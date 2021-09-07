Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Дал поручение первому вицепремьер-министру Украины - Министру экономики Украины Любченко А. Н. в течение недели в установленном порядке обеспечить объявления конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
По словам главы правительства, НАК "Нафтогаз Украины" должен получить наблюдательный совет, члены которого должны быть выбраны в соответствии со стандартами ОЭСР прозрачным и конкурентным способом.
"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - подчеркнул Шмыгаль.
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Времена СССР и КПСС...
На бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
- Сколько стоит вся бочка? - спрашивает мужик.
- Ну, считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
- Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой
бочкой.
- Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат "Квас бесплатно".
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась.
Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет,
кому-то не досталось. Драка началась.. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков - в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
- С какой целью спровоцировал драку?
- В мыслях не имел!
- Незаконной торговлей занимался?
- Бесплатно людей квасом угощал. Есть свидетели.
- Значит, квас ворованный!
- На свои кровные купил. Имею право.
- Может ты псих?
- Нормальный. У меня и справка есть.
- Ладно, мужик. мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем
свои деньги тратил? В чем фишка?
- Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой. До коммунизма точно
не доживу. А так хотелось посмотреть, как оно будет... При коммунизме... - любимый анекдот М.А..Суслова.