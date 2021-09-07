Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана

Народный депутат Украины Жан Беленюк (фракция "Слуга народа") говорит, что сам отозвал заявление о расистских оскорблениях в его сторону, поскольку получил извинения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

Беленюк отметил, что уголовное производство закрыто.

"Ко мне обратились люди, которые входят в одну организацию, которая глобально является конструктивной, но некоторая часть этих людей радикально настроены. Они извинились, и для меня ситуация по сути исчерпана", - рассказал Беленюк.

Он сказал, что сам отозвал заявление.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа 2021 года в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

С заявлениями, осуждающими подобные случаи выступила политическая партия "Слуга народа", а также президент Украины Владимир Зеленский.