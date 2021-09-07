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Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана

Народный депутат Украины Жан Беленюк (фракция "Слуга народа") говорит, что сам отозвал заявление о расистских оскорблениях в его сторону, поскольку получил извинения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

Беленюк отметил, что уголовное производство закрыто.

"Ко мне обратились люди, которые входят в одну организацию, которая глобально является конструктивной, но некоторая часть этих людей радикально настроены. Они извинились, и для меня ситуация по сути исчерпана", - рассказал Беленюк.

Он сказал, что сам отозвал заявление.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 13 августа 2021 года в центре Киева группа молодчиков пыталась спровоцировать на конфликт олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, народного депутата Жана Беленюка, выкрикивая в его сторону расистские лозунги.

Нацполиция по даному факту заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента. Позже в НПУ ссобщили , что данное событие внесено в ЕРДР по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

С заявлениями, осуждающими подобные случаи выступила политическая партия "Слуга народа", а также президент Украины Владимир Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
а был ли мальчик?
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07.09.2021 16:36
+12
Как? Президент же наличный контроль взял!!! А вообще, это еще одно доказательство того, что история выдумана от начала до конца.
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07.09.2021 16:45
+6
))))не звизди ,менты закрыли "так як немає складу злочину"-зекретины напридумыаают фейков,а потом не знают ,как их "закрыть"
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07.09.2021 17:15
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а был ли мальчик?
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07.09.2021 16:36 Ответить
пора жану почынаты осэлэдэць козацькый видрощуваты...
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07.09.2021 16:39 Ответить
поскольку получил извинения ... Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана - Цензор.НЕТ 4780попробували би не дати ....

Беленюк отозвал заявление по расистским оскорблениям в центре Киева: Для меня ситуация исчерпана - Цензор.НЕТ 733
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07.09.2021 16:42 Ответить
и шо было бы?
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07.09.2021 16:45 Ответить
От того пацанчика в красном купальнике расспросишь
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07.09.2021 17:19 Ответить
Жан-не обращай внимания на дебилов...
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07.09.2021 16:43 Ответить
Верховная Рада приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине. Жизнь показала что должен быть аналогичный закон и для таких как Беленюк.
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07.09.2021 16:43 Ответить
Скільки прожив і тільки тепер образився треба бути вище всього цього
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07.09.2021 16:44 Ответить
Как? Президент же наличный контроль взял!!! А вообще, это еще одно доказательство того, что история выдумана от начала до конца.
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07.09.2021 16:45 Ответить
Пріпіzдєнт разом з сабакяном знайшов "терористів" котрі підірвали білоруського журналіста. Він же ж клован-піськорояльний музикант.
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07.09.2021 17:17 Ответить
))))не звизди ,менты закрыли "так як немає складу злочину"-зекретины напридумыаают фейков,а потом не знают ,как их "закрыть"
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07.09.2021 17:15 Ответить
Наверное паспорта наРФии показали, а он их любит. Вот и все извинения.
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07.09.2021 17:37 Ответить
Беленюк відізвав заяву,довівши що у всякому випадку по розуму і гідності він стоїть вище...
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07.09.2021 17:42 Ответить
Черный Беленюк больший украинец и больше сделал для Украины чем многие белве патриоты в вышиванапх.
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07.09.2021 17:43 Ответить
Стидаюсь спитати,а шо він зробив для України?
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07.09.2021 18:01 Ответить
Ну хоча б, дякуючи його перемогам світ багаторазово чув гімн України, бачив як піднімається прапор України ,багато хто в світі взагалі дякуючи його перемогам дізнався що є така країна як Україна.
Тепер я стидаюся,але хочу запитати у вас,а що ви зробили для України, ну не враховуючи активного життя на Цензорі? Як ви просунули бренд "Україна" на світовій арені?
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07.09.2021 19:00 Ответить
Та ти шо?Гімн України?Багато разів?Завдяки йому дізналися про Україну?Та ***** собі!Шо бідна Україна робила б без цього ундервуда?Куди тим сотням поколінь і мільонам українців,які просто працюють,а коли треба захищають Батьківщину і вмирають за неї.Ти ж грьобане екзальтоване падло не знаєш прізвища людини,яка спекла для тебе сьогодні хлібину?Та не хлєбать-копать,****,самі корисні для суспільства захребетники - професійні спіртосмени і півуни ротом.Ти,морда з ганчірок,знаєш скільки разів завдяки Майклу Фелпсу виконувався гімн США?І уяви, ніхто з ним в штатах не носиться як з писаною торбою.Можеш подивитися скільки разів звучав Гімн України завдяки Яні Клочковій.Але ти про неї напевне навіть не чув.Та і свого Беленюка через років 5 ти завбудеш.
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07.09.2021 19:30 Ответить
Ти не відповів, окрім висерів на Цензорі,яка ще від тебе користь країні?
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07.09.2021 19:40 Ответить
Така сама,як і від інших громадян України,імен яких,ти,гнида, не знаєш.Тих,які побудували тобі житло,провели світло,воду тощо.Щоб ти,мудило,жив як людина,а не як худоба.Тих,які зробили все,чим ти користуєшся кожної секунди.Тих,які захищали тебе кожної хвилини твого ********** життя.
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07.09.2021 20:06 Ответить
популізма Джона Кеннеді начиталися , ...
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07.09.2021 21:46 Ответить
Ото молчи и не отсвечивай, морда хромовая.
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07.09.2021 18:03 Ответить
йому прсто невдобно за свою ЗЕБЄДЕБвладу , на ******* 5-го Президента діло не впроваджують ...
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07.09.2021 18:31 Ответить
СТОПУДОВО , ЦЕ ПРОВОКАЦІЯ , ІНСЦЕНІРОВКА, ШОУ. БЕЛЕНЮК І ЗЕ МАЮТЬ ЦЕ РОЗУМІТИ , але приймають чомусь це як реальні дії , а не інсценіровку. ЧОМУ???? МОже це -їх сценарій ?? Чи ще чийсь сценарій ??
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07.09.2021 20:17 Ответить
Терпила !
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07.09.2021 21:42 Ответить
 
 