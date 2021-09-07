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Новости Политика Украины
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"Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - сенатор Грэм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

Глава украинской дипломатии подытожил результаты успешного визита Президента Украины Владимира Зеленского в США и отметил, что переход на новый уровень партнерства с Соединенными Штатами является одной из ключевых задач стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

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"Договоренности, достигнутые во время визита, вывели стратегическое партнерство Украины и США на качественно новый уровень, прежде всего в сфере безопасности, обороны, энергетики, инвестиций, поддержки реформ", - подчеркнул Кулеба.

Сенатор Линдси Грэм, в свою очередь, отметил, что поддержка Украины в противодействии российской агрессии и проведении внутренних трансформаций остается одним из вопросов, объединяющих демократов и республиканцев.

Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию, - сенатор Грэм 01

"Украина - важный союзник США в демократическом мире. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - заявил сенатор.

Грэм заверил в готовности Конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах восстановления ее территориальной целостности, укрепления обороноспособности, воплощения амбициозных внутренних трансформаций.

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Стороны отдельно обсудили угрозы "Северного потока - 2" и шаги, которые необходимо осуществить, чтобы не дать Российской Федерации использовать энергетику как геополитическое оружие.

Кулеба обратил особое внимание на вызовы безопасности в Азово-Черноморском регионе, рассказал о милитаризации РФ временно оккупированного Крыма, препятствование свободе судоходства в Черном и Азовском морях.

Глава МИД также рассказал делегации Конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц.
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Не треба України ототожнювати з зеленою пліснявою !!!)))
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07.09.2021 16:48 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!))
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07.09.2021 16:49 Ответить
Глава украинской дипломатии подытожил результаты успешного визита Президента Украины Владимира Зеленского в США

А по моему они там просто дрыхли два часа "Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 1332
"Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 2051
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07.09.2021 16:49 Ответить
чих и пых,2021...
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07.09.2021 16:52 Ответить
царя леонида квартального вы поддерживаете,да и то слабо...
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07.09.2021 16:51 Ответить
Важный , но до сих пор не Основной союзник вне НАТО !
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07.09.2021 17:22 Ответить
USA-NATO-Ukraine !!!
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07.09.2021 17:29 Ответить
"Украина - важный союзник США. Поддерживая Украину, мы защищаем демократию", - сенатор Грэм - Цензор.НЕТ 8786
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07.09.2021 19:12 Ответить
 
 