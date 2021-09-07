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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7441) МВД (9221) цензура (1325) Трухин (145)

СМИ сообщают о наличии у МВД видео, однозначно доказывающего вину "слуги народа" Трухина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СМИ сообщают о наличии у МВД видео, однозначно доказывающего вину

СМИ сообщили, что видео с места ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно нардеп.

По данным ZN.UA, Нацполиция располагает записью поведения депутата Трухина, связанной с ДТП, передает Цензор.НЕТ.

"По свидетельству наших источников в МВД, эта запись однозначно свидетельствует о том, что за рулем машины, которая попала в ДТП, был непосредственно Александр", - пишет издание.

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"Более того, как утверждают источники, вел он себя по отношению к представителям полиции, прибывшим на место аварии, весьма агрессивно. Цитата: "Александр Трухин был в гостях у губернатора Полтавской области, и на обратном пути сел за руль в очень праздничном настроении, сместив водителя, именно на Бориспольской трассе", - говорится в материале.

"Появится ли эта запись в деле, переданном в ГБР, вопрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пристально патронирующему это расследование", - итересуется издание.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что власти скрывают видео ДТП, которое совершил пьяный "слуга народа" Трухин.

"Цензор.НЕТ с помощью наших источников ознакомился с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат "слуга народа" Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы. Мы требуем официальной публикации записей, без неё объективно составить представление об этой истории невозможно", - рассказал ранее Бутусов.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
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Топ комментарии
+25
Земрази хуже рыгов!
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07.09.2021 17:07
+13
Лучше спрячьте свое видео, пока СБУ не пришла с обыском или менты тупо герыча грамм пять в хату не подкинули. Ну прибухнул чувак немножко, ну начудил. Так он же не со зла, он на службу спешил. Он же НАРОДУ служит, слуга народа, ****...
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07.09.2021 17:05
+12
Всі вони кремлівські гниди !!!)))
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07.09.2021 17:46
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информация прозвучала на правах рекламы . что бы Трухин брал деньги и приезжал СМИ сообщают о наличии у МВД видео, однозначно доказывающего вину "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 7301
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07.09.2021 16:59 Ответить
Вова, ты же обещал.....
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07.09.2021 17:03 Ответить
Вова нікому нічого не винен ,крапка !!!!)))
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07.09.2021 17:45 Ответить
Лучше спрячьте свое видео, пока СБУ не пришла с обыском или менты тупо герыча грамм пять в хату не подкинули. Ну прибухнул чувак немножко, ну начудил. Так он же не со зла, он на службу спешил. Он же НАРОДУ служит, слуга народа, ****...
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07.09.2021 17:05 Ответить
Скорее всего не прибухнул
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07.09.2021 20:49 Ответить
Земрази хуже рыгов!
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07.09.2021 17:07 Ответить
Всі вони кремлівські гниди !!!)))
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07.09.2021 17:46 Ответить
Признают , что у него гепатит и всё на этом кончится.
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07.09.2021 17:12 Ответить
Да хрен им в оппу, а не гепатит...
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11.10.2021 23:24 Ответить
был в гостях у губернатора Полтавской области. значит там есть свидетели как оно бухало
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07.09.2021 17:21 Ответить
Ага. Щас. Губернатор Полтавской области поведает,что они бегали с трухиным кросс 15 км и в процессе тот рассказывал,что у него аллергия к алкоголю с детства.
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07.09.2021 17:39 Ответить
Это поклёп естественно. Пока гнилое гбр не докажет невиновность трухина,его виновным признавать нельзя. А полицейским-выговор как всегда. Нагрудные камеры не включили. Ура зеле!
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07.09.2021 17:37 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Закони пишуть для наріда ,на слуг народа закони не розповсюджуються!!!)))
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07.09.2021 17:44 Ответить
СМИ публикуют, борзописцы и провокаторы - киздят.
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07.09.2021 18:07 Ответить
А стадо мовчить ,бо благоденствує)))!
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07.09.2021 19:09 Ответить
ДОКАЗАТИ ХТО БУВ ЗА КЕРМОМ НЕ СКЛАДНО, ТІЛЬКИ ТРЕБА ЦЬОГО ПРАГНУТИ . УЖЕ ЗАРАЗ ВИДНО , ЩО ПОЛІЦІЯ ПРАГНЕ ПРОТИЛЕЖНОГО.
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07.09.2021 20:09 Ответить
Полиция не является независимой структурой) Ее управляет из офиса бубочки) И вот желания нет именно у него)))
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07.09.2021 23:14 Ответить
Рукожопы))) На ровном месте себе геморрой заработали)))
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07.09.2021 23:11 Ответить
Отказался от сдачи анализов-- априори пьян или под наркотой.
Любого зебила73 сразу бы по 130й запустили.
Но это кумир зебилов, ему можно все.
А в реале гнилое аморальное отвратное чмо...
Но ооочень богатое за деньги зебилов...
Сколько там за этот сброд зелёный голосовать собирается? 25%?
Неужели в моей Украине столько дол...ов.
Неужели ребенка нужно отправлять за границу от этих зомби73.
Какая-то безнадёга((
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07.09.2021 23:15 Ответить
Зеленые уроды-реальная угроза жизни и безопасности украинцев и гостей наше страны!
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08.09.2021 01:49 Ответить
Где эти гниды взялись на наши головы, чтоб им пусто было.
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11.10.2021 23:29 Ответить
До сих пор неизвестно, кто был за рулем? Панове,сработали при таком ударе подушки,на них остались "сопли" этого чма и другие биоматериалы, собрать их не составило бы труда,ну если есть желание,а его,видимо, нет и стало бы ясно,кто был за рулем.Это первое,а второе-в машине были пассажиры, они видели этого "героя" за рулем, хотя это субъективные показания, которые легко замнут, но "сопли"-это объективные доказательства, но их явно игнорируют. Вот,как то так,панове украинцы.
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13.12.2021 17:10 Ответить
 
 