Рада хочет установить новые правила госзаказа на подготовку специалистов в вузах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада намерена установить новые правила размещения государственного или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров на последипломное образование.
За соответствующий законопроект №5467 в первом чтении проголосовали 256 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отметила во время обсуждения законопроекта народный депутат Юлия Гришина (фракция "Слуга народа"), система государственного и регионального заказов в Украине устарела, не отвечает нуждам экономики и требует кардинальных изменений.
Законопроект устанавливает порядок формирования государственного заказа в разрезе образовательных, образовательно-профессиональных, образовательно-научных, научных степеней, специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза необходимости специалистов, научно-педагогических кадров на рынке труда на плановый год и следующие за ним два года, и объемы расходов общего фонда государственного бюджета на данные цели.
Документ также определяет механизм направления бюджетных средств для учреждений высшего образования частной формы собственности на оплату услуг по подготовке специалистов образования из государственного бюджета.
Законопроект предлагает также внедрить автоматическое адресное размещение мест государственного (регионального) заказа через единую государственную электронную базу по вопросам образования между учреждениями образования путем предоставления абитуриенту рекомендаций на основе его конкурсного балла.
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ямку под фундамент вырыли??? или как с облеснением - мульярд ямок уже захекались копать? )))
Аргументація - нестача 200 млн грн на зарплати.
При цьому, нагадаємо, команда Зеленського готова виділити величезні суми на створення Президентського універистету, зарплати в якому, за твердженням Шкардета, дорівнюватимуть $4 тис.
Слід наголосити, що урядова команда "Слуги народу" вважає за необхідне суттєво скоротити й вчителів середніх загальноосвітніх шкіл.
https://espreso.tv/tsey-neprodumaniy-krok-prizvede-do-katastrofi-za-rishennyam-shkarleta-rizko-***********-vikladachiv-u-vishakh
Напрасная трата денег. Если эти деньги направит на зарплаты готовых специалистов ...