он является настоящим вице-президентом Всеукраинской Федерации Петанка. Ведь игра в петанк увеличивает удачливость и привлекает деньги. Но это не точно.
А все обвинения в коррупции из-за того, что Клочко Глава Комитета, который имеет отношение к ДАБИ, как известно к самому коррумпированному органу в строительном сегменте Украины, не имеет никакого отношения к концу эпохи бедности в одной депутатской семье и к резком улучшению благосостоянию мамы нардепа из партии Зеленского.
В конце-концов Клочко все же заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО. И он же помнит, что именно коррупцию назвал Байден, как главную преграду для членства Украины в НАТО. Ну, не будет же он своими действиями мешать тому, что записано в Конституции Украины. Или будет?
Так что не мешайте своими подозрениями депутатам из "Слуги народа" поднимать качество своей жизни. А когда они они поднимут это качество для себя, то может найдут время и поработать на благо Украины.
А ещё надо, чтоб избиратели "Слуги народа" не забыли сказать спасибо величайшему политическому лидеру современности, который привёл в ВР всех этих своих слуг: насильника Иванисова, анал-табу Яременко, наркомана Юрченко, любителя ездить пьяным за рулём Трухина, лжеца и теневого лоббиста Арахамию, толпу корабельных сосен, ни в чем не виноватого Клочко и другой моносброд.
Браво, Володимир Зеленський! Вы все это делаете вместе!
Борислав Береза
може ця свиня і геній оракул який придбав за царя гороха биток, по 100 баксів, то таке.
але тут така справа ті хто їх має не вносить їх у декларації )
так само як ні один топ чинуша не тримає вдома енні суми в інвалюті, то просто "прикриття" бо живуть не на зарплату, вона для них так на каву та цигарки