Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Дал поручение первому вицепремьер-министру Украины - Министру экономики Украины Любченко А. Н. в течение недели в установленном порядке обеспечить объявления конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, НАК "Нафтогаз Украины" должен получить наблюдательный совет, члены которого должны быть выбраны в соответствии со стандартами ОЭСР прозрачным и конкурентным способом.

"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - подчеркнул Шмыгаль.

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