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Законопроект о реформе СБУ полностью готов к рассмотрению в Раде, - "слуга народа" Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада может в сентябре текущего года начать рассмотрение законопроекта №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.
Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента во вторник.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.
Топ комментарии
+5 Фродо Странник
показать весь комментарий07.09.2021 16:20
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий07.09.2021 16:23
+3 Фродо Странник
показать весь комментарий07.09.2021 16:21
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А этой черноротой еще и зонтик дали ......
СН нихрена не сделала толкового для Украины. Только для себя.