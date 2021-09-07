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Новости Политика Украины
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Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, -

Верховная Рада может в сентябре текущего года начать рассмотрение законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

 Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.
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Топ комментарии
+5
Ответсвенная особь за этот "документ" Марьяна Безмозглая....И этим всё сказано. Пипец остаткам спецов......
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07.09.2021 16:20
+5
верещук на все руки мастак...а еще ж и на зонте пикирует))) талантище! )))
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07.09.2021 16:23
+3
Верещук два часа прическу новую делала....В министры Обороны собирается.
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07.09.2021 16:21
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Ответсвенная особь за этот "документ" Марьяна Безмозглая....И этим всё сказано. Пипец остаткам спецов......
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07.09.2021 16:20 Ответить
у фсбшников новые перспективы...
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07.09.2021 16:21 Ответить
Верещук два часа прическу новую делала....В министры Обороны собирается.
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07.09.2021 16:21 Ответить
верещук на все руки мастак...а еще ж и на зонте пикирует))) талантище! )))
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07.09.2021 16:23 Ответить
Там все таланты уровня свадебного фотографа, продавца ламината и безработного !
А этой черноротой еще и зонтик дали ......
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07.09.2021 16:29 Ответить
при чем без ума и без фантазии (разве она не могла предположить что будет по-идиотски выглядеть на том зонте на подъемном кране??)))))
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07.09.2021 16:31 Ответить
та яка фантазия у шавки медведчуковской...лехаим головного мозга...
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07.09.2021 16:42 Ответить
Короче, ликвидация СБУ на очереди. Лично Козырь руководит или из москвы спеца вызывали? Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7965
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07.09.2021 16:30 Ответить
Спецы уже давно у нас работают, а при зелёных пошли на повышение....
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07.09.2021 16:44 Ответить
А толку? Відновляться рішенням нереформованого суду.
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07.09.2021 17:12 Ответить
Можно сразу в топку.

СН нихрена не сделала толкового для Украины. Только для себя.
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07.09.2021 17:22 Ответить
Проект написала нардеп Безугла,якій тільки вчора пояснили,як розшифровується СБУ...
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07.09.2021 17:37 Ответить
с 1го января все профи спецы СБУ пойдут охранниками в АТБ, останутся только скомарохи с 95го квартала которыми будут управлять кураторы ФСБ
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08.09.2021 12:00 Ответить
 
 