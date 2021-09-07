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ВМС (1317) моряки (1075) США (23167)

Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа "Island". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Очередной экипаж украинских ВМС, который готовится для службы на патрульном катере типа "Island", прибыл в Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.

В аэропорту украинских моряков встретили сотрудники посольства Украины в США и представители украинской диаспоры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства в Фейсбук.

Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа Island 01

Экипаж будет непосредственно учиться на партульному катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году.

Это уже пятый украинский экипаж, который будет проходить обучение на территории США.

Также читайте: Завершена подготовка технической документации по модернизации 2 катеров типа Island для ВМС Украины

В 2021 году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут три катера типа "Island". Сейчас эти катера проходят в США техническое обслуживание и довооружение.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Мечта есть такая. Встаешь утром, открываешь инет, читаешь новости, а там открытым текстом черным по белому: украинские летчики прибыли из США после переподготовки на F-15.
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07.09.2021 16:55
+7
Это же не простая шаланда, а военный катер с вооружением, что плохого если наши на месте всё опробуют?
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07.09.2021 16:56
+7
ты тупой ?
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07.09.2021 17:57
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а в одесской вышке не научат катером управлять?
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07.09.2021 16:51 Ответить
Это же не простая шаланда, а военный катер с вооружением, что плохого если наши на месте всё опробуют?
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07.09.2021 16:56 Ответить
весь экипаж будет учиться стрелять из 25мм пушки?
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07.09.2021 17:11 Ответить
ты тупой ?
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07.09.2021 17:57 Ответить
по крайней мере, сам себя не лайкаю
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07.09.2021 18:08 Ответить
Мечта есть такая. Встаешь утром, открываешь инет, читаешь новости, а там открытым текстом черным по белому: украинские летчики прибыли из США после переподготовки на F-15.
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07.09.2021 16:55 Ответить
На F-15 и прибыли..)
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07.09.2021 17:18 Ответить
Вот умеете вы настроение поднять! Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа "Island" - Цензор.НЕТ 8574
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07.09.2021 17:30 Ответить
Потрібно вже зараз також відправити моряків на стажування на корветах Ада турецького флоту.І коли добудують корабель то буде готовий екіпаж а краще два.
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07.09.2021 17:14 Ответить
Желательно лучших,которые уже служат, возможно тех которые были на артиллерийских катерах и прошли кацапский плен.
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08.09.2021 00:05 Ответить
 
 