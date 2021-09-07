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Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека

Городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам лишения свободы Иржи Урбанека с позывным "Бегемот", который воевал на Донбассе против Украины - за членство в террористической группе и совершение теракта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По заключению следствия, Урбанек поехал в Украину в 2015 году с целью поддержать боевиков и участвовал в их операциях минимум до января 2018 года - помогал копать окопы, приобщался к патрулированию и в том числе участвовал в боевых действиях против украинской армии - под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Урбанека судили заочно, он не контактировал со своим адвокатом.

7 сентября прокурор в заключительном слове предложил приговорить Урбанека к 20 годам лишения свободы. Адвокат просил оправдания или мягкий приговор, выражая сомнения в юридической квалификации поступков и в том, что профиль его подзащитного в Facebook дает четкие доказательства участия Урбанека в боевых действиях. Суд согласился с доводами стороны обвинения.

Отмечается, что вместе с ним воевал еще один чех, Павел Ботка. В 2019 году он потерял ногу, подорвавшись на взрывном устройстве.

Мать и брат Урбанека отказались от показаний в суде, но их показания в рамках дела подтвердили, что он был в Украине.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Слава Чехії!
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07.09.2021 16:58
+12
Урбанеку дали двадцатку. Надо каждому ******** из НВФ ОРДЛО дать по столько же. Особо отличившимся пожизненное. А судить обязательно публично.
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07.09.2021 17:01
+6
а у нас 5-7 лет дают таким подонкам и то многим условно или зеленский их без срока отпускает
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07.09.2021 17:14
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Слава Чехії!
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07.09.2021 16:58 Ответить
Урбанеку дали двадцатку. Надо каждому ******** из НВФ ОРДЛО дать по столько же. Особо отличившимся пожизненное. А судить обязательно публично.
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07.09.2021 17:01 Ответить
У нас Зеля и Окружной суд по этому делу.
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07.09.2021 18:33 Ответить
По фото видно, чому у нього такий позивний! Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 9472
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07.09.2021 17:02 Ответить
в тех местах где будут закапывать приблудных чехов воевавших за ДыНыРы . нужно будет потом хмель и ячмень садить . пиво будет хорошее Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 2401
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07.09.2021 17:02 Ответить
Які ті чехи непослвдовні. Президент - пропуцинець, країна - член НАТО, громадяни їдуть воювати за длнр, судді дають за це 20 років. Якась дивна каша.
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07.09.2021 17:03 Ответить
который воевал на Донбассе против Украины .- Пример для Израиля , наёмники которой так же воюют на Донбассе на стороне террористов.
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07.09.2021 17:07 Ответить
а у нас 5-7 лет дают таким подонкам и то многим условно или зеленский их без срока отпускает
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07.09.2021 17:14 Ответить
одна нога тут вторая дома Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 8997 (ц)Ботка Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 2442
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07.09.2021 17:19 Ответить
Другим наука.
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07.09.2021 17:20 Ответить
А у нас вбивць взагалі не карають, по програмі, тебе ждуть вдома. Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 715
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07.09.2021 17:34 Ответить
Лето, солнышко. Два хомячка сидят на берегу реки и вяжут шапочки. Сзади бегемот подходит:
- Эй, ребята, как тут глубина, нормально?
- Да, глубоко. Бегемот разбегается и… а там воды по щиколотку, дно - железобетон, штыри торчат.
Хомячки дальше вяжут. Один другого спрашивает:
- Ты зачем его обманул? Второй отвечает:
- А ты зачем вчера мою шапочку распустил?
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07.09.2021 17:36 Ответить
Наш суд отпусти бы, а в догонку зелебоба еще бы медаль повесил бы.
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07.09.2021 17:36 Ответить
Руководил бы полицией в каком-нибудь крупном городе.
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07.09.2021 18:29 Ответить
Лёлик и Болек.. Урбанек и Ботка, бл..
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07.09.2021 17:46 Ответить
Болек и Лёлек поляки! Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 5766
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08.09.2021 12:22 Ответить
Если бы в Украине власти были так же строги как в Чехии, то наши войска вошли бы в Луганск и Донецк. А так как оно сейчас, то мы будем сопли жевать ещё 100 лет и регулярно платить пенсии нынешним и будущим пенсионерам ДНР и ЛНР.
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07.09.2021 18:27 Ответить
вот он - настоящий Суд!..)))))))))))))))))))))))))))))
это не наши прихлебатели....
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08.09.2021 01:23 Ответить
 
 